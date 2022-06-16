https://ria.ru/20220616/rouling-1795836404.html

Вован и Лексус разыграли Джоан Роулинг от имени Зеленского

Вован и Лексус разыграли Джоан Роулинг от имени Зеленского - РИА Новости, 16.06.2022

Вован и Лексус разыграли Джоан Роулинг от имени Зеленского

Всемирно известная британская писательница Джоан Роулинг поверила, что российские пранкеры Вован и Лексус созвонились с ней от имени Владимира Зеленского, и... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T16:45

2022-06-16T16:45

2022-06-16T23:53

джоан роулинг (джоан мюррэй)

петербургский международный экономический форум — 2022

владимир краснов (пранкер вован)

алексей столяров (лексус)

новости культуры

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Всемирно известная британская писательница Джоан Роулинг поверила, что российские пранкеры Вован и Лексус созвонились с ней от имени Владимира Зеленского, и заявила, что поддерживает санкции против России.Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров представили запись разговора с автором от имени президента Украины в ходе дискуссии "Fake news в эпоху глобализации" на Петербургском международном экономическом форуме."Я думаю, что надо оказывать давление на Россию культурно и экономически. Я, безусловно, поддерживаю гораздо более жесткие санкции против России , — сказала она пранкерам.Также они спросили у писательницы, может ли она сменить форму шрама Гарри Поттера с молнии на украинский трезубец, а прическу героя — на чуб в запорожском стиле. "Я изучу этот момент. <...> Может быть, мне было бы полезно сделать что-то с этим самой, в соцсетях. Я думаю, что это сразу попадет в газеты. Безусловно, это то, что я могу сделать сама", — ответила она.Относительно благотворительного фонда "Люмос", который, по словам Столярова, собирает средства на гуманитарные цели и поддержку детей, пранкеры спросили, могут ли эти деньги быть потрачены на покупку оружия. "Я думаю, что мы присматриваем за детьми. Но я очень хочу, чтобы у Украины было все нужное оружие. <...> Я это полностью понимаю", — сказала Роулинг.Юбилейный, XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220517/prank-1789089312.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пранкеры Вован и Лексус показали на ПМЭФ фрагмент розыгрыша с Джоан Роулинг Фрагмент пранка Вована и Лексуса с британской писательницей Джоан Роулинг 2022-06-16T16:45 true PT1M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

джоан роулинг (джоан мюррэй), владимир краснов (пранкер вован), алексей столяров (лексус), новости культуры