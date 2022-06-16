ПМЭФ-2022. День первый: острая повестка, яркие ожидания
Форум малого и среднего предпринимательства, "ПМЭФ Юниор", форум "Лекарственная безопасность" и форум креативного бизнеса — ПМЭФ-2022 взял высокий деловой темп уже в день открытия.
Форум малого и среднего предпринимательства, "ПМЭФ Юниор", форум "Лекарственная безопасность" и форум креативного бизнеса — ПМЭФ-2022 взял высокий деловой темп уже в день открытия.
Стенд гуманитарной миссии "#МЫВМЕСТЕ c Донбассом" в дни форума стал главным местом обсуждения ситуации в ДНР и ЛНР и предложений по восстановлению республик.
Стенд гуманитарной миссии "#МЫВМЕСТЕ c Донбассом" в дни форума стал главным местом обсуждения ситуации в ДНР и ЛНР и предложений по восстановлению республик.
Начали работу тематические площадки, такие как "Территория инноваций" и "Устойчивое будущее".
Начали работу тематические площадки, такие как "Территория инноваций" и "Устойчивое будущее".
Информационным партнером форума выступает РИА Новости.
Информационным партнером форума выступает РИА Новости.
Говорим Петербург — подразумеваем "Зенит". Не случайно завоеванный клубом кубок Премьер-лиги РПЛ сезона 2021/2022 выставили на форуме.
Говорим Петербург — подразумеваем "Зенит". Не случайно завоеванный клубом кубок Премьер-лиги РПЛ сезона 2021/2022 выставили на форуме.
Из новейших разработок на ПМЭФ показали отечественный электрический грузовик EVM PRО, способный проехать 300 километров на одном заряде. В серийное производство машину планируют запустить уже в сентябре.
Из новейших разработок на ПМЭФ показали отечественный электрический грузовик EVM PRО, способный проехать 300 километров на одном заряде. В серийное производство машину планируют запустить уже в сентябре.
Нынешний форум отличают от предыдущих более острая повестка, более яркие ожидания и более важные дискуссии, считают организаторы.
Нынешний форум отличают от предыдущих более острая повестка, более яркие ожидания и более важные дискуссии, считают организаторы.
Певец Филипп Киркоров презентовал на ПМЭФ-2022 проект нового торгово-развлекательного комплекса "Звезда", который его компания планирует построить в Ленинградской области, и отдохнул в массажном кресле.
Певец Филипп Киркоров презентовал на ПМЭФ-2022 проект нового торгово-развлекательного комплекса "Звезда", который его компания планирует построить в Ленинградской области, и отдохнул в массажном кресле.
Общероссийский народный фронт приехал на форум с проектом "Все для Победы!", созданным для поддержки воинских подразделений ДНР и ЛНР.
Общероссийский народный фронт приехал на форум с проектом "Все для Победы!", созданным для поддержки воинских подразделений ДНР и ЛНР.
Форум проходит на высоком уровне и с визуальной точки зрения. Оформление некоторых павильонов вызывает восхищение.
Форум проходит на высоком уровне и с визуальной точки зрения. Оформление некоторых павильонов вызывает восхищение.
Стенд студии радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме.
Стенд студии радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме.
На стенде Ростуризма регионы знакомят гостей форума со своей своей культурой. Каждый день они по очереди представляют блюда национальной кухни в рамках концепции "Узнай край через вкус".
На стенде Ростуризма регионы знакомят гостей форума со своей своей культурой. Каждый день они по очереди представляют блюда национальной кухни в рамках концепции "Узнай край через вкус".
Первыми свои быт и культуру представили Тверская область, угощавшая гостей пряниками, и Калмыкия с народной музыкой.
Первыми свои быт и культуру представили Тверская область, угощавшая гостей пряниками, и Калмыкия с народной музыкой.
Участники сессии "Фармацевтическая промышленность в России — перезагрузка-2030: курс на независимость" обсудили, как вызовы 2022 года влияют на фармрынок.
Участники сессии "Фармацевтическая промышленность в России — перезагрузка-2030: курс на независимость" обсудили, как вызовы 2022 года влияют на фармрынок.