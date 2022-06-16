https://ria.ru/20220616/po-1795881849.html
Глава Югры предложила открыть центр по созданию ПО для нефтяных компаний
Глава Югры предложила открыть центр по созданию ПО для нефтяных компаний - РИА Новости, 16.06.2022
Глава Югры предложила открыть центр по созданию ПО для нефтяных компаний
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра может выступить площадкой для строительства центра по созданию программного обеспечения для нефтяных компаний, заявила... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T18:08
2022-06-16T18:08
2022-06-16T18:08
ханты-мансийский автономный округ
экономика
санкт-петербург
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россия
ханты-мансийский автономный округ
технологии
наталья комарова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра может выступить площадкой для строительства центра по созданию программного обеспечения для нефтяных компаний, заявила в четверг глава региона Наталья Комарова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)."Мы предлагаем министерствам (цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Минэнерго и Минпрому) рассмотреть вопрос создания центра по созданию программного обеспечения для нефтяных компаний. Почему? Есть доверие – это (будет) государственная площадка, государственный полигон. Каждая компания при этом сохраняет свою индивидуальность, свою независимость и не внедряется на площадку другой компании. Мы считаем, что это перспективные варианты взаимодействия. При этом подчеркну, регион сделает все возможное и необходимое", - сказала Комарова в ходе сессии "Нефтегаз: цифровое окно возможностей в шторм".По словам губернатора, при создании подобного центра программное обеспечение будет разрабатываться с сохранением конкурентной среды и индивидуальности заказа. Помимо этого, отметила глава региона, будет происходить обучение кадров для работы в новых информационных средах, что на сегодняшний день очень востребовано."Просим все три министерства располагать регионом как площадкой для отработки государственных решений. Компании уже у нас, доверие у нас сформировано, мы работаем в том числе в цифровом обеспечении", - подчеркнула Комарова.Она добавила, что сейчас в Югре по подобной схеме создается инжиниринговый центр по исследованию керна на всем его цикле, при этом регион предоставляет данные и оборудование, регулирует деятельность налогами и выдает продукт, который интересен предприятиям, локально защищая все вопросы, связанные с безопасностью и конкурентностью.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220612/yugra-1794878901.html
https://ria.ru/20220615/predpriyatiya-1795607219.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкт-петербург, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия, ханты-мансийский автономный округ, технологии, наталья комарова
Глава Югры предложила открыть центр по созданию ПО для нефтяных компаний
Глава ХМАО — Югра Комарова предложила открыть центр по созданию ПО для нефтяных компаний
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра может выступить площадкой для строительства центра по созданию программного обеспечения для нефтяных компаний, заявила в четверг глава региона Наталья Комарова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Мы предлагаем министерствам (цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Минэнерго
и Минпрому) рассмотреть вопрос создания центра по созданию программного обеспечения для нефтяных компаний. Почему? Есть доверие – это (будет) государственная площадка, государственный полигон. Каждая компания при этом сохраняет свою индивидуальность, свою независимость и не внедряется на площадку другой компании. Мы считаем, что это перспективные варианты взаимодействия. При этом подчеркну, регион сделает все возможное и необходимое", - сказала Комарова в ходе сессии "Нефтегаз: цифровое окно возможностей в шторм".
По словам губернатора, при создании подобного центра программное обеспечение будет разрабатываться с сохранением конкурентной среды и индивидуальности заказа. Помимо этого, отметила глава региона, будет происходить обучение кадров для работы в новых информационных средах, что на сегодняшний день очень востребовано.
"Просим все три министерства располагать регионом как площадкой для отработки государственных решений. Компании уже у нас, доверие у нас сформировано, мы работаем в том числе в цифровом обеспечении", - подчеркнула Комарова.
Она добавила, что сейчас в Югре по подобной схеме создается инжиниринговый центр по исследованию керна на всем его цикле, при этом регион предоставляет данные и оборудование, регулирует деятельность налогами и выдает продукт, который интересен предприятиям, локально защищая все вопросы, связанные с безопасностью и конкурентностью.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.