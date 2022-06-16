https://ria.ru/20220616/rusofobiya-1795674849.html

Любые выборы в США связаны с рецидивами оголтелой русофобии, заявил Песков

Любые выборы в США связаны с рецидивами оголтелой русофобии, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2022

Любые выборы в США связаны с рецидивами оголтелой русофобии, заявил Песков

Любые выборы в США связаны с активными рецидивами оголтелой русофобии - в эти периоды она фактически становится инструментом их внутренней политики, заявил РИА... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T11:01

2022-06-16T11:01

2022-06-16T11:01

дмитрий песков

сша

россия

политика

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Любые выборы в США связаны с активными рецидивами оголтелой русофобии - в эти периоды она фактически становится инструментом их внутренней политики, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Как ранее подтвердила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, нынешний президент США Джо Байден сохраняет намерение баллотироваться в 2024 году."Любой электоральный период Соединенных Штатов Америки, особенно последние президентские циклы, наверное, последний десяток даже циклов, он так или иначе связан с такими, знаете, активными рецидивами оголтелой русофобии. Русофобия фактически становится в эти периоды инструментом внутренней политики Соединенных Штатов", - сказал Песков в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о возможности ужесточения риторики США в предвыборный период.Год назад в Женеве прошел саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В настоящее время, как ранее заявил РИА Новости Песков, диалог как таковой между странами отсутствует. США ввели в отношении РФ несколько пакетов санкций.

https://ria.ru/20220616/kitay-1795602753.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, сша, россия, политика