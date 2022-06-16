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Советник Джонсона ушел в отставку на фоне скандала с ковид-вечеринками - РИА Новости, 16.06.2022
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Советник Джонсона ушел в отставку на фоне скандала с ковид-вечеринками
Советник Джонсона ушел в отставку на фоне скандала с ковид-вечеринками - РИА Новости, 16.06.2022
Советник Джонсона ушел в отставку на фоне скандала с ковид-вечеринками
Советник по этике премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кристофер Гейдт объявил об отставке на фоне скандала премьера с ковид-вечеринками, следует из... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T04:28
2022-06-16T04:28
в мире
великобритания
борис джонсон
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Советник по этике премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кристофер Гейдт объявил об отставке на фоне скандала премьера с ковид-вечеринками, следует из релиза на сайте правительства.Как сообщает британская газета Telegraph, "советник ушел через день после того, как заявил, что штраф премьер-министра за ковид-вечеринки может представлять собой нарушение министерского кодекса".Британский омбудсмен при премьер-министре по вопросам противодействия коррупции Джон Пенроуз 6 июня подал в отставку на фоне готовящейся процедуры вотума недоверия в отношении Джонсона.Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения и был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.
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в мире, великобритания, борис джонсон
04:28 16.06.2022
 
Советник Джонсона ушел в отставку на фоне скандала с ковид-вечеринками

Советник премьера Британии Гейдт ушел в отставку на фоне скандала с ковид-вечеринками

© AP Photo / Justin TallisПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© AP Photo / Justin Tallis
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Советник по этике премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кристофер Гейдт объявил об отставке на фоне скандала премьера с ковид-вечеринками, следует из релиза на сайте правительства.
"С сожалением я считаю правильным, что я ухожу со своего поста независимого советника по вопросам интересов министров", - приводятся в пресс-релизе слова Гейдта.
Как сообщает британская газета Telegraph, "советник ушел через день после того, как заявил, что штраф премьер-министра за ковид-вечеринки может представлять собой нарушение министерского кодекса".
Британский омбудсмен при премьер-министре по вопросам противодействия коррупции Джон Пенроуз 6 июня подал в отставку на фоне готовящейся процедуры вотума недоверия в отношении Джонсона.
Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения и был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.
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