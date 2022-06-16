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Власти назвали число москвичей, выведенных в простой
Власти назвали число москвичей, выведенных в простой - РИА Новости, 16.06.2022
Власти назвали число москвичей, выведенных в простой
Число работников, выведенных в простой, в Москве не растет, в настоящее время их порядка 20 тысяч, что не является критичной цифрой для города, сообщил в... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T08:11
2022-06-16T08:11
2022-06-16T08:11
петербургский международный экономический форум — 2022
москва
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Число работников, выведенных в простой, в Москве не растет, в настоящее время их порядка 20 тысяч, что не является критичной цифрой для города, сообщил в интервью РИА Новости на площадке Петербургского международного экономического форума заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Мы не видим и роста количества людей, которые выведены в простой, когда предприятие остановило свою деятельность, но не уволило сотрудников, а выплачивает им 2/3 от заработной платы. Сейчас у нас порядка 20 тысяч таких человек, что тоже не является критичной цифрой для города. И она не меняется, в последнее время стабильна", - сказал Ефимов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество
Власти назвали число москвичей, выведенных в простой
Заммэра Ефимов: число москвичей, выведенных в простой, составляет около 20 тысяч
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Число работников, выведенных в простой, в Москве не растет, в настоящее время их порядка 20 тысяч, что не является критичной цифрой для города, сообщил в интервью РИА Новости на площадке Петербургского международного экономического форума заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Мы не видим и роста количества людей, которые выведены в простой, когда предприятие остановило свою деятельность, но не уволило сотрудников, а выплачивает им 2/3 от заработной платы. Сейчас у нас порядка 20 тысяч таких человек, что тоже не является критичной цифрой для города. И она не меняется, в последнее время стабильна", - сказал Ефимов.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.