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Религиоведы назвали санкции против патриарха Кирилла беспрецедентными - РИА Новости, 16.06.2022
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Религия
https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795885897.html
Религиоведы назвали санкции против патриарха Кирилла беспрецедентными
Религиоведы назвали санкции против патриарха Кирилла беспрецедентными - РИА Новости, 16.06.2022
Религиоведы назвали санкции против патриарха Кирилла беспрецедентными
Введение санкций против патриарха Московского и всея Руси Кирилла непосредственно как религиозного деятеля стало уникальным прецедентом в современной истории,... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T18:40
2022-06-16T18:40
религия
али хаменеи
великобритания
тибет
российская академия наук
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Введение санкций против патриарха Московского и всея Руси Кирилла непосредственно как религиозного деятеля стало уникальным прецедентом в современной истории, считают опрошенные РИА Новости религиоведы.Ранее Великобритания внесла в санкционный список патриарха Кирилла. Согласно пресс-релизу британского правительства, это произошло якобы из-за его поддержки "военной агрессии на Украине"."Такого не припомню в новейшей истории. В случае с патриархом Кириллом, это уникальный прецедент – введение международной сегрегации по религиозному признаку", – сказал РИА Новости замдиректора Института Европы Российской академии наук Роман Лункин.Президент Института религии и политики Антон Игнатенко отметил, что санкциям подвергались иранские религиозные деятели – аятоллы Рухолла Хомейни и Али Хаменеи, – однако они занимали при этом пост высшего руководителя Исламской республики Иран. Лункин, в свою очередь, добавил, что санкциям подвергался и Далай-лама XIV Тензин Гьяцо, однако он попал под них "как сторонник независимости Тибета и потенциальный политический лидер Тибета".
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али хаменеи, великобритания, тибет, российская академия наук, санкции в отношении россии
18:40 16.06.2022
 
Религиоведы назвали санкции против патриарха Кирилла беспрецедентными

Религиоведы: санкции Великобритании против патриарха Кирилла - уникальный прецедент

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил богослужение в крупнейшем русском храме Лондона — Успенском кафедральном соборе Сурожской епархии Русской православной церкви
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил богослужение в крупнейшем русском храме Лондона — Успенском кафедральном соборе Сурожской епархии Русской православной церкви - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Введение санкций против патриарха Московского и всея Руси Кирилла непосредственно как религиозного деятеля стало уникальным прецедентом в современной истории, считают опрошенные РИА Новости религиоведы.
Ранее Великобритания внесла в санкционный список патриарха Кирилла. Согласно пресс-релизу британского правительства, это произошло якобы из-за его поддержки "военной агрессии на Украине".
"Такого не припомню в новейшей истории. В случае с патриархом Кириллом, это уникальный прецедент – введение международной сегрегации по религиозному признаку", – сказал РИА Новости замдиректора Института Европы Российской академии наук Роман Лункин.
Президент Института религии и политики Антон Игнатенко отметил, что санкциям подвергались иранские религиозные деятели – аятоллы Рухолла Хомейни и Али Хаменеи, – однако они занимали при этом пост высшего руководителя Исламской республики Иран. Лункин, в свою очередь, добавил, что санкциям подвергался и Далай-лама XIV Тензин Гьяцо, однако он попал под них "как сторонник независимости Тибета и потенциальный политический лидер Тибета".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественном богослужении в Спасо-Евфросиниевском женском монастыре в белорусском Полоцке - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
15:36В России
В РПЦ отреагировали на британские санкции против патриарха Кирилла
 
РелигияАли ХаменеиВеликобританияТибетРоссийская академия наукСанкции в отношении России
 
 
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