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ПМЭФ-2022. День первый: острая повестка, яркие ожидания - РИА Новости, 16.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/pmef-1795545707.html
ПМЭФ-2022. День первый: острая повестка, яркие ожидания
ПМЭФ-2022. День первый: острая повестка, яркие ожидания - РИА Новости, 16.06.2022
ПМЭФ-2022. День первый: острая повестка, яркие ожидания
В стартовый день Петербургского экономического форума состоялось несколько важных сессий, участники обсудили развитие малого бизнеса, креативную экономику и... РИА Новости, 16.06.2022
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петербургский международный экономический форум — 2022
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санкт-петербург
форум
экспофорум (выставочный центр)
экономика
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В стартовый день Петербургского экономического форума состоялось несколько важных сессий, участники обсудили развитие малого бизнеса, креативную экономику и лекарственную безопасность. Главные события — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, пмэф, санкт-петербург, форум, экспофорум (выставочный центр), экономика, sputnik, филипп киркоров, риа новости
10:00 16.06.2022 (обновлено: 11:05 16.06.2022)
 

ПМЭФ-2022. День первый: острая повестка, яркие ожидания

Читать ria.ru в
В стартовый день Петербургского экономического форума состоялось несколько важных сессий, участники обсудили развитие малого бизнеса, креативную экономику и лекарственную безопасность. Главные события — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Форум малого и среднего предпринимательства, "ПМЭФ Юниор", форум "Лекарственная безопасность" и форум креативного бизнеса — ПМЭФ-2022 взял высокий деловой темп уже в день открытия.

Участники фотографируются на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
1 из 15

Форум малого и среднего предпринимательства, "ПМЭФ Юниор", форум "Лекарственная безопасность" и форум креативного бизнеса — ПМЭФ-2022 взял высокий деловой темп уже в день открытия.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Стенд гуманитарной миссии "#МЫВМЕСТЕ c Донбассом" в дни форума стал главным местом обсуждения ситуации в ДНР и ЛНР и предложений по восстановлению республик.

Стенд гуманитарной миссии #МЫВМЕСТЕ c Донбассом на ПМЭФ
2 из 15

Стенд гуманитарной миссии "#МЫВМЕСТЕ c Донбассом" в дни форума стал главным местом обсуждения ситуации в ДНР и ЛНР и предложений по восстановлению республик.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Начали работу тематические площадки, такие как "Территория инноваций" и "Устойчивое будущее".

Девушка на стенде компании Уралхим на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
3 из 15

Начали работу тематические площадки, такие как "Территория инноваций" и "Устойчивое будущее".

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Информационным партнером форума выступает РИА Новости.

Стенд медиагруппы Россия сегодня на ПМЭФ
4 из 15

Информационным партнером форума выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Говорим Петербург — подразумеваем "Зенит". Не случайно завоеванный клубом кубок Премьер-лиги РПЛ сезона 2021/2022 выставили на форуме.

Фотограф снимает награду футбольного клуба Зенит - кубок Премьер-лиги РПЛ сезона 2021/2022 на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
5 из 15

Говорим Петербург — подразумеваем "Зенит". Не случайно завоеванный клубом кубок Премьер-лиги РПЛ сезона 2021/2022 выставили на форуме.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Из новейших разработок на ПМЭФ показали отечественный электрический грузовик EVM PRО, способный проехать 300 километров на одном заряде. В серийное производство машину планируют запустить уже в сентябре.

Российский электрический грузовик EVM PRО компании-производителя Электромобили Мануфэкчуринг Рус, представленный на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
6 из 15

Из новейших разработок на ПМЭФ показали отечественный электрический грузовик EVM PRО, способный проехать 300 километров на одном заряде. В серийное производство машину планируют запустить уже в сентябре.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Нынешний форум отличают от предыдущих более острая повестка, более яркие ожидания и более важные дискуссии, считают организаторы.

В месте проведения XXV Петербургского международного экономического форума
7 из 15

Нынешний форум отличают от предыдущих более острая повестка, более яркие ожидания и более важные дискуссии, считают организаторы.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Певец Филипп Киркоров презентовал на ПМЭФ-2022 проект нового торгово-развлекательного комплекса "Звезда", который его компания планирует построить в Ленинградской области, и отдохнул в массажном кресле.

Певец Филипп Киркоров на XXV Петербургском международном экономическом форуме
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Певец Филипп Киркоров презентовал на ПМЭФ-2022 проект нового торгово-развлекательного комплекса "Звезда", который его компания планирует построить в Ленинградской области, и отдохнул в массажном кресле.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Общероссийский народный фронт приехал на форум с проектом "Все для Победы!", созданным для поддержки воинских подразделений ДНР и ЛНР.

Стенд проекта Общероссийского народного фронта Все для Победы! на ПМЭФ
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Общероссийский народный фронт приехал на форум с проектом "Все для Победы!", созданным для поддержки воинских подразделений ДНР и ЛНР.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Форум проходит на высоком уровне и с визуальной точки зрения. Оформление некоторых павильонов вызывает восхищение.

Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
10 из 15

Форум проходит на высоком уровне и с визуальной точки зрения. Оформление некоторых павильонов вызывает восхищение.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Стенд студии радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме.

Стенд студии радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме - 2022
11 из 15

Стенд студии радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

На стенде Ростуризма регионы знакомят гостей форума со своей своей культурой. Каждый день они по очереди представляют блюда национальной кухни в рамках концепции "Узнай край через вкус".

Девушка на стенде Ростуризма на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
12 из 15

На стенде Ростуризма регионы знакомят гостей форума со своей своей культурой. Каждый день они по очереди представляют блюда национальной кухни в рамках концепции "Узнай край через вкус".

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Первыми свои быт и культуру представили Тверская область, угощавшая гостей пряниками, и Калмыкия с народной музыкой.

Стенд Ростуризма на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
13 из 15

Первыми свои быт и культуру представили Тверская область, угощавшая гостей пряниками, и Калмыкия с народной музыкой.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастники XXV Петербургского международного экономического форума на стенде Нижегородской области.
Участники XXV Петербургского международного экономического форума на стенде Нижегородской области
14 из 15
Участники XXV Петербургского международного экономического форума на стенде Нижегородской области.
© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Участники сессии "Фармацевтическая промышленность в России — перезагрузка-2030: курс на независимость" обсудили, как вызовы 2022 года влияют на фармрынок.

Участники сессии Фармацевтическая промышленность в России - перезагрузка-2030: курс на независимость в рамках XXV Петербургского международного экономического форума
15 из 15

Участники сессии "Фармацевтическая промышленность в России — перезагрузка-2030: курс на независимость" обсудили, как вызовы 2022 года влияют на фармрынок.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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Петербургский международный экономический форум — 2022ФотоПМЭФСанкт-ПетербургФорумЭкспофорум (выставочный центр)ЭкономикаSputnikФилипп КиркоровРИА Новости
 
 
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