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Российская авиация уничтожила пункт ремонта бронетехники ВСУ у Харькова
Российская авиация уничтожила пункт ремонта бронетехники ВСУ у Харькова - РИА Новости, 16.06.2022
Российская авиация уничтожила пункт ремонта бронетехники ВСУ у Харькова
Пилотируемая и беспилотная авиация РФ уничтожила в ходе спецоперации за сутки 280 националистов, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T11:31
2022-06-16T11:31
2022-06-16T11:31
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
харьков
вооруженные силы украины
бук (зенитный ракетный комплекс)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пилотируемая и беспилотная авиация РФ уничтожила в ходе спецоперации за сутки 280 националистов, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией за сутки поражено: 57 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал генерал.Он уточнил, что было уничтожено три пункта управления, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Речки Сумской области, а также пункт ремонта и восстановления бронетехники в районе Харькова.По словам Конашенкова, "в результате ударов авиации уничтожено более 280 националистов, два склада боеприпасов в районе Раздоловки Донецкой Народной Республики, пять танков и других боевых бронированных машин, шесть орудий полевой артиллерии и 11 специальных автомобилей".
https://ria.ru/20220616/vooruzheniya-1795536939.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, харьков, вооруженные силы украины, бук (зенитный ракетный комплекс)
Российская авиация уничтожила пункт ремонта бронетехники ВСУ у Харькова
Минобороны: российская авиация уничтожила пункт ремонта бронетехники ВСУ в районе Харькова