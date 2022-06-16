https://ria.ru/20220616/nato-1795886176.html
Генсек НАТО рассказал о модели размещения сил альянса у границ с Россией
Генсек НАТО рассказал о модели размещения сил альянса у границ с Россией - РИА Новости, 16.06.2022
Генсек НАТО рассказал о модели размещения сил альянса у границ с Россией
Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания в Брюсселе глав минобороны стран альянса, на котором обсуждалось дальнейшее усиление на восточном направлении,... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T18:17
2022-06-16T18:17
2022-06-16T18:57
в мире
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нато
йенс столтенберг
сергей лавров
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БРЮССЕЛЬ, 16 июн — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания в Брюсселе глав минобороны стран альянса, на котором обсуждалось дальнейшее усиление на восточном направлении, раскрыл детали разрабатываемой новой модели обороны, которая, в частности, будет применяться у границ с Россией.Столтенберг ожидает, что схему утвердят на саммите в Мадриде 28-30 июня.По его словам, новая "модель размещения сил" состоит из ряда элементов. "Она касается, в частности, сухопутного компонента сил НАТО на восточном фланге альянса. Первое — это усиление предварительного позиционирования. Мы уже увеличили свое присутствие, удвоили боевые группировки на восточном фланге с четырех до восьми за последние месяцы", — сообщил он.По его словам, второй компонент — "это усиление боевых групп, в том числе с командными возможностями, что необходимо для быстрой организации подкрепления".Столтенберг также отметил, что "новая модель предусматривает больше сил в повышенной боеготовности, в том числе первоочередного задействования подготовленных для обороны конкретных союзников, чтобы обеспечить быстрое усиление, то есть не все силы будут направлены для позиционирования, часть из них останутся в своих странах, но будут готовы быстро прибыть на место при необходимости".В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
https://ria.ru/20220615/ukraina-1795539131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, нато, йенс столтенберг, сергей лавров, москва, мадрид
18:17 16.06.2022 (обновлено: 18:57 16.06.2022)
Генсек НАТО рассказал о модели размещения сил альянса у границ с Россией
Генсек НАТО Столтенберг рассказал о модели размещения сил альянса у границ с Россией
БРЮССЕЛЬ, 16 июн — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания в Брюсселе глав минобороны стран альянса, на котором обсуждалось дальнейшее усиление на восточном направлении, раскрыл детали разрабатываемой новой модели обороны, которая, в частности, будет применяться у границ с Россией.
Столтенберг ожидает, что схему утвердят на саммите в Мадриде
28-30 июня.
По его словам, новая "модель размещения сил" состоит из ряда элементов. "Она касается, в частности, сухопутного компонента сил НАТО
на восточном фланге альянса. Первое — это усиление предварительного позиционирования. Мы уже увеличили свое присутствие, удвоили боевые группировки на восточном фланге с четырех до восьми за последние месяцы", — сообщил он.
По его словам, второй компонент — "это усиление боевых групп, в том числе с командными возможностями, что необходимо для быстрой организации подкрепления".
"Другой элемент — это предварительное размещение оружия и техники. <…> Как правило, сложности возникают с перевозкой тяжелого вооружения и боеприпасов. Легче организовать развертывание сил при наличии складов оружия и боеприпасов на месте", — пояснил он.
Столтенберг также отметил, что "новая модель предусматривает больше сил в повышенной боеготовности, в том числе первоочередного задействования подготовленных для обороны конкретных союзников, чтобы обеспечить быстрое усиление, то есть не все силы будут направлены для позиционирования, часть из них останутся в своих странах, но будут готовы быстро прибыть на место при необходимости".
В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия
никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД России Сергея Лаврова
, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе
.