Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина: большая часть производства должна работать на внутренний рынок - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/nabiullina-1795647965.html
Набиуллина: большая часть производства должна работать на внутренний рынок
Набиуллина: большая часть производства должна работать на внутренний рынок - РИА Новости, 16.06.2022
Набиуллина: большая часть производства должна работать на внутренний рынок
Значительная часть производства в России в новых экономических условиях должна работать на внутренний рынок, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T09:28
2022-06-16T11:28
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
санкт-петербург
цены на нефть
эльвира набиуллина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795678038_0:270:3160:2048_1920x0_80_0_0_2822cca11e005a6b1973c8c7be85ee77.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Значительная часть производства в России в новых экономических условиях должна работать на внутренний рынок, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина."На мой взгляд, нужно переосмыслить выгоды от экспорта. Всегда считалось, что экспорт - наша самоценность: у нас поступает валютная выручка в страну. Но если на этот экспорт не покупается импорт, то нужно переосмыслить и, наконец, думать о том, что значительная часть производства должна работать на внутренний рынок: большая степень переработки, большее создание конечной продукции", - сказала она, выступая на ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220615/eksport-1795340203.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795678038_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_5951e91ee763f1e290ada205a9007c61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), санкт-петербург, цены на нефть, эльвира набиуллина
09:28 16.06.2022 (обновлено: 11:28 16.06.2022)
 
Набиуллина: большая часть производства должна работать на внутренний рынок

Глава ЦБ Набиуллина: значительная часть производства должна работать на внутренний рынок

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУчастники сессии "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры" в рамках ПМЭФ-2022
Участники сессии Российская экономика: современные вызовы и точки опоры в рамках ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Участники сессии "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры" в рамках ПМЭФ-2022
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Значительная часть производства в России в новых экономических условиях должна работать на внутренний рынок, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"На мой взгляд, нужно переосмыслить выгоды от экспорта. Всегда считалось, что экспорт - наша самоценность: у нас поступает валютная выручка в страну. Но если на этот экспорт не покупается импорт, то нужно переосмыслить и, наконец, думать о том, что значительная часть производства должна работать на внутренний рынок: большая степень переработки, большее создание конечной продукции", - сказала она, выступая на ПМЭФ.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 01:58
Мантуров рассказал о приоритетных направлениях для российского экспорта
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Санкт-ПетербургЦены на нефтьЭльвира Набиуллина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала