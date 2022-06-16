https://ria.ru/20220616/neft-1795893722.html

Россия не будет переводить поставки нефти на оплату с конвертацией в рубли

Россия не будет переводить поставки нефти на оплату с конвертацией в рубли - РИА Новости, 16.06.2022

Россия не будет переводить поставки нефти на оплату с конвертацией в рубли

Планов переводить нефть на оплату её экспорта с конвертацией в рубли, по аналогии с газом, у властей РФ нет, сообщил Александр Новак в рамках ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T18:47

2022-06-16T18:47

2022-06-16T18:51

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

россия

цены на нефть

группа газ

петербургский международный экономический форум (фонд)

александр новак

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Планов переводить нефть на оплату её экспорта с конвертацией в рубли, по аналогии с газом, у властей РФ нет, сообщил Александр Новак в рамках ПМЭФ."Нет, пока нет. У нас в газовой отрасли один экспортер, в нефтяной отрасли у нас экспортеров много. Здесь рынок достаточно либерализованный, поэтому там гораздо сложнее реализовать такой механизм", - сказал он, отвечая на вопрос в интервью телеканалу "Россия 24" о том, нет ли планов сделать точно такую же процедуру оплаты с нефтью, как с газом.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнёром форума.

https://ria.ru/20220616/oplata-1795792124.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, цены на нефть, группа газ, петербургский международный экономический форум (фонд), александр новак