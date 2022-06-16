https://ria.ru/20220616/ogranicheniya-1795659598.html

Набиуллина призвала снять ограничения на движение капитала в России

Набиуллина призвала снять ограничения на движение капитала в России - РИА Новости, 16.06.2022

Набиуллина призвала снять ограничения на движение капитала в России

Большинство стабилизационных ограничений на движение капитала в РФ должны быть сняты, при этом дальнейшая судьба введенных в ответ на "заморозку" российских... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T10:14

2022-06-16T10:14

2022-06-16T11:12

экономика

петербургский международный экономический форум — 2022

россия

центральный банк рф (цб рф)

санкт-петербург

эльвира набиуллина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Большинство стабилизационных ограничений на движение капитала в РФ должны быть сняты, при этом дальнейшая судьба введенных в ответ на "заморозку" российских активов мер, которые в основном были направлены на нерезидентов из недружественных стран, будет на принципах взаимности, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Так называемые стабилизационные валютные ограничения, когда в условиях заморозки золотовалютных резервов на отток капитала мы не можем реагировать интервенциями, мы можем только перекрыть этот отток капитала. Такие ограничения на движение капитала коснулись широкого круга физических и юридических лиц, резидентов и нерезидентов. По мере стабилизации финансовой системы эти ограничения постепенно ослабляются. Мое мнение, что они должны быть сняты, во всяком случае большинство из них", - сказала она, выступая на ПМЭФ.Второй тип введенных ограничений - это ответные меры, которые были введены как ответ на заморозку активов страны, в основном они были введены против нерезидентов из недружественных стран. "Я думаю, здесь их судьба на принципах взаимности", - отметила глава ЦБ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), санкт-петербург, эльвира набиуллина