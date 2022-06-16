https://ria.ru/20220616/neft-1795919845.html

Глава "Газпром нефти" прокомментировал решение ОПЕК+ увеличить добычу

Глава "Газпром нефти" прокомментировал решение ОПЕК+ увеличить добычу - РИА Новости, 16.06.2022

Глава "Газпром нефти" прокомментировал решение ОПЕК+ увеличить добычу

Решение ОПЕК+ ускорить рост добычи правильно, так как на рынке есть определенный дисбаланс, но ждать особого снижения цен не стоит, заявил глава "Газпром нефти" РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T20:00

2022-06-16T20:00

2022-06-16T20:00

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

цены на нефть

санкт-петербург

опек

газпром нефть

александр дюков

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С. ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Решение ОПЕК+ ускорить рост добычи правильно, так как на рынке есть определенный дисбаланс, но ждать особого снижения цен не стоит, заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков."Это логичное решение, потому что на данный момент мы видим определенный дисбаланс, и спрос несколько превышает предложение, поэтому, соответственно, это повышение квот в принципе очевидно. Является правильным, является логичным", - сказал Дюков в интервью телеканалу "Россия 24"."Единственное, я бы не стал ожидать какой-то серьезной коррекции цен, потому что, если говорить о тех ценах, которые сейчас есть на рынке, они определяются не только вот этим большим дисбалансом спроса и предложения, которые есть в моменте, но оно в том числе определяется вот этими политическими факторами, разговорами об эмбарго... на цену еще влияют те инфляционные процессы, которые были запущены еще год-два назад", - добавил он.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией COVID-19. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. Так, с августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, в мае этого года - на 432 тысячи баррелей, а с июня неожиданно увеличил квоту на 648 тысяч. На июнь ограничения составляют 1,296 миллиона баррелей в сутки, а полностью выйти из них альянс рассчитывал в сентябре.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220614/opek-1795317692.html

https://ria.ru/20220605/sdelka-1793068886.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, санкт-петербург, опек, газпром нефть, александр дюков