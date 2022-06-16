https://ria.ru/20220616/rets-1795628945.html

РЭЦ перезапустит программу "Сделано в России"

РЭЦ перезапустит программу "Сделано в России" - РИА Новости, 16.06.2022

РЭЦ перезапустит программу "Сделано в России"

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) перезапустит программу "Сделано в России", заявила на ПМЭФ-2022 глава РЭЦ Вероника Никишина. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T06:03

2022-06-16T06:03

2022-06-16T10:51

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

санкт-петербург

россия

российский экспортный центр (рэц)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) перезапустит программу "Сделано в России", заявила на ПМЭФ-2022 глава РЭЦ Вероника Никишина."Мы считаем, что эта программа должна быть масштабирована, и в партнерстве с крупнейшими деловыми объединениями и с государственными органами, которые в том числе отвечают за систему сертификации, хотим расширить возможности российских компаний для участия в программе "Сделано в России", - пояснила глава центра, добавив, что смысл новой концепции - давать компании "птичку" (символ РЭЦ), если она пройдет добровольную сертификацию в любой области и получит сертификат."Эту "птичку" и Российский экспортный центр, и сами компании уже несколько лет продвигают за границей, она символизирует преимущества российской продукции, ее дополнительные элементы качества. Поэтому экспортеры, которые получат "птичку", получат одновременно дополнительную поддержку и конкурентное преимущество", - рассказала Никишина."Птичка" "Сделано в России" - это своего рода талисман для многих экспортеров. Мы хотим максимально увеличить эффект от продвижения российской продукции не через продвижение конкретных брендов, а именно через продвижение зонтичного", - добавила глава РЭЦ.Прежде чем утвердить новую программу, Российский экспортный центр приглашает к обсуждению компании, заинтересованные министерства и ведомства, а также всех, кто неравнодушен к имиджу российской продукции к обсуждению обновленной концепции. Первые итоги работы с брендом будут подводиться на Международном экспортном форуме "Сделано в России", который организует РЭЦ и который состоится 20-22 октября 2022 года в Москве, в Манеже.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/importozameschenie-1795625678.html

https://ria.ru/20220616/ekonomika-1795624009.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, санкт-петербург, россия, российский экспортный центр (рэц)