СМИ: Тайвань отказался производить российские процессоры "Байкал"
"Ъ": тайваньская TSMC отказала "Байкал Электроникс" в производстве российских процессоров
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийская система на кристалле на базе архитектура ARM Baikal M
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российская компания "Байкал Электроникс" может отменить выпуск серверных процессоров Baikal-S из-за отказа тайваньской компании TSMC принимать заказы на производство, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.
По информации СМИ, проблемы с производством отечественной микроэлектроники могут сказаться на выполнении требований по импортозамещению, ведь на серверные процессоры "Байкал" рассчитывали крупные потребители.
Директор компании "Промобит", производящей серверы Bitblaze на процессорах "Эльбрус", Максим Копосов, отметил, что в ближайшее время российский серверный рынок пополнится техникой на иностранных чипах. "Прежде всего рынок наполнится самыми массово выпускаемыми в мире процессорами от Intel и AMD, завезенными по каналам параллельного импорта, а также китайскими изделиями", — высказался эксперт.
Копосов подчеркнул, что российские разработчики столкнутся с дилеммой: снизить технические характеристики своих устройств, чтобы перевести производство на отечественные фабрики, или продавать свои разработки за рубеж.
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Ранее Министерство экономики Тайваня запретило поставки в Россию и Белоруссию "стратегических высокотехнологичных товаров", в том числе чипов с тактовой частотой свыше 25 мегагерц, микросхемы более чем с 144 контактами.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к подобному развитию событий.
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