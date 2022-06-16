https://ria.ru/20220616/ranenie-1795795601.html

Житель Ульяновской области ранил беременную соседку, желая убить кошку

Житель Ульяновской области ранил беременную соседку, желая убить кошку - РИА Новости, 16.06.2022

Житель Ульяновской области ранил беременную соседку, желая убить кошку

Сотрудники полиции задержали жителя поселка в Ульяновской области, который хотел застрелить кошку, но в итоге ранил беременную соседку, сообщили журналистам в... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T15:25

2022-06-16T15:25

2022-06-16T15:25

происшествия

здоровье - общество

ульяновская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

САМАРА, 16 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали жителя поселка в Ульяновской области, который хотел застрелить кошку, но в итоге ранил беременную соседку, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону."Пятнадцатого июня в дежурную часть… поступило сообщение причинении огнестрельного ранения беременной женщине… По подозрению в совершении данного деяния задержан неработающий житель районного поселка Павловка Павловского района Ульяновской области", - говорится в сообщении.По предварительным данным полиции, вечером 55-летний мужчина на территории своего приусадебного участка заметил чужую кошку и, предположив, что она причастна к хищению цыплят с его подворья, взял из дома охотничье ружье и дважды выстрелил в сторону животного. В кошку гражданин не попал, зато досталось проживающей по соседству женщине, которая находилась в этот момент в огороде. Потерпевшая с дробовыми ранениями в области живота была доставлена в медицинское учреждение.Отмечается, что в момент происшествия мужчина, предположительно, был пьян. Охотничье ружье зарегистрировано в установленном порядке. По факту произошедшего полиция проводит проверку, ружье изъято, назначены экспертизы.В минздраве региона РИА Новости сообщили, что женщина и ребенок из Павловской районной больницы экстренно переведены в областные учреждения здравоохранения, состояние обоих оценивается врачами как тяжелое.

https://ria.ru/20220323/pokushenie-1779572000.html

https://ria.ru/20220408/prestuplenie-1782335726.html

ульяновская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, ульяновская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)