https://ria.ru/20220616/partnerstvo-1795914054.html

ФосАгро, РАН и РХО расширяют партнерство

ФосАгро, РАН и РХО расширяют партнерство - РИА Новости, 16.06.2022

ФосАгро, РАН и РХО расширяют партнерство

Компания "ФосАгро" на ПМЭФ подписала трехстороннее соглашение о расширении сотрудничества с Российской академией наук и Российским Химическим Обществом имени... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T19:47

2022-06-16T19:47

2022-06-16T19:47

петербургский международный экономический форум — 2022

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новости компаний - экономика

российская академия наук

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Компания "ФосАгро" на ПМЭФ подписала трехстороннее соглашение о расширении сотрудничества с Российской академией наук и Российским Химическим Обществом имени Д.И. Менделеева. Согласно соглашению, стороны намерены участвовать в организации фестивалей, конгрессов, конференций, семинаров и выставок с целью продвижения достижений науки и техники, а также наследия российских учёных.Генеральный директор ФосАгро Михаил Рыбников отметил, что подписанное соглашение позволит компании участвовать в организации десятков крупных мероприятий, в том числе в рамках объявленного президентом России Десятилетия науки и технологий 2022-2031. Стороны также примут участие во вручении Международной премии ЮНЕСКО-России им. Д.И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук.По словам президента Российской академии наук Александра Сергеева, между РАН и компанией ФосАгро уже сложилось тесное сотрудничество.Первое стратегическое соглашение о сотрудничестве между РАН и ФосАгро было подписано в 2018 году. ФосАгро - первая частная российская компания, ставшая стратегическим партнером РАН. В рамках соглашения РАН оказывает экспертную и методическую поддержку ФосАгро в развитии Центра исследований и инноваций компании. Кроме того, РАН оказывает научно-методическую поддержку международным проектам, которые ФосАгро реализует совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) и ЮНЕСКО, в том числе в рамках программы "Зеленая химия для жизни". С 2021 года ФосАгро и РАН сотрудничают в области контроля за изменениями климата и в создании углеродного полигона в Вологодской области. Президент РХО им. Д.И. Менделеева Аслан Цивадзе приветствовал сотрудничество с компанией ФосАгро" как пример объединения усилий научного сообщества и бизнеса в интересах общественного прогресса.

https://ria.ru/20220616/soglashenie-1795912251.html

https://ria.ru/20211230/modernizatsiya-1766194289.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

фосагро, новости компаний - экономика, российская академия наук, россия, александр сергеев (ран), пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)