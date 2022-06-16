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Украинские войска 77 раз за сутки обстреляли ДНР, один мирный житель погиб

Украинские войска 77 раз за сутки обстреляли ДНР, один мирный житель погиб - РИА Новости, 16.06.2022

Украинские войска 77 раз за сутки обстреляли ДНР, один мирный житель погиб

За сутки украинские силовики 77 раз выстрелили по территории ДНР из минометов и артиллерийских орудий, сообщили в представительстве республики в Совместном... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T09:10

2022-06-16T09:10

2022-06-16T10:19

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ДОНЕЦК, 16 июн — РИА Новости. За сутки украинские силовики 77 раз выстрелили по территории ДНР из минометов и артиллерийских орудий, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 миллиметра, минометы 120 миллиметров. На горловском — артиллерию 152 и 122 миллиметра, минометы 120 и 82 миллиметра. Выпустив 386 единиц различных боеприпасов", — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Под обстрелы попали районы 14 населенных пунктов республики, в том числе Донецка, Горловки и Макеевки. Повреждены здание учебного заведения и один многоквартирный жилой дом.Во время обстрела Макеевки, по данным ведомства, один мирный житель погиб и еще один получил ранение.В понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Под огнем оказались практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города со стороны украинских войск в понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта. Помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков назвал удивительным отсутствие реакции Запада на многочисленные обстрелы со стороны ВСУ.

https://ria.ru/20220614/ukraina-1795026482.html

донецкая народная республика

макеевка

украина

донецк (днр)

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