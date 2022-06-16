https://ria.ru/20220616/pasechnik-1795885379.html

Леонид Пасечник: Сирия готова признать ЛНР

Леонид Пасечник: Сирия готова признать ЛНР - РИА Новости, 16.06.2022

Леонид Пасечник: Сирия готова признать ЛНР

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник в интервью РИА Новости заявил, что Владимир Зеленский может сбежать из Украины, если поймет, что проиграл... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T19:00

2022-06-16T19:00

2022-06-16T19:00

петербургский международный экономический форум — 2022

интервью

леонид пасечник

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ситуация в днр и лнр

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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник в интервью РИА Новости заявил, что Владимир Зеленский может сбежать из Украины, если поймет, что проиграл. Поэтому приоритетной задачей является добраться до него. Кроме того, Пасечник рассказал, почему для республики не важно, в каком статусе она войдет в состав РФ, сколько украинских националистов прячется на заводе "Азот" и какая еще страна может признать ЛНР.- Какие-то договоренности у вас достигнуты в рамках ПМЭФ?- Провели переговоры с представителями регионов России. Сейчас у нас в ближайшее время – подписание с торгово-промышленной палатой Ирана.- Поздравляю вас.- Поэтому в принципе мы движемся в правильном направлении. Если честно, хотелось бы высказать слова огромной благодарности Российской Федерации. Правда. Мы настолько на себе ощущаем тепло и заботу, что передать это крайне сложно. Огромное спасибо руководству, Владимиру Владимировичу Путину, президенту России, всем жителям России. Правда, такой поток к нам идет гуманитарной помощи по линии общественных организаций, по линии государственной, по линии простых жителей России. Настолько это объединяющее начало нас поддерживает, правда. Нам, может быть, даже помощь, и в плане гуманитарном, и в плане экономическом, она нужна. Но в первую очередь для нас очень важна поддержка. Мы один русский мир, мы сейчас объединяемся, мы, наверное, прошли ту точку невозврата, или, наоборот, возврата, как правильно назвать, то есть, мы сейчас объединяемся. Если до этого момента мы как-то распадались, в 91-м году, условно говоря, разбили такую большую чашу, и вот эту чашу так поодиночке, осколки, там, прозападные политики, прозападные кураторы Украины так методично разрушали, разбивали, то сейчас мы эту вазу склеиваем. А в перспективе, я думаю, нам нужно будет ориентировать наши усилия на то, чтобы не клеить ее и не восстанавливать, а отлить новую из такого металла или сплава, который никогда не будет разбиваться. Мне кажется, наша сила – в единстве.- Как вы видите будущее республики в составе РФ – как отдельного региона в статусе республики?- Вы знаете, честно вам скажу, это абсолютно неважно, как мы будем, в каком статусе будем находиться, самое важное, что мы будем вместе. Мы будем вместе, для нас это самая важная задача, это то наше стремление, к которому мы шли, начиная с 2014 года. Мы сами для себя определялись, что мы хотим быть с Россией, мы хотим разговаривать на родном для нас русском, языке, мы хотим быть в составе большой, мощной нашей Родины, для которой очень важны духовное начало, для которой, скажем так, моральные, этические ценности достаточно серьезны и важны, и то, что сегодня происходит на Украине – это кроме как беспределом назвать нельзя. Я считаю, что там сейчас идет война, безусловно, наверное, не совсем с украинскими фашистами, а борьба идет практически Запада с Россией, но мы однозначно стоим на стороне России. Идет борьба добра со злом, мы – на стороне добра, мы на стороне морали, мы на стороне правильных российских позиций, потому что Россия – это российская душа, это наша духовность, это наша вера. Мы – богатые, мы очень богатые духовно народ, внутренняя душа у нас большая. Поэтому то, что нам предлагают – деньги, фантики, то, на что, скажем так, в определенном периоде мы, так сказать, согласились и пошли за этим, это неправильно. Сейчас сделали правильные выводы, и поэтому для нас это очень-очень важно.- Вы видели сегодня радостную, очень приятную для нас новость – Асад заявил, что готовится признание Дамаском и ЛНР, и ДНР?- Да, я знаю.- То есть, они вам подтверждали уже?– Да-да.- Когда трибунал состоится по военным преступлениям?- Вы знаете, безусловно, первый этап - нам нужно закончить, очистить полностью территорию республики, нам осталось не так много.- Трудно форсировать Северский Донец.