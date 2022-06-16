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Московский НПЗ получит рособорудование для глубокой переработки нефти - РИА Новости, 16.06.2022
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Московский НПЗ получит рособорудование для глубокой переработки нефти
Московский НПЗ получит рособорудование для глубокой переработки нефти - РИА Новости, 16.06.2022
Московский НПЗ получит рособорудование для глубокой переработки нефти
Московский нефтеперерабатывающий завод "Газпром нефти" получит российское крупногабаритное оборудование для строительства комплекса глубокой переработки нефти,... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T17:45
2022-06-16T17:45
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новости компаний - экономика
газпром нефть
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Московский нефтеперерабатывающий завод "Газпром нефти" получит российское крупногабаритное оборудование для строительства комплекса глубокой переработки нефти, сообщает компания."В адрес Московского НПЗ "Газпром нефти" направлено российское крупногабаритное оборудование для строительства комплекса глубокой переработки нефти. Произведенные в Санкт-Петербурге и Волгограде высокотехнологичные аппараты будут доставлены в Москву речным транспортом", - говорится в сообщении.Уточняется, что будущий комплекс глубокой переработки нефти позволит Московскому НПЗ увеличить глубину переработки нефти почти до 100%, отказаться от выпуска мазута и переведет предприятие на практически безотходное производство.Компания отмечает, что российское оборудование изготовлено из высокопрочной стали с нанесением антикоррозионного покрытия. Эти аппараты станут центральным элементом секции гидрокрекинга будущего комплекса. Они обеспечат переработку тяжелых нефтяных остатков в дополнительный объем моторного топлива: бензина, дизельного топлива, авиационного керосина. Общая масса аппаратов превышает 1,5 тысячи тонн."В рамках проекта по строительству комплекса глубокой переработки нефти Московский НПЗ сотрудничает с ведущими российскими производителями и поставщиками оборудования из 15 регионов России. Партнерство с российскими производителями позволяет быть уверенными в выполнении обязательств и достижении всех намеченных результатов", - отмечает генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.Кроме того, ранее в четверг, согласно релизу "Газпром нефти", "Газпром нефть" и ЗАО "Нефтехимпроект" заключили соглашение о сотрудничестве в рамках проекта строительства комплекса глубокой переработки нефти на Московском НПЗ". Документ в ходе ПМЭФ подписали зампред правления "Газпром нефти" Анатолий Чернер и гендиректор ЗАО "Нефтехимпроект" Анатолий Ганеев.
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новости компаний - экономика, газпром нефть, пмэф
17:45 16.06.2022
 

Московский НПЗ получит рособорудование для глубокой переработки нефти

© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкМосковский НПЗ
Московский НПЗ - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Московский нефтеперерабатывающий завод "Газпром нефти" получит российское крупногабаритное оборудование для строительства комплекса глубокой переработки нефти, сообщает компания.
"В адрес Московского НПЗ "Газпром нефти" направлено российское крупногабаритное оборудование для строительства комплекса глубокой переработки нефти. Произведенные в Санкт-Петербурге и Волгограде высокотехнологичные аппараты будут доставлены в Москву речным транспортом", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что будущий комплекс глубокой переработки нефти позволит Московскому НПЗ увеличить глубину переработки нефти почти до 100%, отказаться от выпуска мазута и переведет предприятие на практически безотходное производство.
Компания отмечает, что российское оборудование изготовлено из высокопрочной стали с нанесением антикоррозионного покрытия. Эти аппараты станут центральным элементом секции гидрокрекинга будущего комплекса. Они обеспечат переработку тяжелых нефтяных остатков в дополнительный объем моторного топлива: бензина, дизельного топлива, авиационного керосина. Общая масса аппаратов превышает 1,5 тысячи тонн.
"В рамках проекта по строительству комплекса глубокой переработки нефти Московский НПЗ сотрудничает с ведущими российскими производителями и поставщиками оборудования из 15 регионов России. Партнерство с российскими производителями позволяет быть уверенными в выполнении обязательств и достижении всех намеченных результатов", - отмечает генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.
Кроме того, ранее в четверг, согласно релизу "Газпром нефти", "Газпром нефть" и ЗАО "Нефтехимпроект" заключили соглашение о сотрудничестве в рамках проекта строительства комплекса глубокой переработки нефти на Московском НПЗ". Документ в ходе ПМЭФ подписали зампред правления "Газпром нефти" Анатолий Чернер и гендиректор ЗАО "Нефтехимпроект" Анатолий Ганеев.
 
ПМЭФ-2022Новости компаний - ЭкономикаГазпром нефтьПМЭФ
 
 
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