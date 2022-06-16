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В Госдуме предупредили о последствиях удара Киева по Крымскому мосту - РИА Новости, 16.06.2022
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В Госдуме предупредили о последствиях удара Киева по Крымскому мосту
В Госдуме предупредили о последствиях удара Киева по Крымскому мосту - РИА Новости, 16.06.2022
В Госдуме предупредили о последствиях удара Киева по Крымскому мосту
Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет назвал самоубийством угрозу Киева нанести удар по Крымскому мосту и предупредил, что в случае даже попытки... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T09:27
2022-06-16T18:53
политика
госдума рф
россия
михаил шеремет
республика крым
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет назвал самоубийством угрозу Киева нанести удар по Крымскому мосту и предупредил, что в случае даже попытки провокации центры принятия решений будут незамедлительно уничтожены.Ранее генерал-майор ВС Украины Дмитрий Марченко заявил украинским СМИ, что Крымский мост станет целью номер один для поражения, если украинским войскам поставят соответствующее вооружение из США и Европы. Еще ранее США заявили о согласовании поставок реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории России. Владимир Зеленский публично подтвердил, что Киев будет выполнять это требование. При этом депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов поставляемыми США ракетами по территории России."Крымский мост охраняется современными системами противовоздушной обороны. Мост под надежной защитой. Поэтому даже не советуем киевским нацистам пытаться учинить провокации. В противном случае за их попытки и планы последует молниеносное возмездие. Будут уничтожены центры принятия решений, в том числе в Киеве. Также предупреждаем о возможных последствиях западные страны, если те решатся поставить Украине запрашиваемое оружие", — сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, охрана моста осуществляется как по воздуху, так и в акватории Керченского пролива.Как заявлял ранее постпред России при ООН Василий Небензя, Киев не собирается ограничивать себя в применении американских РСЗО большой дальности. По словам президента России Владимира Путина, поставка США РСЗО Украине связана с восполнением потерь украинской боевой техники, ничего это не меняет по сути.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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политика, госдума рф, россия, михаил шеремет, республика крым, украина
09:27 16.06.2022 (обновлено: 18:53 16.06.2022)
 
В Госдуме предупредили о последствиях удара Киева по Крымскому мосту

Депутат Госдумы Шеремет назвал угрозу Киева нанести удар по Крымскому мосту самоубийством

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкКрымский мост через Керченский пролив
Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет назвал самоубийством угрозу Киева нанести удар по Крымскому мосту и предупредил, что в случае даже попытки провокации центры принятия решений будут незамедлительно уничтожены.
Ранее генерал-майор ВС Украины Дмитрий Марченко заявил украинским СМИ, что Крымский мост станет целью номер один для поражения, если украинским войскам поставят соответствующее вооружение из США и Европы. Еще ранее США заявили о согласовании поставок реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории России. Владимир Зеленский публично подтвердил, что Киев будет выполнять это требование. При этом депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов поставляемыми США ракетами по территории России.
"Крымский мост охраняется современными системами противовоздушной обороны. Мост под надежной защитой. Поэтому даже не советуем киевским нацистам пытаться учинить провокации. В противном случае за их попытки и планы последует молниеносное возмездие. Будут уничтожены центры принятия решений, в том числе в Киеве. Также предупреждаем о возможных последствиях западные страны, если те решатся поставить Украине запрашиваемое оружие", — сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, охрана моста осуществляется как по воздуху, так и в акватории Керченского пролива.
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Как заявлял ранее постпред России при ООН Василий Небензя, Киев не собирается ограничивать себя в применении американских РСЗО большой дальности. По словам президента России Владимира Путина, поставка США РСЗО Украине связана с восполнением потерь украинской боевой техники, ничего это не меняет по сути.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
ПолитикаГосдума РФРоссияМихаил ШереметРеспублика КрымУкраина
 
 
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