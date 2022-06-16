https://ria.ru/20220616/protsessor-1795691637.html

СМИ: Тайвань отказался производить российские процессоры "Байкал"

СМИ: Тайвань отказался производить российские процессоры "Байкал" - РИА Новости, 16.06.2022

СМИ: Тайвань отказался производить российские процессоры "Байкал"

Российская компания "Байкал Электроникс" может отменить выпуск серверных процессоров Baikal-S из-за отказа тайваньской компании TSMC принимать заказы на... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T11:40

2022-06-16T11:40

2022-06-16T11:40

экономика

технологии

россия

тайвань

белоруссия

сбербанк россии

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российская компания "Байкал Электроникс" может отменить выпуск серверных процессоров Baikal-S из-за отказа тайваньской компании TSMC принимать заказы на производство, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.По информации СМИ, проблемы с производством отечественной микроэлектроники могут сказаться на выполнении требований по импортозамещению, ведь на серверные процессоры "Байкал" рассчитывали крупные потребители."Сбербанк планировал перейти на Baikal-S в случае, если государство обяжет покупать продукцию исключительно на российских процессорах. Теперь, очевидно, серверов на этих процессорах в России не будет", — сообщил собеседник "Ъ".Директор компании "Промобит", производящей серверы Bitblaze на процессорах "Эльбрус", Максим Копосов, отметил, что в ближайшее время российский серверный рынок пополнится техникой на иностранных чипах. "Прежде всего рынок наполнится самыми массово выпускаемыми в мире процессорами от Intel и AMD, завезенными по каналам параллельного импорта, а также китайскими изделиями", — высказался эксперт.Копосов подчеркнул, что российские разработчики столкнутся с дилеммой: снизить технические характеристики своих устройств, чтобы перевести производство на отечественные фабрики, или продавать свои разработки за рубеж.Ранее Министерство экономики Тайваня запретило поставки в Россию и Белоруссию "стратегических высокотехнологичных товаров", в том числе чипов с тактовой частотой свыше 25 мегагерц, микросхемы более чем с 144 контактами.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к подобному развитию событий.

https://ria.ru/20220531/troyka-1791917857.html

https://ria.ru/20220609/importozameschenie-1794359898.html

https://ria.ru/20210830/chip-1747866220.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, технологии, россия, тайвань, белоруссия, сбербанк россии