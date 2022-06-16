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ФосАгро, РАН и РХО расширяют партнерство - РИА Новости, 16.06.2022
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ФосАгро, РАН и РХО расширяют партнерство
ФосАгро, РАН и РХО расширяют партнерство - РИА Новости, 16.06.2022
ФосАгро, РАН и РХО расширяют партнерство
Компания "ФосАгро" на ПМЭФ подписала трехстороннее соглашение о расширении сотрудничества с Российской академией наук и Российским Химическим Обществом имени... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T19:47
2022-06-16T19:47
петербургский международный экономический форум — 2022
фосагро
новости компаний - экономика
российская академия наук
россия
александр сергеев (ран)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Компания "ФосАгро" на ПМЭФ подписала трехстороннее соглашение о расширении сотрудничества с Российской академией наук и Российским Химическим Обществом имени Д.И. Менделеева. Согласно соглашению, стороны намерены участвовать в организации фестивалей, конгрессов, конференций, семинаров и выставок с целью продвижения достижений науки и техники, а также наследия российских учёных.Генеральный директор ФосАгро Михаил Рыбников отметил, что подписанное соглашение позволит компании участвовать в организации десятков крупных мероприятий, в том числе в рамках объявленного президентом России Десятилетия науки и технологий 2022-2031. Стороны также примут участие во вручении Международной премии ЮНЕСКО-России им. Д.И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук.По словам президента Российской академии наук Александра Сергеева, между РАН и компанией ФосАгро уже сложилось тесное сотрудничество.Первое стратегическое соглашение о сотрудничестве между РАН и ФосАгро было подписано в 2018 году. ФосАгро - первая частная российская компания, ставшая стратегическим партнером РАН. В рамках соглашения РАН оказывает экспертную и методическую поддержку ФосАгро в развитии Центра исследований и инноваций компании. Кроме того, РАН оказывает научно-методическую поддержку международным проектам, которые ФосАгро реализует совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) и ЮНЕСКО, в том числе в рамках программы "Зеленая химия для жизни". С 2021 года ФосАгро и РАН сотрудничают в области контроля за изменениями климата и в создании углеродного полигона в Вологодской области. Президент РХО им. Д.И. Менделеева Аслан Цивадзе приветствовал сотрудничество с компанией ФосАгро" как пример объединения усилий научного сообщества и бизнеса в интересах общественного прогресса.
https://ria.ru/20220616/soglashenie-1795912251.html
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фосагро, новости компаний - экономика, российская академия наук, россия, александр сергеев (ран), пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
19:47 16.06.2022
 

ФосАгро, РАН и РХО расширяют партнерство

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчастники XXV Петербургского международного экономического форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Участники XXV Петербургского международного экономического форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Компания "ФосАгро" на ПМЭФ подписала трехстороннее соглашение о расширении сотрудничества с Российской академией наук и Российским Химическим Обществом имени Д.И. Менделеева.
Согласно соглашению, стороны намерены участвовать в организации фестивалей, конгрессов, конференций, семинаров и выставок с целью продвижения достижений науки и техники, а также наследия российских учёных.
Генеральный директор ФосАгро Михаил Рыбников отметил, что подписанное соглашение позволит компании участвовать в организации десятков крупных мероприятий, в том числе в рамках объявленного президентом России Десятилетия науки и технологий 2022-2031. Стороны также примут участие во вручении Международной премии ЮНЕСКО-России им. Д.И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук.
"У подписанного соглашения – важная миссия. Популяризация науки, научного и творческого наследия наших великих соотечественников, в том числе Дмитрия Ивановича Менделеева. Уверен, что в рамках его реализации мы вместе организуем десятки фестивалей, конгрессов, конференций, выставок. В первую очередь – для подрастающего поколения. Для тех, кому совсем скоро придётся двигать отечественную науку вперёд. Символично, что в начале первого года 10-летия науки и технологий, объявленного Президентом, мы расширяем наше партнёрство с Российской академией наук и Российским Химическим Обществом", - сказал Рыбников.
Генеральный директор, член правления, член совета директоров ПАО ФосАгро Михаил Рыбников - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 19:44Петербургский международный экономический форум — 2022
ФосАгро и Мурманская область заключили соглашение о партнерстве на 3 года
По словам президента Российской академии наук Александра Сергеева, между РАН и компанией ФосАгро уже сложилось тесное сотрудничество.
"Компания активно участвует в развитии научных исследований и в продвижении зеленой химии на международном уровне, поддерживает мероприятия по популяризации науки. И эта работа проводилась совместно с Российским химическим обществом им. Д.И. Менделеева. Сегодня мы создаем основу для расширения и развития сложившегося партнерства. Мы уверены, что наше дальнейшее сотрудничество будет плодотворным и эффективным", - сказал Сергеев.
Первое стратегическое соглашение о сотрудничестве между РАН и ФосАгро было подписано в 2018 году. ФосАгро - первая частная российская компания, ставшая стратегическим партнером РАН. В рамках соглашения РАН оказывает экспертную и методическую поддержку ФосАгро в развитии Центра исследований и инноваций компании. Кроме того, РАН оказывает научно-методическую поддержку международным проектам, которые ФосАгро реализует совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) и ЮНЕСКО, в том числе в рамках программы "Зеленая химия для жизни". С 2021 года ФосАгро и РАН сотрудничают в области контроля за изменениями климата и в создании углеродного полигона в Вологодской области.
Президент РХО им. Д.И. Менделеева Аслан Цивадзе приветствовал сотрудничество с компанией ФосАгро" как пример объединения усилий научного сообщества и бизнеса в интересах общественного прогресса.
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
30 декабря 2021, 15:30
"ФосАгро" завершила модернизацию цеха фторида алюминия в Череповце
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ФосАгроНовости компаний - ЭкономикаРоссийская академия наукРоссияАлександр Сергеев (РАН)ПМЭФПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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