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СМИ: Тайвань отказался производить российские процессоры "Байкал" - РИА Новости, 16.06.2022
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СМИ: Тайвань отказался производить российские процессоры "Байкал"
СМИ: Тайвань отказался производить российские процессоры "Байкал" - РИА Новости, 16.06.2022
СМИ: Тайвань отказался производить российские процессоры "Байкал"
Российская компания "Байкал Электроникс" может отменить выпуск серверных процессоров Baikal-S из-за отказа тайваньской компании TSMC принимать заказы на... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T11:40
2022-06-16T11:40
экономика
технологии
россия
тайвань
белоруссия
сбербанк россии
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российская компания "Байкал Электроникс" может отменить выпуск серверных процессоров Baikal-S из-за отказа тайваньской компании TSMC принимать заказы на производство, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.По информации СМИ, проблемы с производством отечественной микроэлектроники могут сказаться на выполнении требований по импортозамещению, ведь на серверные процессоры "Байкал" рассчитывали крупные потребители."Сбербанк планировал перейти на Baikal-S в случае, если государство обяжет покупать продукцию исключительно на российских процессорах. Теперь, очевидно, серверов на этих процессорах в России не будет", — сообщил собеседник "Ъ".Директор компании "Промобит", производящей серверы Bitblaze на процессорах "Эльбрус", Максим Копосов, отметил, что в ближайшее время российский серверный рынок пополнится техникой на иностранных чипах. "Прежде всего рынок наполнится самыми массово выпускаемыми в мире процессорами от Intel и AMD, завезенными по каналам параллельного импорта, а также китайскими изделиями", — высказался эксперт.Копосов подчеркнул, что российские разработчики столкнутся с дилеммой: снизить технические характеристики своих устройств, чтобы перевести производство на отечественные фабрики, или продавать свои разработки за рубеж.Ранее Министерство экономики Тайваня запретило поставки в Россию и Белоруссию "стратегических высокотехнологичных товаров", в том числе чипов с тактовой частотой свыше 25 мегагерц, микросхемы более чем с 144 контактами.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к подобному развитию событий.
https://ria.ru/20220531/troyka-1791917857.html
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экономика, технологии, россия, тайвань, белоруссия, сбербанк россии
11:40 16.06.2022
 
СМИ: Тайвань отказался производить российские процессоры "Байкал"

"Ъ": тайваньская TSMC отказала "Байкал Электроникс" в производстве российских процессоров

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийская система на кристалле на базе архитектура ARM Baikal M
Российская система на кристалле на базе архитектура ARM Baikal M - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российская компания "Байкал Электроникс" может отменить выпуск серверных процессоров Baikal-S из-за отказа тайваньской компании TSMC принимать заказы на производство, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.
По информации СМИ, проблемы с производством отечественной микроэлектроники могут сказаться на выполнении требований по импортозамещению, ведь на серверные процессоры "Байкал" рассчитывали крупные потребители.
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"Сбербанк планировал перейти на Baikal-S в случае, если государство обяжет покупать продукцию исключительно на российских процессорах. Теперь, очевидно, серверов на этих процессорах в России не будет", — сообщил собеседник "Ъ".
Директор компании "Промобит", производящей серверы Bitblaze на процессорах "Эльбрус", Максим Копосов, отметил, что в ближайшее время российский серверный рынок пополнится техникой на иностранных чипах. "Прежде всего рынок наполнится самыми массово выпускаемыми в мире процессорами от Intel и AMD, завезенными по каналам параллельного импорта, а также китайскими изделиями", — высказался эксперт.
Копосов подчеркнул, что российские разработчики столкнутся с дилеммой: снизить технические характеристики своих устройств, чтобы перевести производство на отечественные фабрики, или продавать свои разработки за рубеж.
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Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к подобному развитию событий.
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