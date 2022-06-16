https://ria.ru/20220616/rossiya-1795660309.html

Орешкин выразил уверенность, что Россия вновь справится с трудностями

Орешкин выразил уверенность, что Россия вновь справится с трудностями - РИА Новости, 16.06.2022

Орешкин выразил уверенность, что Россия вновь справится с трудностями

Тысячелетняя история России говорит о том, что мы умеем справляться со сложностями, справимся и на этот раз, заявил помощник президента России Максим Орешкин,... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T10:16

2022-06-16T10:16

2022-06-16T11:34

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

россия

санкт-петербург

максим орешкин

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С-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Тысячелетняя история России говорит о том, что мы умеем справляться со сложностями, справимся и на этот раз, заявил помощник президента России Максим Орешкин, выступая на сессии ПМЭФ, посвященной ситуации в экономике России."Тысячелетия история России говорит о том, что мы всегда справляемся, справимся и в этот раз", - сказал Орешкин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220311/rossiya-1777662393.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, санкт-петербург, максим орешкин