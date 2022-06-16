19:06 16.06.2022 (обновлено: 19:29 16.06.2022)
Снижать добычу нефти в России нет необходимости, заявил Новак
Вице-премьер Новак заявил, что снижать добычу нефти в России нет необходимости
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак на ПМЭФ-2022
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на ПМЭФ-2022. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Снижать добычу нефти у России нет необходимости, не факт, что это привело бы к увеличению цены на нее, заявил вице-премьер Александр Новак.
В мае вице-президент "Лукойла" Леонид Федун предложил снизить добычу нефти РФ на фоне санкций на 20-30%. По его мнению, Россия может эффективно потреблять и экспортировать 7-8 миллионов баррелей нефти в сутки без потерь для государственного бюджета.
"Я считаю, что в этом нет необходимости, потому что любое снижение добычи может привести к сокращению рабочих мест, консервированию скважин, к меньшему мультипликативному эффекту относительно других отраслей, потому что будет меньше заказ в трубной промышленности", - сказал Новак в интервью телеканалу РБК в рамках ПМЭФ, отвечая на вопрос, есть ли необходимость снижать добычу в России, как предлагал замглавы "Лукойла".
"Поэтому, наверное, все-таки он (Федун - ред.), наверное, имел ввиду немного другое, что при меньшем объеме мы получим те же самые денежные ресурсы при более высокой цене... Не факт, что снижение нашей добычи приведет к тому, что цены увеличатся", - добавил Новак, объяснив это тем, что тогда у других стран появится соблазн увеличить ее объем.
Дефицит покрывается новыми инвестициями и, соответственно, новыми объемами добычи, заключил он.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.