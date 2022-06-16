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В России впервые выявили вариант "омикрона" ВА.5 - РИА Новости, 16.06.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220616/omikron-1795745226.html
В России впервые выявили вариант "омикрона" ВА.5
В России впервые выявили вариант "омикрона" ВА.5 - РИА Новости, 16.06.2022
В России впервые выявили вариант "омикрона" ВА.5
Вариант "омикрона" ВА.5 впервые выявлен в России, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что "это не... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:30
2022-06-16T13:39
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
анна попова
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Вариант "омикрона" ВА.5 впервые выявлен в России, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что "это не страшно"."За последнюю неделю мы обнаружили четыре новых вариант "омикрон" на территории РФ - это два варианта ВА.4 и два варианта ВА.5, три из них завозные из разных стран, и один пока находится в стадии определения эпиданализа",- сказала Попова.Она уточнила, что идет подготовка к тому, что распространение этих вариантов может оказаться чуть более интенсивным, но "накопленный опыт и знания позволяют понять, что и как делать и как беречься".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, анна попова, россия
13:30 16.06.2022 (обновлено: 13:39 16.06.2022)
 
В России впервые выявили вариант "омикрона" ВА.5

Глава Роспотребнадзора Попова: в России впервые выявили вариант "омикрона" ВА.5

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник научно-исследовательской лаборатории. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Вариант "омикрона" ВА.5 впервые выявлен в России, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что "это не страшно".
"За последнюю неделю мы обнаружили четыре новых вариант "омикрон" на территории РФ - это два варианта ВА.4 и два варианта ВА.5, три из них завозные из разных стран, и один пока находится в стадии определения эпиданализа",- сказала Попова.
Она уточнила, что идет подготовка к тому, что распространение этих вариантов может оказаться чуть более интенсивным, но "накопленный опыт и знания позволяют понять, что и как делать и как беречься".
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября 2021, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавирусаАнна ПоповаРоссия
 
 
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