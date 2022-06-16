https://ria.ru/20220616/po-1795881849.html

Глава Югры предложила открыть центр по созданию ПО для нефтяных компаний

Глава Югры предложила открыть центр по созданию ПО для нефтяных компаний - РИА Новости, 16.06.2022

Глава Югры предложила открыть центр по созданию ПО для нефтяных компаний

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра может выступить площадкой для строительства центра по созданию программного обеспечения для нефтяных компаний, заявила... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T18:08

2022-06-16T18:08

2022-06-16T18:08

ханты-мансийский автономный округ

экономика

санкт-петербург

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

россия

ханты-мансийский автономный округ

технологии

наталья комарова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра может выступить площадкой для строительства центра по созданию программного обеспечения для нефтяных компаний, заявила в четверг глава региона Наталья Комарова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)."Мы предлагаем министерствам (цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Минэнерго и Минпрому) рассмотреть вопрос создания центра по созданию программного обеспечения для нефтяных компаний. Почему? Есть доверие – это (будет) государственная площадка, государственный полигон. Каждая компания при этом сохраняет свою индивидуальность, свою независимость и не внедряется на площадку другой компании. Мы считаем, что это перспективные варианты взаимодействия. При этом подчеркну, регион сделает все возможное и необходимое", - сказала Комарова в ходе сессии "Нефтегаз: цифровое окно возможностей в шторм".По словам губернатора, при создании подобного центра программное обеспечение будет разрабатываться с сохранением конкурентной среды и индивидуальности заказа. Помимо этого, отметила глава региона, будет происходить обучение кадров для работы в новых информационных средах, что на сегодняшний день очень востребовано."Просим все три министерства располагать регионом как площадкой для отработки государственных решений. Компании уже у нас, доверие у нас сформировано, мы работаем в том числе в цифровом обеспечении", - подчеркнула Комарова.Она добавила, что сейчас в Югре по подобной схеме создается инжиниринговый центр по исследованию керна на всем его цикле, при этом регион предоставляет данные и оборудование, регулирует деятельность налогами и выдает продукт, который интересен предприятиям, локально защищая все вопросы, связанные с безопасностью и конкурентностью.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220612/yugra-1794878901.html

https://ria.ru/20220615/predpriyatiya-1795607219.html

санкт-петербург

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ханты-мансийский автономный округ

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, санкт-петербург, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия, ханты-мансийский автономный округ, технологии, наталья комарова