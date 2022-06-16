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Снижать добычу нефти в России нет необходимости, заявил Новак

Снижать добычу нефти в России нет необходимости, заявил Новак - РИА Новости, 16.06.2022

Снижать добычу нефти в России нет необходимости, заявил Новак

Снижать добычу нефти у России нет необходимости, не факт, что это привело бы к увеличению цены на нее, заявил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T19:06

2022-06-16T19:06

2022-06-16T19:29

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Снижать добычу нефти у России нет необходимости, не факт, что это привело бы к увеличению цены на нее, заявил вице-премьер Александр Новак.В мае вице-президент "Лукойла" Леонид Федун предложил снизить добычу нефти РФ на фоне санкций на 20-30%. По его мнению, Россия может эффективно потреблять и экспортировать 7-8 миллионов баррелей нефти в сутки без потерь для государственного бюджета."Я считаю, что в этом нет необходимости, потому что любое снижение добычи может привести к сокращению рабочих мест, консервированию скважин, к меньшему мультипликативному эффекту относительно других отраслей, потому что будет меньше заказ в трубной промышленности", - сказал Новак в интервью телеканалу РБК в рамках ПМЭФ, отвечая на вопрос, есть ли необходимость снижать добычу в России, как предлагал замглавы "Лукойла"."Поэтому, наверное, все-таки он (Федун - ред.), наверное, имел ввиду немного другое, что при меньшем объеме мы получим те же самые денежные ресурсы при более высокой цене... Не факт, что снижение нашей добычи приведет к тому, что цены увеличатся", - добавил Новак, объяснив это тем, что тогда у других стран появится соблазн увеличить ее объем.Дефицит покрывается новыми инвестициями и, соответственно, новыми объемами добычи, заключил он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/neft-1795893722.html

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Владимир Лаврентьев

пмэф, экономика, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), александр новак, цены на нефть, нефть, санкт-петербург