https://ria.ru/20220616/pasechnik-1795788475.html
Пасечник подтвердил, что Сирия готова признать ЛНР и ДНР
Пасечник подтвердил, что Сирия готова признать ЛНР и ДНР - РИА Новости, 16.06.2022
Пасечник подтвердил, что Сирия готова признать ЛНР и ДНР
Сирия подтвердила руководству Луганской Народной Республики, что готова признать ЛНР и ДНР, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА Новости. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T15:12
2022-06-16T15:12
2022-06-16T15:15
сирия
луганская народная республика
донецкая народная республика
леонид пасечник
петербургский международный экономический форум — 2022
в мире
дамаск (город)
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С-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Сирия подтвердила руководству Луганской Народной Республики, что готова признать ЛНР и ДНР, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА Новости."Да, Дамаск готов нас признать. Это важно очень", - сказал Пасечник.
https://ria.ru/20220616/priznanie-1795742206.html
сирия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид пасечник, в мире, дамаск (город)
15:12 16.06.2022 (обновлено: 15:15 16.06.2022)
Пасечник подтвердил, что Сирия готова признать ЛНР и ДНР
Глава ЛНР Пасечник: Сирия подтвердила, что готова признать ЛНР и ДНР