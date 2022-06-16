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Орешкин выразил уверенность, что Россия вновь справится с трудностями - РИА Новости, 16.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/rossiya-1795660309.html
Орешкин выразил уверенность, что Россия вновь справится с трудностями
Орешкин выразил уверенность, что Россия вновь справится с трудностями - РИА Новости, 16.06.2022
Орешкин выразил уверенность, что Россия вновь справится с трудностями
Тысячелетняя история России говорит о том, что мы умеем справляться со сложностями, справимся и на этот раз, заявил помощник президента России Максим Орешкин,... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T10:16
2022-06-16T11:34
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
россия
санкт-петербург
максим орешкин
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С-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Тысячелетняя история России говорит о том, что мы умеем справляться со сложностями, справимся и на этот раз, заявил помощник президента России Максим Орешкин, выступая на сессии ПМЭФ, посвященной ситуации в экономике России."Тысячелетия история России говорит о том, что мы всегда справляемся, справимся и в этот раз", - сказал Орешкин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, санкт-петербург, максим орешкин
10:16 16.06.2022 (обновлено: 11:34 16.06.2022)
 
Орешкин выразил уверенность, что Россия вновь справится с трудностями

Орешкин: тысячелетняя история говорит, что Россия умеет справляться с трудностями

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме-2022
Помощник президента РФ Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме-2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Помощник президента РФ Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме-2022
Читать ria.ru в
С-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Тысячелетняя история России говорит о том, что мы умеем справляться со сложностями, справимся и на этот раз, заявил помощник президента России Максим Орешкин, выступая на сессии ПМЭФ, посвященной ситуации в экономике России.
"Тысячелетия история России говорит о том, что мы всегда справляемся, справимся и в этот раз", - сказал Орешкин.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаРоссияСанкт-ПетербургМаксим Орешкин
 
 
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