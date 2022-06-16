13:28 16.06.2022 (обновлено: 14:54 16.06.2022)
Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла
Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла за поддержку спецоперации на Украине
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Великобритания наложила санкции на предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла, говорится в пресс-релизе британского правительства.
"Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл был также внесен в санкционный список за его поддержку военной агрессии на Украине", — указано в документе.
Кроме того, Лондон добавил в расширенный черный список уполномоченного при президенте по правам ребенка Марию Львову-Белову, депутата Мосгордумы Сергея Савостьянова и главу совета директоров группы компаний "Волга-Днепр" Алексея Исайкина.
Совет ЕС в конце мая собирался включить патриарха Кирилла в свой санкционный список, но, как позднее стало известно, это решение заблокировала Венгрия.
14 июня, 17:45МИД ввел санкции против 49 граждан Великобритании
Западные страны усилили давление на Россию после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Кроме того, США и Европа начали постепенно отказываться от российских углеводородов. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания, в Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам семей. Как сообщал на минувшей неделе телеканал Sky News, впервые в истории стоимость 55-литрового бака бензина превысила 100 фунтов.
Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.