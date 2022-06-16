https://ria.ru/20220616/prostoy-1795636493.html

Власти назвали число москвичей, выведенных в простой

Власти назвали число москвичей, выведенных в простой - РИА Новости, 16.06.2022

Власти назвали число москвичей, выведенных в простой

Число работников, выведенных в простой, в Москве не растет, в настоящее время их порядка 20 тысяч, что не является критичной цифрой для города, сообщил в... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T08:11

2022-06-16T08:11

2022-06-16T08:11

петербургский международный экономический форум — 2022

москва

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Число работников, выведенных в простой, в Москве не растет, в настоящее время их порядка 20 тысяч, что не является критичной цифрой для города, сообщил в интервью РИА Новости на площадке Петербургского международного экономического форума заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Мы не видим и роста количества людей, которые выведены в простой, когда предприятие остановило свою деятельность, но не уволило сотрудников, а выплачивает им 2/3 от заработной платы. Сейчас у нас порядка 20 тысяч таких человек, что тоже не является критичной цифрой для города. И она не меняется, в последнее время стабильна", - сказал Ефимов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220607/bezrabotnye-1793786610.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, общество