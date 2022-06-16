https://ria.ru/20220616/porty-1795683368.html

США могли бы содействовать разблокировке украинских портов, заявили в МИД

США могли бы содействовать разблокировке украинских портов, заявили в МИД - РИА Новости, 16.06.2022

США могли бы содействовать разблокировке украинских портов, заявили в МИД

Вашингтон мог бы содействовать разблокировке украинских портов, но по какой-то причине это не делает, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T11:25

2022-06-16T11:25

2022-06-16T11:46

в мире

специальная военная операция на украине

мария захарова

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

ситуация в днр и лнр

донбасс

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Вашингтон мог бы содействовать разблокировке украинских портов, но по какой-то причине это не делает, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Блокирование продукции, которая должна была выйти из черноморских портов, из-за соответствующих действий киевского режима по минированию акваторий: кто за этим стоит? Вашингтон. Кто распоряжается киевским режимом направо и налево? Белый дом и вся эта администрация, которые вполне могли бы предпринять меры по разблокированию, разминированию или по гарантиям пропуска судов с продовольствием",- сказала Захарова."Но по каким-то причинам этого не происходит",- отметила она в интервью телеканалу "360" на полях ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220614/zerno-1795235901.html

https://ria.ru/20220616/korabli-1795631702.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, мария захарова, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), ситуация в днр и лнр, донбасс, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, украина