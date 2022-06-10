https://ria.ru/20220610/toplivo-1794499608.html

В Великобритании цены на топливо достигли исторического максимума

В Великобритании цены на топливо достигли исторического максимума - РИА Новости, 10.06.2022

В Великобритании цены на топливо достигли исторического максимума

Впервые в истории заправить полный бак легкового автомобиля объемом 55 литров в Великобритании стоит дороже 100 фунтов стерлингов, сообщает телеканал Sky News в РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T11:55

2022-06-10T11:55

2022-06-10T11:55

цены

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авто

великобритания

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топливо

бензин

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Впервые в истории заправить полный бак легкового автомобиля объемом 55 литров в Великобритании стоит дороже 100 фунтов стерлингов, сообщает телеканал Sky News в четверг.В настоящий момент средняя стоимость литра бензина в стране составляет 182,31 пенса (около 2,28 доллара), тогда как стоимость дизельного топлива - 188,05 пенса (около 2,36 доллара), отмечает британская ассоциация автомобилистов RAC. Год назад бензин и дизель в Великобритании в среднем стоили 129 пенсов (около 1,62 доллара) и 131 пенс (около 1,64 доллара) за литр соответственно."Сегодня для водителей наступил поистине мрачный день: цены на бензин перешли удручающую отметку в 100 фунтов стерлингов за бак (около 125,67 доллара). Заполнить полный бак дизельным топливом теперь стоит 103,43 фунта (около 129,63 доллара)", - приводятся на сайте RAC слова главы организации Саймона Уильямса.По его мнению, британские домохозяйства нуждаются в дальнейшей финансовой поддержке со стороны правительства, поскольку восемь из десяти семей зависят от своих автомобилей. Поэтому снижение пошлин на топливо на 5 пенсов в марте кажется сейчас ничтожным, ведь оптовые цены на бензин уже выросли в пять раз с момента весеннего заявления правительства, отметил он. Уильямс обращает внимание, что дальнейшее снижение пошлин или временное снижение НДС могло бы в значительной степени помочь водителям, особенно тем, кто имеет низкий доход и не имеет другого выбора, кроме как использовать автомобиль для передвижения.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств.Стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании в последнее время бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления отказаться от закупок российской нефти. Кроме того, в настоящий момент по всему миру наблюдается замедление поставок топлива из-за ряда проблем на нефтеперерабатывающих заводах, нехватка бензина и дизельного топлива, а также некоторых видов переработанной нефти.

https://ria.ru/20220517/angliya-1789097978.html

https://ria.ru/20220609/putin-1794341507.html

https://ria.ru/20220609/opros-1794337479.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

цены, экономика, авто, великобритания, в мире, топливо, бензин