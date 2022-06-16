https://ria.ru/20220616/otstavka-1795626469.html
Советник Джонсона ушел в отставку на фоне скандала с ковид-вечеринками
Советник Джонсона ушел в отставку на фоне скандала с ковид-вечеринками - РИА Новости, 16.06.2022
Советник Джонсона ушел в отставку на фоне скандала с ковид-вечеринками
Советник по этике премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кристофер Гейдт объявил об отставке на фоне скандала премьера с ковид-вечеринками, следует из... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T04:28
2022-06-16T04:28
2022-06-16T04:28
в мире
великобритания
борис джонсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768155013_0:213:3262:2048_1920x0_80_0_0_871c23043d0d3f336a6b08f21f571799.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Советник по этике премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кристофер Гейдт объявил об отставке на фоне скандала премьера с ковид-вечеринками, следует из релиза на сайте правительства.Как сообщает британская газета Telegraph, "советник ушел через день после того, как заявил, что штраф премьер-министра за ковид-вечеринки может представлять собой нарушение министерского кодекса".Британский омбудсмен при премьер-министре по вопросам противодействия коррупции Джон Пенроуз 6 июня подал в отставку на фоне готовящейся процедуры вотума недоверия в отношении Джонсона.Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения и был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.
https://ria.ru/20220610/gaz-1794579116.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768155013_417:245:2822:2048_1920x0_80_0_0_ad89803e37ce23e32c1a80da2b462bbb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, борис джонсон
Советник Джонсона ушел в отставку на фоне скандала с ковид-вечеринками
Советник премьера Британии Гейдт ушел в отставку на фоне скандала с ковид-вечеринками
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости.
Советник по этике премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кристофер Гейдт объявил об отставке на фоне скандала премьера с ковид-вечеринками, следует
из релиза на сайте правительства.
"С сожалением я считаю правильным, что я ухожу со своего поста независимого советника по вопросам интересов министров", - приводятся в пресс-релизе слова Гейдта.
Как сообщает британская газета Telegraph, "советник ушел через день после того, как заявил, что штраф премьер-министра за ковид-вечеринки может представлять собой нарушение министерского кодекса".
Британский омбудсмен при премьер-министре по вопросам противодействия коррупции Джон Пенроуз 6 июня подал в отставку на фоне готовящейся процедуры вотума недоверия в отношении Джонсона.
Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения и был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.