https://ria.ru/20220616/porty-1795683368.html
США могли бы содействовать разблокировке украинских портов, заявили в МИД
США могли бы содействовать разблокировке украинских портов, заявили в МИД - РИА Новости, 16.06.2022
США могли бы содействовать разблокировке украинских портов, заявили в МИД
Вашингтон мог бы содействовать разблокировке украинских портов, но по какой-то причине это не делает, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T11:25
2022-06-16T11:25
2022-06-16T11:46
в мире
специальная военная операция на украине
мария захарова
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
ситуация в днр и лнр
донбасс
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Вашингтон мог бы содействовать разблокировке украинских портов, но по какой-то причине это не делает, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Блокирование продукции, которая должна была выйти из черноморских портов, из-за соответствующих действий киевского режима по минированию акваторий: кто за этим стоит? Вашингтон. Кто распоряжается киевским режимом направо и налево? Белый дом и вся эта администрация, которые вполне могли бы предпринять меры по разблокированию, разминированию или по гарантиям пропуска судов с продовольствием",- сказала Захарова."Но по каким-то причинам этого не происходит",- отметила она в интервью телеканалу "360" на полях ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220614/zerno-1795235901.html
https://ria.ru/20220616/korabli-1795631702.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мария захарова, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), ситуация в днр и лнр, донбасс, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, украина
11:25 16.06.2022 (обновлено: 11:46 16.06.2022)
США могли бы содействовать разблокировке украинских портов, заявили в МИД
Захарова: США могли бы содействовать разблокировке украинских портов, но не делают это