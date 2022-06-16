https://ria.ru/20220616/nabiullina-1795647965.html

Набиуллина: большая часть производства должна работать на внутренний рынок

Набиуллина: большая часть производства должна работать на внутренний рынок - РИА Новости, 16.06.2022

Набиуллина: большая часть производства должна работать на внутренний рынок

Значительная часть производства в России в новых экономических условиях должна работать на внутренний рынок, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T09:28

2022-06-16T09:28

2022-06-16T11:28

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

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петербургский международный экономический форум (фонд)

санкт-петербург

цены на нефть

эльвира набиуллина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Значительная часть производства в России в новых экономических условиях должна работать на внутренний рынок, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина."На мой взгляд, нужно переосмыслить выгоды от экспорта. Всегда считалось, что экспорт - наша самоценность: у нас поступает валютная выручка в страну. Но если на этот экспорт не покупается импорт, то нужно переосмыслить и, наконец, думать о том, что значительная часть производства должна работать на внутренний рынок: большая степень переработки, большее создание конечной продукции", - сказала она, выступая на ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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экономика, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), санкт-петербург, цены на нефть, эльвира набиуллина