ФосАгро, РАН и РХО расширяют партнерство
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчастники XXV Петербургского международного экономического форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Компания "ФосАгро" на ПМЭФ подписала трехстороннее соглашение о расширении сотрудничества с Российской академией наук и Российским Химическим Обществом имени Д.И. Менделеева.
Согласно соглашению, стороны намерены участвовать в организации фестивалей, конгрессов, конференций, семинаров и выставок с целью продвижения достижений науки и техники, а также наследия российских учёных.
Согласно соглашению, стороны намерены участвовать в организации фестивалей, конгрессов, конференций, семинаров и выставок с целью продвижения достижений науки и техники, а также наследия российских учёных.
Генеральный директор ФосАгро Михаил Рыбников отметил, что подписанное соглашение позволит компании участвовать в организации десятков крупных мероприятий, в том числе в рамках объявленного президентом России Десятилетия науки и технологий 2022-2031. Стороны также примут участие во вручении Международной премии ЮНЕСКО-России им. Д.И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук.
"У подписанного соглашения – важная миссия. Популяризация науки, научного и творческого наследия наших великих соотечественников, в том числе Дмитрия Ивановича Менделеева. Уверен, что в рамках его реализации мы вместе организуем десятки фестивалей, конгрессов, конференций, выставок. В первую очередь – для подрастающего поколения. Для тех, кому совсем скоро придётся двигать отечественную науку вперёд. Символично, что в начале первого года 10-летия науки и технологий, объявленного Президентом, мы расширяем наше партнёрство с Российской академией наук и Российским Химическим Обществом", - сказал Рыбников.
По словам президента Российской академии наук Александра Сергеева, между РАН и компанией ФосАгро уже сложилось тесное сотрудничество.
"Компания активно участвует в развитии научных исследований и в продвижении зеленой химии на международном уровне, поддерживает мероприятия по популяризации науки. И эта работа проводилась совместно с Российским химическим обществом им. Д.И. Менделеева. Сегодня мы создаем основу для расширения и развития сложившегося партнерства. Мы уверены, что наше дальнейшее сотрудничество будет плодотворным и эффективным", - сказал Сергеев.
Первое стратегическое соглашение о сотрудничестве между РАН и ФосАгро было подписано в 2018 году. ФосАгро - первая частная российская компания, ставшая стратегическим партнером РАН. В рамках соглашения РАН оказывает экспертную и методическую поддержку ФосАгро в развитии Центра исследований и инноваций компании. Кроме того, РАН оказывает научно-методическую поддержку международным проектам, которые ФосАгро реализует совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) и ЮНЕСКО, в том числе в рамках программы "Зеленая химия для жизни". С 2021 года ФосАгро и РАН сотрудничают в области контроля за изменениями климата и в создании углеродного полигона в Вологодской области.
Президент РХО им. Д.И. Менделеева Аслан Цивадзе приветствовал сотрудничество с компанией ФосАгро" как пример объединения усилий научного сообщества и бизнеса в интересах общественного прогресса.
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