https://ria.ru/20220616/rabota-1796198151.html

Иностранные компании в Ленобласти продолжают работу при смене собственников

Иностранные компании в Ленобласти продолжают работу при смене собственников - РИА Новости, 17.06.2022

Иностранные компании в Ленобласти продолжают работу при смене собственников

Ряд иностранных компаний в Ленинградской области в период смены собственников продолжают работу с сохранением численности сотрудников, сообщил губернатор... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-16T22:31

2022-06-16T22:31

2022-06-17T16:34

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

экономика

россия

пмэф

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Ряд иностранных компаний в Ленинградской области в период смены собственников продолжают работу с сохранением численности сотрудников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Ряд иностранных компаний ("Смерфит Каппа РУС", "Хенкель", "Сильвамо Корпорейшн Рус") заявили не об уходе, а о продаже своих активов в России. Тем не менее, в период поиска покупателей и смены собственников эти предприятия продолжают работу с сохранением численности сотрудников. Группа "Кингспан" в апреле приняла решение передать свои активы, в том числе завод в Гатчине, в управление российскому менеджменту. Сегодня завод продолжает работу и выпуск продукции под новым брендом", - сказал он.При этом глава региона отметил, что в условиях санкционного давления на особом контроле находятся организации и предприятия, на которых возможно изменение занятости (введение режимов неполного рабочего времени, простоя/приостановки работы)."Массовых высвобождений в регионе нет ― все предприятия стремятся сохранить свои коллективы", - сказал Дрозденко.Тем не менее, по его словам, в настоящее время под наблюдением находится 51 предприятие, где в режиме простоя находится более 9 тысяч человек."Планируемые мероприятия по увольнению работников не превышают показатели прошлого года. Под наблюдением находится 121 предприятие, в том числе 51, на котором введен режим простоя в отношении 9341 работника. Представители приостановленных производств указывают на проблемы в поставках комплектующих и нарушение логистических цепочек как основные причины простоя. При этом сотрудники предприятий не остались без финансовой поддержки, они получают, в соответствии с законодательством, 2/3 заработной платы, некоторые предприятия, такие как ООО "СРП" (Макдональдс) и ИКЕА сохранили заработную плату работников в полном объеме", - сказал Дрозденко.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/ikea-1795903237.html

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Алёна Пава

ленинградская область, александр дрозденко, экономика, россия, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)