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Житель Ульяновской области ранил беременную соседку, желая убить кошку - РИА Новости, 16.06.2022
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Житель Ульяновской области ранил беременную соседку, желая убить кошку
Житель Ульяновской области ранил беременную соседку, желая убить кошку - РИА Новости, 16.06.2022
Житель Ульяновской области ранил беременную соседку, желая убить кошку
Сотрудники полиции задержали жителя поселка в Ульяновской области, который хотел застрелить кошку, но в итоге ранил беременную соседку, сообщили журналистам в... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T15:25
2022-06-16T15:25
происшествия
здоровье - общество
ульяновская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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САМАРА, 16 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали жителя поселка в Ульяновской области, который хотел застрелить кошку, но в итоге ранил беременную соседку, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону."Пятнадцатого июня в дежурную часть… поступило сообщение причинении огнестрельного ранения беременной женщине… По подозрению в совершении данного деяния задержан неработающий житель районного поселка Павловка Павловского района Ульяновской области", - говорится в сообщении.По предварительным данным полиции, вечером 55-летний мужчина на территории своего приусадебного участка заметил чужую кошку и, предположив, что она причастна к хищению цыплят с его подворья, взял из дома охотничье ружье и дважды выстрелил в сторону животного. В кошку гражданин не попал, зато досталось проживающей по соседству женщине, которая находилась в этот момент в огороде. Потерпевшая с дробовыми ранениями в области живота была доставлена в медицинское учреждение.Отмечается, что в момент происшествия мужчина, предположительно, был пьян. Охотничье ружье зарегистрировано в установленном порядке. По факту произошедшего полиция проводит проверку, ружье изъято, назначены экспертизы.В минздраве региона РИА Новости сообщили, что женщина и ребенок из Павловской районной больницы экстренно переведены в областные учреждения здравоохранения, состояние обоих оценивается врачами как тяжелое.
https://ria.ru/20220323/pokushenie-1779572000.html
https://ria.ru/20220408/prestuplenie-1782335726.html
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происшествия, здоровье - общество, ульяновская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
15:25 16.06.2022
 
Житель Ульяновской области ранил беременную соседку, желая убить кошку

Житель Ульяновской области хотел застрелить кошку, но попал в беременную соседку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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САМАРА, 16 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали жителя поселка в Ульяновской области, который хотел застрелить кошку, но в итоге ранил беременную соседку, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.
"Пятнадцатого июня в дежурную часть… поступило сообщение причинении огнестрельного ранения беременной женщине… По подозрению в совершении данного деяния задержан неработающий житель районного поселка Павловка Павловского района Ульяновской области", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным полиции, вечером 55-летний мужчина на территории своего приусадебного участка заметил чужую кошку и, предположив, что она причастна к хищению цыплят с его подворья, взял из дома охотничье ружье и дважды выстрелил в сторону животного. В кошку гражданин не попал, зато досталось проживающей по соседству женщине, которая находилась в этот момент в огороде. Потерпевшая с дробовыми ранениями в области живота была доставлена в медицинское учреждение.
Отмечается, что в момент происшествия мужчина, предположительно, был пьян. Охотничье ружье зарегистрировано в установленном порядке. По факту произошедшего полиция проводит проверку, ружье изъято, назначены экспертизы.
В минздраве региона РИА Новости сообщили, что женщина и ребенок из Павловской районной больницы экстренно переведены в областные учреждения здравоохранения, состояние обоих оценивается врачами как тяжелое.
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