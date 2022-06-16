https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795885897.html

Религиоведы назвали санкции против патриарха Кирилла беспрецедентными

Религиоведы назвали санкции против патриарха Кирилла беспрецедентными - РИА Новости, 16.06.2022

Религиоведы назвали санкции против патриарха Кирилла беспрецедентными

Введение санкций против патриарха Московского и всея Руси Кирилла непосредственно как религиозного деятеля стало уникальным прецедентом в современной истории,... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T18:40

2022-06-16T18:40

2022-06-16T18:40

религия

али хаменеи

великобритания

тибет

российская академия наук

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Введение санкций против патриарха Московского и всея Руси Кирилла непосредственно как религиозного деятеля стало уникальным прецедентом в современной истории, считают опрошенные РИА Новости религиоведы.Ранее Великобритания внесла в санкционный список патриарха Кирилла. Согласно пресс-релизу британского правительства, это произошло якобы из-за его поддержки "военной агрессии на Украине"."Такого не припомню в новейшей истории. В случае с патриархом Кириллом, это уникальный прецедент – введение международной сегрегации по религиозному признаку", – сказал РИА Новости замдиректора Института Европы Российской академии наук Роман Лункин.Президент Института религии и политики Антон Игнатенко отметил, что санкциям подвергались иранские религиозные деятели – аятоллы Рухолла Хомейни и Али Хаменеи, – однако они занимали при этом пост высшего руководителя Исламской республики Иран. Лункин, в свою очередь, добавил, что санкциям подвергался и Далай-лама XIV Тензин Гьяцо, однако он попал под них "как сторонник независимости Тибета и потенциальный политический лидер Тибета".

https://radiosputnik.ria.ru/20220616/rpts-1795802778.html

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али хаменеи, великобритания, тибет, российская академия наук, санкции в отношении россии