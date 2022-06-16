https://ria.ru/20220616/omikron-1795745226.html

В России впервые выявили вариант "омикрона" ВА.5

В России впервые выявили вариант "омикрона" ВА.5 - РИА Новости, 16.06.2022

В России впервые выявили вариант "омикрона" ВА.5

Вариант "омикрона" ВА.5 впервые выявлен в России, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что "это не... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T13:30

2022-06-16T13:30

2022-06-16T13:39

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

анна попова

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Вариант "омикрона" ВА.5 впервые выявлен в России, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что "это не страшно"."За последнюю неделю мы обнаружили четыре новых вариант "омикрон" на территории РФ - это два варианта ВА.4 и два варианта ВА.5, три из них завозные из разных стран, и один пока находится в стадии определения эпиданализа",- сказала Попова.Она уточнила, что идет подготовка к тому, что распространение этих вариантов может оказаться чуть более интенсивным, но "накопленный опыт и знания позволяют понять, что и как делать и как беречься".

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, анна попова, россия