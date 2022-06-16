https://ria.ru/20220616/pasechnik-1795788475.html

Пасечник подтвердил, что Сирия готова признать ЛНР и ДНР

Пасечник подтвердил, что Сирия готова признать ЛНР и ДНР - РИА Новости, 16.06.2022

Пасечник подтвердил, что Сирия готова признать ЛНР и ДНР

Сирия подтвердила руководству Луганской Народной Республики, что готова признать ЛНР и ДНР, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА Новости. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T15:12

2022-06-16T15:12

2022-06-16T15:15

сирия

луганская народная республика

донецкая народная республика

леонид пасечник

петербургский международный экономический форум — 2022

в мире

дамаск (город)

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С-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Сирия подтвердила руководству Луганской Народной Республики, что готова признать ЛНР и ДНР, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА Новости."Да, Дамаск готов нас признать. Это важно очень", - сказал Пасечник.

https://ria.ru/20220616/priznanie-1795742206.html

сирия

луганская народная республика

донецкая народная республика

дамаск (город)

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

сирия, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид пасечник, в мире, дамаск (город)