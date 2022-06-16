Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска 77 раз за сутки обстреляли ДНР, один мирный житель погиб - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/obstrel-1795643263.html
Украинские войска 77 раз за сутки обстреляли ДНР, один мирный житель погиб
Украинские войска 77 раз за сутки обстреляли ДНР, один мирный житель погиб - РИА Новости, 16.06.2022
Украинские войска 77 раз за сутки обстреляли ДНР, один мирный житель погиб
За сутки украинские силовики 77 раз выстрелили по территории ДНР из минометов и артиллерийских орудий, сообщили в представительстве республики в Совместном... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T09:10
2022-06-16T10:19
в мире
донецкая народная республика
сцкк
специальная военная операция на украине
макеевка
здоровье - общество
украина
донецк (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794613888_0:187:2899:1818_1920x0_80_0_0_441c0e8060d1aad1168c5be79d6f3402.jpg
ДОНЕЦК, 16 июн — РИА Новости. За сутки украинские силовики 77 раз выстрелили по территории ДНР из минометов и артиллерийских орудий, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 миллиметра, минометы 120 миллиметров. На горловском — артиллерию 152 и 122 миллиметра, минометы 120 и 82 миллиметра. Выпустив 386 единиц различных боеприпасов", — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Под обстрелы попали районы 14 населенных пунктов республики, в том числе Донецка, Горловки и Макеевки. Повреждены здание учебного заведения и один многоквартирный жилой дом.Во время обстрела Макеевки, по данным ведомства, один мирный житель погиб и еще один получил ранение.В понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Под огнем оказались практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города со стороны украинских войск в понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта. Помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков назвал удивительным отсутствие реакции Запада на многочисленные обстрелы со стороны ВСУ.
https://ria.ru/20220614/ukraina-1795026482.html
донецкая народная республика
макеевка
украина
донецк (днр)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794613888_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_681dff8d0b4f9fe175e8ae3365d79a5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, сцкк, макеевка, здоровье - общество, украина, донецк (днр), ситуация в днр и лнр
09:10 16.06.2022 (обновлено: 10:19 16.06.2022)
 
Украинские войска 77 раз за сутки обстреляли ДНР, один мирный житель погиб

ДНР: ВСУ за сутки обстреляли территорию республики 77 раз, выпустив 386 боеприпасов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник НМ ДНР демонстрирует осколок снаряда после обстрела ВСУ одного из районов Донецка
Сотрудник НМ ДНР демонстрирует осколок снаряда после обстрела ВСУ одного из районов Донецка - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Сотрудник НМ ДНР демонстрирует осколок снаряда после обстрела ВСУ одного из районов Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 июн — РИА Новости. За сутки украинские силовики 77 раз выстрелили по территории ДНР из минометов и артиллерийских орудий, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 миллиметра, минометы 120 миллиметров. На горловском — артиллерию 152 и 122 миллиметра, минометы 120 и 82 миллиметра. Выпустив 386 единиц различных боеприпасов", — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Под обстрелы попали районы 14 населенных пунктов республики, в том числе Донецка, Горловки и Макеевки. Повреждены здание учебного заведения и один многоквартирный жилой дом.
Во время обстрела Макеевки, по данным ведомства, один мирный житель погиб и еще один получил ранение.
В понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Под огнем оказались практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города со стороны украинских войск в понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта. Помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков назвал удивительным отсутствие реакции Запада на многочисленные обстрелы со стороны ВСУ.
Вид на площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 08:00
Запад начал убеждать Украину в необходимости территориальных уступок
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККМакеевкаЗдоровье - ОбществоУкраинаДонецк (ДНР)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала