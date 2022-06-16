Глава "Газпром нефти" прокомментировал решение ОПЕК+ увеличить добычу
Глава "Газпром нефти" Дюков: решение ОПЕК+ увеличить добычу верно, но нефть не подешевеет
Штаб-квартира ОПЕК в Вене. Архивное фото
С. ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Решение ОПЕК+ ускорить рост добычи правильно, так как на рынке есть определенный дисбаланс, но ждать особого снижения цен не стоит, заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков.
"Это логичное решение, потому что на данный момент мы видим определенный дисбаланс, и спрос несколько превышает предложение, поэтому, соответственно, это повышение квот в принципе очевидно. Является правильным, является логичным", - сказал Дюков в интервью телеканалу "Россия 24".
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"Единственное, я бы не стал ожидать какой-то серьезной коррекции цен, потому что, если говорить о тех ценах, которые сейчас есть на рынке, они определяются не только вот этим большим дисбалансом спроса и предложения, которые есть в моменте, но оно в том числе определяется вот этими политическими факторами, разговорами об эмбарго... на цену еще влияют те инфляционные процессы, которые были запущены еще год-два назад", - добавил он.
ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией COVID-19. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. Так, с августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, в мае этого года - на 432 тысячи баррелей, а с июня неожиданно увеличил квоту на 648 тысяч. На июнь ограничения составляют 1,296 миллиона баррелей в сутки, а полностью выйти из них альянс рассчитывал в сентябре.
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