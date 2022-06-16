https://ria.ru/20220616/po-1795798369.html

Спрос на российское программное обеспечение вырос на 300 процентов

Спрос на российское программное обеспечение вырос на 300 процентов - РИА Новости, 16.06.2022

Спрос на российское программное обеспечение вырос на 300 процентов

Спрос на российское программное обеспечение с конца февраля вырос на 300% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил на форуме "Российские... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T15:29

2022-06-16T15:29

2022-06-16T16:09

петербургский международный экономический форум — 2022

петербургский международный экономический форум (фонд)

россия

технологии

экономика

санкт-петербург

дмитрий чернышенко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Спрос на российское программное обеспечение с конца февраля вырос на 300% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил на форуме "Российские IT-решения мирового уровня: ответ на глобальные вызовы" в рамках ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Мы видим 300% рост спроса по отдельным категориям программного обеспечения по отношению к прошлому году. Понятно, что все (компании - ред.) бросились покупать офисные приложения, операционные системы, системы управления базами данных", - рассказал Чернышенко.Вице-премьер отметил, что на данный момент в реестре отечественного ПО уже есть более 13 тысяч продуктов, которые производят 4 тысячи поставщиков. Кроме того, он отметил, что ожидает, что получившие аккредитацию от Минцифры компании предоставят на российский и внешний рынок конкурентные приложения, которые заместят образовавшуюся нишу.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220603/soft-1792916640.html

россия

санкт-петербург

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

петербургский международный экономический форум (фонд), россия, технологии, экономика, санкт-петербург, дмитрий чернышенко