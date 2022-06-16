https://ria.ru/20220616/nato-1795886176.html

Генсек НАТО рассказал о модели размещения сил альянса у границ с Россией

Генсек НАТО рассказал о модели размещения сил альянса у границ с Россией - РИА Новости, 16.06.2022

Генсек НАТО рассказал о модели размещения сил альянса у границ с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания в Брюсселе глав минобороны стран альянса, на котором обсуждалось дальнейшее усиление на восточном направлении,... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T18:17

2022-06-16T18:17

2022-06-16T18:57

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БРЮССЕЛЬ, 16 июн — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания в Брюсселе глав минобороны стран альянса, на котором обсуждалось дальнейшее усиление на восточном направлении, раскрыл детали разрабатываемой новой модели обороны, которая, в частности, будет применяться у границ с Россией.Столтенберг ожидает, что схему утвердят на саммите в Мадриде 28-30 июня.По его словам, новая "модель размещения сил" состоит из ряда элементов. "Она касается, в частности, сухопутного компонента сил НАТО на восточном фланге альянса. Первое — это усиление предварительного позиционирования. Мы уже увеличили свое присутствие, удвоили боевые группировки на восточном фланге с четырех до восьми за последние месяцы", — сообщил он.По его словам, второй компонент — "это усиление боевых групп, в том числе с командными возможностями, что необходимо для быстрой организации подкрепления".Столтенберг также отметил, что "новая модель предусматривает больше сил в повышенной боеготовности, в том числе первоочередного задействования подготовленных для обороны конкретных союзников, чтобы обеспечить быстрое усиление, то есть не все силы будут направлены для позиционирования, часть из них останутся в своих странах, но будут готовы быстро прибыть на место при необходимости".В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

https://ria.ru/20220615/ukraina-1795539131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, нато, йенс столтенберг, сергей лавров, москва, мадрид