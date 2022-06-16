https://ria.ru/20220616/otstavka-1795626469.html

Советник Джонсона ушел в отставку на фоне скандала с ковид-вечеринками

Советник Джонсона ушел в отставку на фоне скандала с ковид-вечеринками - РИА Новости, 16.06.2022

Советник Джонсона ушел в отставку на фоне скандала с ковид-вечеринками

Советник по этике премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кристофер Гейдт объявил об отставке на фоне скандала премьера с ковид-вечеринками, следует из... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T04:28

2022-06-16T04:28

2022-06-16T04:28

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Советник по этике премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кристофер Гейдт объявил об отставке на фоне скандала премьера с ковид-вечеринками, следует из релиза на сайте правительства.Как сообщает британская газета Telegraph, "советник ушел через день после того, как заявил, что штраф премьер-министра за ковид-вечеринки может представлять собой нарушение министерского кодекса".Британский омбудсмен при премьер-министре по вопросам противодействия коррупции Джон Пенроуз 6 июня подал в отставку на фоне готовящейся процедуры вотума недоверия в отношении Джонсона.Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения и был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.

https://ria.ru/20220610/gaz-1794579116.html

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Максим Горбачев

в мире, великобритания, борис джонсон