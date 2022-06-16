Рейтинг@Mail.ru
В Амурской области усилили ответственность виновников пожаров - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20220616/otvetstvennost-1795707627.html
В Амурской области усилили ответственность виновников пожаров
В Амурской области усилили ответственность виновников пожаров - РИА Новости, 16.06.2022
В Амурской области усилили ответственность виновников пожаров
В Амурской области начинается подготовка к осеннему пожароопасному сезону, усилена ответственность виновников палов, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:14
2022-06-16T12:14
амурская область
амурская область
василий орлов (губернатор)
тында
зея (город)
пожары
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729071845_0:147:3117:1900_1920x0_80_0_0_eb05c1ee0e58e66674a7d5c04ada0192.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июн – РИА Новости. В Амурской области начинается подготовка к осеннему пожароопасному сезону, усилена ответственность виновников палов, сообщает пресс-служба правительства региона."Первые природные пожары в этом году были зарегистрированы 6 марта в северных районах, что аномально для Амурской области. Сам пожароопасный период оказался самым неблагоприятным за последние пять лет по количеству осадков и ветрам. Учитывая ситуацию, считаю, что мы прошли его вполне успешно. Однако, работу по привлечению к ответственности виновников палов будем усиливать. Теперь у нас есть очень действенный инструмент – штрафы за нарушение правил пожарной безопасности увеличены в среднем в два раза. Главам территорий, особенно тех, где в этом году было много пожаров, необходимо проанализировать причины и подготовить свои предложения, как избежать повторения такой же ситуации осенью. Земли, которые используют местные жители под сенокосы и пастбища, необходимо закреплять за конкретными людьми, которые будут нести за них ответственность и готовить к сезонам пожаров", - сообщил губернатор области Василий Орлов.С начала весеннего пожароопасного сезона на территории Амурской области было зарегистрировано 384 природных пожара на общей площади 154,7 тысячи гектаров. Это больше показателей прошлого года, когда за этот же период фиксировали 167 пожаров. Большая часть возгораний (255) произошла в лесах.По оценкам специалистов, основной причиной пожаров, как и в прежние годы, стал антропогенный фактор — 96,5% всех возгораний произошли по вине человека. В большинстве случаев (61%) речь шла о неосторожном обращении с огнем. По причине сухих гроз в регионе было зарегистрировано только 13 пожаров, это 3,4% от их общего числа.На сегодняшний день в южных и центральных районах региона ситуация с лесными пожарами стабильна. Особый противопожарный режим действует только в пяти северных районах — Магдагачинском, Сковородинском, Тындинском, Зейском, Селемджинском и Мазановском, а также в городах Тынде и Зее.С 1 июля на территории области начнут работать 25 дополнительных комплексов системы "Лесохранитель", которая уже показала свою эффективность и заметно повысила оперативность выявления природных пожаров в Приамурье. Сейчас аналогичные 24 системы действуют на территориях 12 муниципальных образований, с июля "Лесохранитель" "закроет" всю область.
https://ria.ru/20220525/pozhary-1790634523.html
https://ria.ru/20220428/orlov-1785943281.html
амурская область
тында
зея (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729071845_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_0cde039dc3532080b0d57cff99ce65e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
амурская область, василий орлов (губернатор), тында, зея (город), пожары, природные пожары в россии
12:14 16.06.2022
 

В Амурской области усилили ответственность виновников пожаров

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПал сухой травы
Пал сухой травы - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Пал сухой травы . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июн – РИА Новости. В Амурской области начинается подготовка к осеннему пожароопасному сезону, усилена ответственность виновников палов, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Первые природные пожары в этом году были зарегистрированы 6 марта в северных районах, что аномально для Амурской области. Сам пожароопасный период оказался самым неблагоприятным за последние пять лет по количеству осадков и ветрам. Учитывая ситуацию, считаю, что мы прошли его вполне успешно. Однако, работу по привлечению к ответственности виновников палов будем усиливать. Теперь у нас есть очень действенный инструмент – штрафы за нарушение правил пожарной безопасности увеличены в среднем в два раза. Главам территорий, особенно тех, где в этом году было много пожаров, необходимо проанализировать причины и подготовить свои предложения, как избежать повторения такой же ситуации осенью. Земли, которые используют местные жители под сенокосы и пастбища, необходимо закреплять за конкретными людьми, которые будут нести за них ответственность и готовить к сезонам пожаров", - сообщил губернатор области Василий Орлов.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 15:14Амурская область
Глава Приамурья рассказал о наказании для виновных в природных пожарах
С начала весеннего пожароопасного сезона на территории Амурской области было зарегистрировано 384 природных пожара на общей площади 154,7 тысячи гектаров. Это больше показателей прошлого года, когда за этот же период фиксировали 167 пожаров. Большая часть возгораний (255) произошла в лесах.
По оценкам специалистов, основной причиной пожаров, как и в прежние годы, стал антропогенный фактор — 96,5% всех возгораний произошли по вине человека. В большинстве случаев (61%) речь шла о неосторожном обращении с огнем. По причине сухих гроз в регионе было зарегистрировано только 13 пожаров, это 3,4% от их общего числа.
На сегодняшний день в южных и центральных районах региона ситуация с лесными пожарами стабильна. Особый противопожарный режим действует только в пяти северных районах — Магдагачинском, Сковородинском, Тындинском, Зейском, Селемджинском и Мазановском, а также в городах Тынде и Зее.
С 1 июля на территории области начнут работать 25 дополнительных комплексов системы "Лесохранитель", которая уже показала свою эффективность и заметно повысила оперативность выявления природных пожаров в Приамурье. Сейчас аналогичные 24 системы действуют на территориях 12 муниципальных образований, с июля "Лесохранитель" "закроет" всю область.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
28 апреля, 14:12Амурская область
Глава Приамурья принял участие в экологической акции
 
Амурская областьАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)ТындаЗея (город)пожарыПриродные пожары в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала