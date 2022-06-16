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Набиуллина призвала снять ограничения на движение капитала в России - РИА Новости, 16.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/ogranicheniya-1795659598.html
Набиуллина призвала снять ограничения на движение капитала в России
Набиуллина призвала снять ограничения на движение капитала в России - РИА Новости, 16.06.2022
Набиуллина призвала снять ограничения на движение капитала в России
Большинство стабилизационных ограничений на движение капитала в РФ должны быть сняты, при этом дальнейшая судьба введенных в ответ на "заморозку" российских... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T10:14
2022-06-16T11:12
экономика
петербургский международный экономический форум — 2022
россия
центральный банк рф (цб рф)
санкт-петербург
эльвира набиуллина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Большинство стабилизационных ограничений на движение капитала в РФ должны быть сняты, при этом дальнейшая судьба введенных в ответ на "заморозку" российских активов мер, которые в основном были направлены на нерезидентов из недружественных стран, будет на принципах взаимности, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Так называемые стабилизационные валютные ограничения, когда в условиях заморозки золотовалютных резервов на отток капитала мы не можем реагировать интервенциями, мы можем только перекрыть этот отток капитала. Такие ограничения на движение капитала коснулись широкого круга физических и юридических лиц, резидентов и нерезидентов. По мере стабилизации финансовой системы эти ограничения постепенно ослабляются. Мое мнение, что они должны быть сняты, во всяком случае большинство из них", - сказала она, выступая на ПМЭФ.Второй тип введенных ограничений - это ответные меры, которые были введены как ответ на заморозку активов страны, в основном они были введены против нерезидентов из недружественных стран. "Я думаю, здесь их судьба на принципах взаимности", - отметила глава ЦБ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), санкт-петербург, эльвира набиуллина
10:14 16.06.2022 (обновлено: 11:12 16.06.2022)
 
Набиуллина призвала снять ограничения на движение капитала в России

Глава Центробанка Набиуллина призвала снять ограничения на движение капитала в России

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на сессии "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры" в рамках ПМЭФ-2022
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на сессии Российская экономика: современные вызовы и точки опоры в рамках ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на сессии "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры" в рамках ПМЭФ-2022
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Большинство стабилизационных ограничений на движение капитала в РФ должны быть сняты, при этом дальнейшая судьба введенных в ответ на "заморозку" российских активов мер, которые в основном были направлены на нерезидентов из недружественных стран, будет на принципах взаимности, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Так называемые стабилизационные валютные ограничения, когда в условиях заморозки золотовалютных резервов на отток капитала мы не можем реагировать интервенциями, мы можем только перекрыть этот отток капитала. Такие ограничения на движение капитала коснулись широкого круга физических и юридических лиц, резидентов и нерезидентов. По мере стабилизации финансовой системы эти ограничения постепенно ослабляются. Мое мнение, что они должны быть сняты, во всяком случае большинство из них", - сказала она, выступая на ПМЭФ.
Второй тип введенных ограничений - это ответные меры, которые были введены как ответ на заморозку активов страны, в основном они были введены против нерезидентов из недружественных стран. "Я думаю, здесь их судьба на принципах взаимности", - отметила глава ЦБ.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 10:20Петербургский международный экономический форум — 2022
Запрета на хождение доллара и евро в России не будет, заявила Набиуллина
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Санкт-ПетербургЭльвира Набиуллина
 
 
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