- Да, безусловно, Северодонецк, который с Лисичанском разделяет как раз Северский Донец. Перейти на ту сторону, зацепиться за Лисичанск, очистить Лисичанск. Сколько на это понадобится времени? Все спрашивают – когда. Но конкретного ответа у меня нет. Я думаю, что какой-то приблизительный ответ есть у военных. Я его принципиально не спрашиваю, не хочу озвучивать.- Трибунал-то можно начать уже до этого? Какая связь, почему после этого? Нужно сейчас начинать, у нас есть военные преступники, они захвачены, сдались в плен. Надо параллельно.– Пусть они сидят и ждут. Ждут своего часа.- Это был бы вдохновляющий фактор все равно, потому что надо уже разбираться с этим делом.- Я согласен, но на данный момент времени у нас, по предположительным подсчетам, достаточное количество. До тысячи боевиков, украинских националистов, находятся на территории "Азота", и я думаю, что в ближайшее время, безусловно, какая-то большая часть из них, я в этом практически уверен, будет сдаваться в плен, и нам надо по всем принимать решение.- Может быть, может быть вы и правы.- Мы в любом случае эту работу продолжаем.- Какое количество наемников находится на заводе "Азот"?- Нет, по наемникам не знаю. Я сегодня уже второй вопрос слышу от вас. У меня нет такой информации. Из того, что вы говорите, готовить трибунал. У нас на сегодняшний день по республике за рулем ездят практически одни женщины. То есть у нас все население практически находится на фронте. Нам для начала надо хотя бы собраться всем вместе и принимать какое-то решение. Понимаете? Поэтому, безусловно, те оставшиеся части мужского населения, женщины, которые работают, остались работать в силовых структурах - МГБ, МВД, прокуратура, они продолжают работу по документированию тех преступлений, воинских преступлений, ужасных преступлений, которые совершены на территории республики украинскими фашистами. Мы продолжаем все это документировать. Мы собираем доказательную базу. Мы опрашиваем свидетели, мы опрашиваем пленных. То есть нам нужны конкретные фамилии тех лиц, которые давали указания обстреливать наши мирные города, убивать наших мирных жителей. Мы их должны найти. Мы должны быть уверены в том, что оно в любом случае состоится. Военные преступники понесут заслуженное, суровое, законное наказание. Именно в рамках трибунала.- Зеленский в рамках трибунала должен проходить как военный преступник?- Безусловно, он, как самый главный военный преступник, да, это как во времена Великой Отечественной войны был Гитлер. Ведь он же все организовал. Он, как духовный вдохновитель. Потому все приказы, безусловно, отдаются через него. И не важно, он выполняет волю Запада, либо он действует самостоятельно. Это его выбор. Он его сделал. Он убивает мирных людей. И он за это будет отвечать. Я думаю, что на сегодняшний день самая главная задача - добраться до него. Он же наверняка покинет территорию Украины, когда поймет, что окончательно все проиграл, если он сейчас находится на территории Украины. Все, кто принимал участие, я считаю, должны быть осуждены, понести наказание. Те задачи, которые перед нами поставил в рамках специальной военной операции президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, мы однозначно выполним. Мы однозначно дойдем туда, куда нам будет поставлена задача. Мы однозначно проведем денацификацию и демилитаризацию. Но только какой ценой это будет достигнуто, это уже вопрос следующий. Я предлагаю украинским военным просто сдаться. И это будет, мне кажется, правильный шаг с их стороны, который, возможно, даже будет учтен в рамках того же трибунала.- Скажите, пожалуйста, часть газа же идет транзитом по вашей территории. Когда планируется подписание такого контракта с Россией?- Вы знаете, мы не думали над этим вопросом. Я знаю, в интернете гулял фейк о том, чтобы наш, у нас есть шестой полк Народной милиции Луганской народной республики, который возглавляет казак, такой серьезный казак. Не буду называть его фамилию, чтобы не раскрывать военную тайну. И было предложение, чтобы этот казак всей Европе перекрыл газ. Я считаю, это, конечно, неправильно. Это шутка, безусловно. Но мы не думали над этим вопросом. Не знаю.- Когда откроется посольство ЛНР в РФ?- Есть технические, скажем так, сложности. Не готов сказать. Думаю, что в июле месяце мы придем к решению.- Место уже выбрали?- Место выбрали. Я знаю, что место хорошее.- В центре где-то?- Да, безусловно, в центре. Я не готов конкретно назвать.- Спасибо большое. Спасибо, что пришли.- Спасибо вам огромное. Всего доброго.

https://radiosputnik.ria.ru/20220606/pasechnik-1793464065.html

https://ria.ru/20220616/pasechnik-1795788475.html

https://ria.ru/20220602/tribunal-1792586667.html

https://ria.ru/20220616/severodonetsk-1795796997.html

https://ria.ru/20220616/zelenskiy-1795815656.html

https://ria.ru/20220616/posolstvo-1795807487.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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