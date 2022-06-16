https://ria.ru/20220616/prognoz-1795630069.html

Экономист дал прогноз по инфляции в России

Экономист дал прогноз по инфляции в России - РИА Новости, 16.06.2022

Экономист дал прогноз по инфляции в России

Инфляция в России по итогам текущего года будет ниже 15% и уже в конце следующего года опустится до целевого уровня в 4%, поделился мнением с РИА Новости... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T06:20

2022-06-16T06:20

2022-06-16T06:20

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Инфляция в России по итогам текущего года будет ниже 15% и уже в конце следующего года опустится до целевого уровня в 4%, поделился мнением с РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.Табах ожидает, что при адаптации экономики к новым реалиям инфляция уже в начале 2023 года упадет ниже 7% и далее будет спускаться к целевому уровню. "Мы оптимистичнее ЦБ и ждем такого сценария уже в конце 2023 года", - добавил аналитик.Согласно официальному прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам 2022 года составит 14-17%, в 2023 году 5-7%, а возвращение к целевым 4% произойдет в 2024 году. При этом Минэкономразвития прогнозирует годовые темпы роста цен в стране в текущем году на уровне 17,5%. По прогнозу помощника президента России Максима Орешкина, инфляция в РФ в 2022 году будет не выше 15%.По последним данным Росстата, за период с 4 по 10 июня третий раз в этом году была зафиксирована недельная дефляция - на уровне 0,14%. При этом с начала года цены выросли на 11,64%. По данным Минэкономразвития, инфляция в РФ в годовом выражении замедлилась до 16,69% на 10 июня с 17,02% неделей ранее.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/inflyatsiya-1795629691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия