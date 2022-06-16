10:14 16.06.2022 (обновлено: 11:12 16.06.2022)
Набиуллина призвала снять ограничения на движение капитала в России
Глава Центробанка Набиуллина призвала снять ограничения на движение капитала в России
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на сессии "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры" в рамках ПМЭФ-2022
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на сессии "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры" в рамках ПМЭФ-2022
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Большинство стабилизационных ограничений на движение капитала в РФ должны быть сняты, при этом дальнейшая судьба введенных в ответ на "заморозку" российских активов мер, которые в основном были направлены на нерезидентов из недружественных стран, будет на принципах взаимности, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Так называемые стабилизационные валютные ограничения, когда в условиях заморозки золотовалютных резервов на отток капитала мы не можем реагировать интервенциями, мы можем только перекрыть этот отток капитала. Такие ограничения на движение капитала коснулись широкого круга физических и юридических лиц, резидентов и нерезидентов. По мере стабилизации финансовой системы эти ограничения постепенно ослабляются. Мое мнение, что они должны быть сняты, во всяком случае большинство из них", - сказала она, выступая на ПМЭФ.
Второй тип введенных ограничений - это ответные меры, которые были введены как ответ на заморозку активов страны, в основном они были введены против нерезидентов из недружественных стран. "Я думаю, здесь их судьба на принципах взаимности", - отметила глава ЦБ.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.