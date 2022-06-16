Рейтинг@Mail.ru
США могли бы содействовать разблокировке украинских портов, заявили в МИД - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/porty-1795683368.html
США могли бы содействовать разблокировке украинских портов, заявили в МИД
США могли бы содействовать разблокировке украинских портов, заявили в МИД - РИА Новости, 16.06.2022
США могли бы содействовать разблокировке украинских портов, заявили в МИД
Вашингтон мог бы содействовать разблокировке украинских портов, но по какой-то причине это не делает, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T11:25
2022-06-16T11:46
в мире
специальная военная операция на украине
мария захарова
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
ситуация в днр и лнр
донбасс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784433229_0:321:2887:1944_1920x0_80_0_0_c3548ab34cffb2be502e8f83be35d07c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Вашингтон мог бы содействовать разблокировке украинских портов, но по какой-то причине это не делает, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Блокирование продукции, которая должна была выйти из черноморских портов, из-за соответствующих действий киевского режима по минированию акваторий: кто за этим стоит? Вашингтон. Кто распоряжается киевским режимом направо и налево? Белый дом и вся эта администрация, которые вполне могли бы предпринять меры по разблокированию, разминированию или по гарантиям пропуска судов с продовольствием",- сказала Захарова."Но по каким-то причинам этого не происходит",- отметила она в интервью телеканалу "360" на полях ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220614/zerno-1795235901.html
https://ria.ru/20220616/korabli-1795631702.html
санкт-петербург
донбасс
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784433229_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ef4198bd4db8c64333a69ac2a666635f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мария захарова, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), ситуация в днр и лнр, донбасс, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, украина
11:25 16.06.2022 (обновлено: 11:46 16.06.2022)
 
США могли бы содействовать разблокировке украинских портов, заявили в МИД

Захарова: США могли бы содействовать разблокировке украинских портов, но не делают это

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМариупольский морской порт
Мариупольский морской порт - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Мариупольский морской порт. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Вашингтон мог бы содействовать разблокировке украинских портов, но по какой-то причине это не делает, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Блокирование продукции, которая должна была выйти из черноморских портов, из-за соответствующих действий киевского режима по минированию акваторий: кто за этим стоит? Вашингтон. Кто распоряжается киевским режимом направо и налево? Белый дом и вся эта администрация, которые вполне могли бы предпринять меры по разблокированию, разминированию или по гарантиям пропуска судов с продовольствием",- сказала Захарова.
Пшеница - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 16:08
В Киеве признали, что не обсуждают вывоз зерна по Черному морю
"Но по каким-то причинам этого не происходит",- отметила она в интервью телеканалу "360" на полях ПМЭФ.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Херсон - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 07:11
В Херсоне выразили готовность строить корабли для Черноморского флота
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМария ЗахароваСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала