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Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла - РИА Новости, 16.06.2022
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Религия
https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795744491.html
Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла
Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла - РИА Новости, 16.06.2022
Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла
Великобритания наложила санкции на предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла, говорится в пресс-релизе британского правительства. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:28
2022-06-16T14:54
религия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Великобритания наложила санкции на предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла, говорится в пресс-релизе британского правительства.Кроме того, Лондон добавил в расширенный черный список уполномоченного при президенте по правам ребенка Марию Львову-Белову, депутата Мосгордумы Сергея Савостьянова и главу совета директоров группы компаний "Волга-Днепр" Алексея Исайкина.Совет ЕС в конце мая собирался включить патриарха Кирилла в свой санкционный список, но, как позднее стало известно, это решение заблокировала Венгрия.Западные страны усилили давление на Россию после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Кроме того, США и Европа начали постепенно отказываться от российских углеводородов. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания, в Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам семей. Как сообщал на минувшей неделе телеканал Sky News, впервые в истории стоимость 55-литрового бака бензина превысила 100 фунтов.Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220614/sanktsii-1795268684.html
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санкции в отношении россии
13:28 16.06.2022 (обновлено: 14:54 16.06.2022)
 
Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла

Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла за поддержку спецоперации на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Великобритания наложила санкции на предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла, говорится в пресс-релизе британского правительства.

"Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл был также внесен в санкционный список за его поддержку военной агрессии на Украине", — указано в документе.

Кроме того, Лондон добавил в расширенный черный список уполномоченного при президенте по правам ребенка Марию Львову-Белову, депутата Мосгордумы Сергея Савостьянова и главу совета директоров группы компаний "Волга-Днепр" Алексея Исайкина.
Совет ЕС в конце мая собирался включить патриарха Кирилла в свой санкционный список, но, как позднее стало известно, это решение заблокировала Венгрия.
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Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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