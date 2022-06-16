https://ria.ru/20220616/otvetstvennost-1795707627.html

В Амурской области усилили ответственность виновников пожаров

В Амурской области усилили ответственность виновников пожаров - РИА Новости, 16.06.2022

В Амурской области усилили ответственность виновников пожаров

В Амурской области начинается подготовка к осеннему пожароопасному сезону, усилена ответственность виновников палов, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T12:14

2022-06-16T12:14

2022-06-16T12:14

амурская область

амурская область

василий орлов (губернатор)

тында

зея (город)

пожары

природные пожары в россии

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июн – РИА Новости. В Амурской области начинается подготовка к осеннему пожароопасному сезону, усилена ответственность виновников палов, сообщает пресс-служба правительства региона."Первые природные пожары в этом году были зарегистрированы 6 марта в северных районах, что аномально для Амурской области. Сам пожароопасный период оказался самым неблагоприятным за последние пять лет по количеству осадков и ветрам. Учитывая ситуацию, считаю, что мы прошли его вполне успешно. Однако, работу по привлечению к ответственности виновников палов будем усиливать. Теперь у нас есть очень действенный инструмент – штрафы за нарушение правил пожарной безопасности увеличены в среднем в два раза. Главам территорий, особенно тех, где в этом году было много пожаров, необходимо проанализировать причины и подготовить свои предложения, как избежать повторения такой же ситуации осенью. Земли, которые используют местные жители под сенокосы и пастбища, необходимо закреплять за конкретными людьми, которые будут нести за них ответственность и готовить к сезонам пожаров", - сообщил губернатор области Василий Орлов.С начала весеннего пожароопасного сезона на территории Амурской области было зарегистрировано 384 природных пожара на общей площади 154,7 тысячи гектаров. Это больше показателей прошлого года, когда за этот же период фиксировали 167 пожаров. Большая часть возгораний (255) произошла в лесах.По оценкам специалистов, основной причиной пожаров, как и в прежние годы, стал антропогенный фактор — 96,5% всех возгораний произошли по вине человека. В большинстве случаев (61%) речь шла о неосторожном обращении с огнем. По причине сухих гроз в регионе было зарегистрировано только 13 пожаров, это 3,4% от их общего числа.На сегодняшний день в южных и центральных районах региона ситуация с лесными пожарами стабильна. Особый противопожарный режим действует только в пяти северных районах — Магдагачинском, Сковородинском, Тындинском, Зейском, Селемджинском и Мазановском, а также в городах Тынде и Зее.С 1 июля на территории области начнут работать 25 дополнительных комплексов системы "Лесохранитель", которая уже показала свою эффективность и заметно повысила оперативность выявления природных пожаров в Приамурье. Сейчас аналогичные 24 системы действуют на территориях 12 муниципальных образований, с июля "Лесохранитель" "закроет" всю область.

https://ria.ru/20220525/pozhary-1790634523.html

https://ria.ru/20220428/orlov-1785943281.html

амурская область

тында

зея (город)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

амурская область, василий орлов (губернатор), тында, зея (город), пожары, природные пожары в россии