https://ria.ru/20220616/nabiullina-1795647965.html
Набиуллина: большая часть производства должна работать на внутренний рынок
Набиуллина: большая часть производства должна работать на внутренний рынок - РИА Новости, 16.06.2022
Набиуллина: большая часть производства должна работать на внутренний рынок
Значительная часть производства в России в новых экономических условиях должна работать на внутренний рынок, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T09:28
2022-06-16T09:28
2022-06-16T11:28
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
санкт-петербург
цены на нефть
эльвира набиуллина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Значительная часть производства в России в новых экономических условиях должна работать на внутренний рынок, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина."На мой взгляд, нужно переосмыслить выгоды от экспорта. Всегда считалось, что экспорт - наша самоценность: у нас поступает валютная выручка в страну. Но если на этот экспорт не покупается импорт, то нужно переосмыслить и, наконец, думать о том, что значительная часть производства должна работать на внутренний рынок: большая степень переработки, большее создание конечной продукции", - сказала она, выступая на ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
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экономика, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), санкт-петербург, цены на нефть, эльвира набиуллина
09:28 16.06.2022 (обновлено: 11:28 16.06.2022)
Набиуллина: большая часть производства должна работать на внутренний рынок
Глава ЦБ Набиуллина: значительная часть производства должна работать на внутренний рынок
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Значительная часть производства в России в новых экономических условиях должна работать на внутренний рынок, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"На мой взгляд, нужно переосмыслить выгоды от экспорта. Всегда считалось, что экспорт - наша самоценность: у нас поступает валютная выручка в страну. Но если на этот экспорт не покупается импорт, то нужно переосмыслить и, наконец, думать о том, что значительная часть производства должна работать на внутренний рынок: большая степень переработки, большее создание конечной продукции", - сказала она, выступая на ПМЭФ.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.