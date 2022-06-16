https://ria.ru/20220616/rabota-1796198151.html
Иностранные компании в Ленобласти продолжают работу при смене собственников
Иностранные компании в Ленобласти продолжают работу при смене собственников - РИА Новости, 17.06.2022
Иностранные компании в Ленобласти продолжают работу при смене собственников
Ряд иностранных компаний в Ленинградской области в период смены собственников продолжают работу с сохранением численности сотрудников, сообщил губернатор... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-16T22:31
2022-06-16T22:31
2022-06-17T16:34
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
экономика
россия
пмэф
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Ряд иностранных компаний в Ленинградской области в период смены собственников продолжают работу с сохранением численности сотрудников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Ряд иностранных компаний ("Смерфит Каппа РУС", "Хенкель", "Сильвамо Корпорейшн Рус") заявили не об уходе, а о продаже своих активов в России. Тем не менее, в период поиска покупателей и смены собственников эти предприятия продолжают работу с сохранением численности сотрудников. Группа "Кингспан" в апреле приняла решение передать свои активы, в том числе завод в Гатчине, в управление российскому менеджменту. Сегодня завод продолжает работу и выпуск продукции под новым брендом", - сказал он.При этом глава региона отметил, что в условиях санкционного давления на особом контроле находятся организации и предприятия, на которых возможно изменение занятости (введение режимов неполного рабочего времени, простоя/приостановки работы)."Массовых высвобождений в регионе нет ― все предприятия стремятся сохранить свои коллективы", - сказал Дрозденко.Тем не менее, по его словам, в настоящее время под наблюдением находится 51 предприятие, где в режиме простоя находится более 9 тысяч человек."Планируемые мероприятия по увольнению работников не превышают показатели прошлого года. Под наблюдением находится 121 предприятие, в том числе 51, на котором введен режим простоя в отношении 9341 работника. Представители приостановленных производств указывают на проблемы в поставках комплектующих и нарушение логистических цепочек как основные причины простоя. При этом сотрудники предприятий не остались без финансовой поддержки, они получают, в соответствии с законодательством, 2/3 заработной платы, некоторые предприятия, такие как ООО "СРП" (Макдональдс) и ИКЕА сохранили заработную плату работников в полном объеме", - сказал Дрозденко.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220616/ikea-1795903237.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, александр дрозденко, экономика, россия, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Ряд иностранных компаний в Ленинградской области в период смены собственников продолжают работу с сохранением численности сотрудников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Ряд иностранных компаний ("Смерфит Каппа РУС", "Хенкель", "Сильвамо Корпорейшн Рус") заявили не об уходе, а о продаже своих активов в России
. Тем не менее, в период поиска покупателей и смены собственников эти предприятия продолжают работу с сохранением численности сотрудников. Группа "Кингспан" в апреле приняла решение передать свои активы, в том числе завод в Гатчине
, в управление российскому менеджменту. Сегодня завод продолжает работу и выпуск продукции под новым брендом", - сказал он.
При этом глава региона отметил, что в условиях санкционного давления на особом контроле находятся организации и предприятия, на которых возможно изменение занятости (введение режимов неполного рабочего времени, простоя/приостановки работы).
"Массовых высвобождений в регионе нет ― все предприятия стремятся сохранить свои коллективы", - сказал Дрозденко.
Тем не менее, по его словам, в настоящее время под наблюдением находится 51 предприятие, где в режиме простоя находится более 9 тысяч человек.
"Планируемые мероприятия по увольнению работников не превышают показатели прошлого года. Под наблюдением находится 121 предприятие, в том числе 51, на котором введен режим простоя в отношении 9341 работника. Представители приостановленных производств указывают на проблемы в поставках комплектующих и нарушение логистических цепочек как основные причины простоя. При этом сотрудники предприятий не остались без финансовой поддержки, они получают, в соответствии с законодательством, 2/3 заработной платы, некоторые предприятия, такие как ООО "СРП" (Макдональдс) и ИКЕА
сохранили заработную плату работников в полном объеме", - сказал Дрозденко.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.