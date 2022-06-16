https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795744491.html

Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла

Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла - РИА Новости, 16.06.2022

Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла

Великобритания наложила санкции на предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла, говорится в пресс-релизе британского правительства. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T13:28

2022-06-16T13:28

2022-06-16T14:54

религия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Великобритания наложила санкции на предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла, говорится в пресс-релизе британского правительства.Кроме того, Лондон добавил в расширенный черный список уполномоченного при президенте по правам ребенка Марию Львову-Белову, депутата Мосгордумы Сергея Савостьянова и главу совета директоров группы компаний "Волга-Днепр" Алексея Исайкина.Совет ЕС в конце мая собирался включить патриарха Кирилла в свой санкционный список, но, как позднее стало известно, это решение заблокировала Венгрия.Западные страны усилили давление на Россию после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Кроме того, США и Европа начали постепенно отказываться от российских углеводородов. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания, в Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам семей. Как сообщал на минувшей неделе телеканал Sky News, впервые в истории стоимость 55-литрового бака бензина превысила 100 фунтов.Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220614/sanktsii-1795268684.html

https://ria.ru/20220609/litva-1794263822.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии