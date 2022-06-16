https://ria.ru/20220616/most-1795671377.html

В Крыму сравнили угрозы Киева об ударе по мосту с танцем с бубнами

В Крыму сравнили угрозы Киева об ударе по мосту с танцем с бубнами - РИА Новости, 16.06.2022

В Крыму сравнили угрозы Киева об ударе по мосту с танцем с бубнами

Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил заявления киевских властей о нанесении удара по Крымскому мосту с ритуальными танцами с бубнами. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T10:49

2022-06-16T10:49

2022-06-16T10:49

специальная военная операция на украине

республика крым

владимир константинов

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил заявления киевских властей о нанесении удара по Крымскому мосту с ритуальными танцами с бубнами.Ранее генерал-майор ВС Украины Дмитрий Марченко заявил украинским СМИ, что Крымский мост станет целью номер один для поражения, если украинским войскам поставят соответствующее вооружение из США и Европы. Ранее США заявили о согласовании поставок реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории РФ. Владимир Зеленский публично подтвердил, что Киев будет выполнять это требование. При этом депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов поставляемыми США ракетами по территории России.Константинов подчеркнул, что подобные заявления уже не впервой звучат с уст представителей киевского режима. "Они устроили вокруг Крымского моста настоящие ритуальные танцы с бубнами. Крымский мост у них — как кость в горле. Ничего у них не выйдет", - сказал РИА Новости Константинов.По его словам, киевские власти годами отрицали сначала возможность его строительства, а затем — сам факт его существования."Но вот — признали. И первая их реакция после признания — желание разрушить. Нацисты способны только разрушать. Созидать они не хотят, да и не умеют", - подчеркнул глава парламента.По его словам, киевские власти способны тешить себя только виртуальными победами."В виртуальном пространстве ВСУ уже к Владивостоку подходят и готовятся к "встрече на Беринговом проливе". Это уже — искаженное сознание: отрицание жестокой реальности, уход от неё в страну грёз и беспочвенных мечтаний", - подчеркнул глава парламента.Как заявлял ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя, Киев не собирается ограничивать себя в применении американских РСЗО большой дальности. По словам президента РФ Владимира Путина, поставка США РСЗО Украине связана с восполнением потерь украинской боевой техники, ничего это не меняет по сути.

https://ria.ru/20220616/vooruzheniya-1795536939.html

https://ria.ru/20220616/pomosch-1795665903.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, владимир константинов, украина