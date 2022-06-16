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Россия не будет переводить поставки нефти на оплату с конвертацией в рубли - РИА Новости, 16.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/neft-1795893722.html
Россия не будет переводить поставки нефти на оплату с конвертацией в рубли
Россия не будет переводить поставки нефти на оплату с конвертацией в рубли - РИА Новости, 16.06.2022
Россия не будет переводить поставки нефти на оплату с конвертацией в рубли
Планов переводить нефть на оплату её экспорта с конвертацией в рубли, по аналогии с газом, у властей РФ нет, сообщил Александр Новак в рамках ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T18:47
2022-06-16T18:51
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
россия
цены на нефть
группа газ
петербургский международный экономический форум (фонд)
александр новак
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Планов переводить нефть на оплату её экспорта с конвертацией в рубли, по аналогии с газом, у властей РФ нет, сообщил Александр Новак в рамках ПМЭФ."Нет, пока нет. У нас в газовой отрасли один экспортер, в нефтяной отрасли у нас экспортеров много. Здесь рынок достаточно либерализованный, поэтому там гораздо сложнее реализовать такой механизм", - сказал он, отвечая на вопрос в интервью телеканалу "Россия 24" о том, нет ли планов сделать точно такую же процедуру оплаты с нефтью, как с газом.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнёром форума.
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экономика, россия, цены на нефть, группа газ, петербургский международный экономический форум (фонд), александр новак
18:47 16.06.2022 (обновлено: 18:51 16.06.2022)
 
Россия не будет переводить поставки нефти на оплату с конвертацией в рубли

Новак: Россия не планирует переводить поставки нефти на оплату с конвертацией в рубли

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Планов переводить нефть на оплату её экспорта с конвертацией в рубли, по аналогии с газом, у властей РФ нет, сообщил Александр Новак в рамках ПМЭФ.
"Нет, пока нет. У нас в газовой отрасли один экспортер, в нефтяной отрасли у нас экспортеров много. Здесь рынок достаточно либерализованный, поэтому там гораздо сложнее реализовать такой механизм", - сказал он, отвечая на вопрос в интервью телеканалу "Россия 24" о том, нет ли планов сделать точно такую же процедуру оплаты с нефтью, как с газом.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 15:17Петербургский международный экономический форум — 2022
Большинство европейских клиентов "Газпрома" перешли на оплату в рублях
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнёром форума.
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаРоссияЦены на нефтьГруппа ГАЗПетербургский международный экономический форум (фонд)Александр Новак
 
 
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