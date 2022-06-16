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Спрос на российское программное обеспечение вырос на 300 процентов - РИА Новости, 16.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/po-1795798369.html
Спрос на российское программное обеспечение вырос на 300 процентов
Спрос на российское программное обеспечение вырос на 300 процентов - РИА Новости, 16.06.2022
Спрос на российское программное обеспечение вырос на 300 процентов
Спрос на российское программное обеспечение с конца февраля вырос на 300% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил на форуме "Российские... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T15:29
2022-06-16T16:09
петербургский международный экономический форум — 2022
петербургский международный экономический форум (фонд)
россия
технологии
экономика
санкт-петербург
дмитрий чернышенко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Спрос на российское программное обеспечение с конца февраля вырос на 300% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил на форуме "Российские IT-решения мирового уровня: ответ на глобальные вызовы" в рамках ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Мы видим 300% рост спроса по отдельным категориям программного обеспечения по отношению к прошлому году. Понятно, что все (компании - ред.) бросились покупать офисные приложения, операционные системы, системы управления базами данных", - рассказал Чернышенко.Вице-премьер отметил, что на данный момент в реестре отечественного ПО уже есть более 13 тысяч продуктов, которые производят 4 тысячи поставщиков. Кроме того, он отметил, что ожидает, что получившие аккредитацию от Минцифры компании предоставят на российский и внешний рынок конкурентные приложения, которые заместят образовавшуюся нишу.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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петербургский международный экономический форум (фонд), россия, технологии, экономика, санкт-петербург, дмитрий чернышенко
15:29 16.06.2022 (обновлено: 16:09 16.06.2022)
 
Спрос на российское программное обеспечение вырос на 300 процентов

Чернышенко: спрос на российское программное обеспечение с февраля вырос на 300 процентов

© Depositphotos / 3dmentatСерверная
Серверная - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Depositphotos / 3dmentat
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Спрос на российское программное обеспечение с конца февраля вырос на 300% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил на форуме "Российские IT-решения мирового уровня: ответ на глобальные вызовы" в рамках ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Мы видим 300% рост спроса по отдельным категориям программного обеспечения по отношению к прошлому году. Понятно, что все (компании - ред.) бросились покупать офисные приложения, операционные системы, системы управления базами данных", - рассказал Чернышенко.
Вице-премьер отметил, что на данный момент в реестре отечественного ПО уже есть более 13 тысяч продуктов, которые производят 4 тысячи поставщиков. Кроме того, он отметил, что ожидает, что получившие аккредитацию от Минцифры компании предоставят на российский и внешний рынок конкурентные приложения, которые заместят образовавшуюся нишу.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022Петербургский международный экономический форум (фонд)РоссияТехнологииЭкономикаСанкт-ПетербургДмитрий Чернышенко
 
 
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