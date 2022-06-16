https://ria.ru/20220616/mordoviya-1795946838.html
Развитие сферы гостеприимства Мордовии обсудили на ПМЭФ
Развитие сферы гостеприимства Мордовии обсудили на ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2022
Развитие сферы гостеприимства Мордовии обсудили на ПМЭФ
Глава Мордовии Артём Здунов обсудил развитие сферы гостеприимства республики с президентом Федерации рестораторов и отельеров России Игорем Бухаровым на... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T23:15
2022-06-16T23:15
2022-06-16T23:15
республика мордовия
экономика
россия
санкт-петербург
республика мордовия
артем здунов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов обсудил развитие сферы гостеприимства республики с президентом Федерации рестораторов и отельеров России Игорем Бухаровым на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба главы региона."На встрече обсудили вопросы повышения качества гостиничных услуг, улучшения туристической привлекательности региона, а также запуска единого информационного портала по поддержке предпринимателей и развитию импортозамещения в регионах "Сделано в России". Глава Мордовии рассказал о потенциале республики в сфере туризма, ключевых точках роста этого направления на среднесрочную перспективу, отметив, что в регионе проводится много значимых мероприятий", - говорится в сообщении.Представители Федерации рестораторов и отельеров России отметили, что Мордовии есть чем гордиться, что показать гостям и туристам. Стороны договорились проработать реализацию совместных мероприятий, связанных с развитием ресторанного бизнеса и гостиничного дела, ряда проектов в рамках проведения Всероссийского сельского Сабантуя и финала национального чемпионата "Молодые профессионалы - 2022"."Бухаров рассказал также, что Мордовия вошла в издание Федерации рестораторов и отельеров России - своеобразную гастрономическую карту регионов. Республика представлена национальным блюдом - блинами пачат", - отмечается в сообщении.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220616/mordoviya-1795771900.html
https://ria.ru/20220616/mordoviya-1795941443.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкт-петербург, республика мордовия, артем здунов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов обсудил развитие сферы гостеприимства республики с президентом Федерации рестораторов и отельеров России Игорем Бухаровым на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба главы региона.
"На встрече обсудили вопросы повышения качества гостиничных услуг, улучшения туристической привлекательности региона, а также запуска единого информационного портала по поддержке предпринимателей и развитию импортозамещения в регионах "Сделано в России". Глава Мордовии рассказал о потенциале республики в сфере туризма, ключевых точках роста этого направления на среднесрочную перспективу, отметив, что в регионе проводится много значимых мероприятий", - говорится в сообщении.
Представители Федерации рестораторов и отельеров России
отметили, что Мордовии есть чем гордиться, что показать гостям и туристам. Стороны договорились проработать реализацию совместных мероприятий, связанных с развитием ресторанного бизнеса и гостиничного дела, ряда проектов в рамках проведения Всероссийского сельского Сабантуя и финала национального чемпионата "Молодые профессионалы - 2022".
"Бухаров рассказал также, что Мордовия вошла в издание Федерации рестораторов и отельеров России - своеобразную гастрономическую карту регионов. Республика представлена национальным блюдом - блинами пачат", - отмечается в сообщении.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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