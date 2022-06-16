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Большинство европейских клиентов "Газпрома" перешли на оплату в рублях
Большинство европейских клиентов "Газпрома" перешли на оплату в рублях - РИА Новости, 16.06.2022
Большинство европейских клиентов "Газпрома" перешли на оплату в рублях
Почти весь объем газа, поставляемого "Газпромом" в Европу, оплачивается в рублях, заявил вице-премьер Александр Новак на полях Петербургского международного... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T15:17
2022-06-16T15:17
2022-06-16T17:00
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
газпром
группа газ
петербургский международный экономический форум (фонд)
александр новак
европа
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Почти весь объем газа, поставляемого "Газпромом" в Европу, оплачивается в рублях, заявил вице-премьер Александр Новак на полях Петербургского международного экономического форума.После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Заморожены оказались российские активы на сотни миллиардов долларов.В ответ на это Россия с 1 апреля ввела новую схему оплаты трубопроводного газа, поставляемого недружественным странам. Так, валютные платежи теперь должны конвертироваться в рубли на счетах в Газпромбанке. По словам Владимира Путина, отказ платить в рублях будет считаться невыполнением контрактных обязательств.Юбилейный, XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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экономика, газпром, группа газ, петербургский международный экономический форум (фонд), александр новак, европа, санкт-петербург
15:17 16.06.2022 (обновлено: 17:00 16.06.2022)
Большинство европейских клиентов "Газпрома" перешли на оплату в рублях
Новак: большинство европейских импортеров российского газа перешли на оплату в рублях