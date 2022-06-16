Рейтинг@Mail.ru
Мордовия и "Россия — страна возможностей" договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20220616/mordoviya-1795941443.html
Мордовия и "Россия — страна возможностей" договорились о сотрудничестве
Мордовия и "Россия — страна возможностей" договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 16.06.2022
Мордовия и "Россия — страна возможностей" договорились о сотрудничестве
Глава Мордовии Артем Здунов и генеральный директор президентской платформы "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров подписали соглашение о... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T22:28
2022-06-16T22:28
республика мордовия
технологии
санкт-петербург
республика мордовия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151416/82/1514168291_0:0:2957:1663_1920x0_80_0_0_452e322a1e537dc0752598b5f62128a0.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов и генеральный директор президентской платформы "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров подписали соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба главы региона.Соглашение заключено в целях развития социальных лифтов, поддержки проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации молодых людей."Соглашение стало закономерным этапом сотрудничества, которое существует уже не первый год. Один из положительных и ярких примеров такого сотрудничества - республиканский кадровый конкурс "Моя Мордовия", реализованный на платформе "Россия – страна возможностей" в прошлом году. За четыре года существования Автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия – страна возможностей" участниками ее конкурсов и проектов стали более 70 тысяч жителей республики, из них 178 вошли в число победителей. Мы активно работаем с ними, понимая, что специалисты, прошедшие столь серьезный конкурсный фильтр, – это бесценный кадровый резерв для региона", - цитирует пресс-служба слова Здунова.Он отметил, что победители кадровых конкурсов президентской платформы уже работают в команде республики на самых разных позициях, в том числе на уровне управления регионом. "Мы понимаем, что для решения стратегических задач региона и устойчивого развития необходимо вовлекать в общественные проекты в первую очередь молодежь, давая ощущение востребованности, предлагая программы наставничества и профориентации, обеспечивая ей возможность самореализации через построение индивидуальных траекторий развития. Уверен, что совместная работа с АНО "Россия – страна возможностей" будет способствовать эффективному решению этих задач", - подчеркнул глава Мордовии.Соглашение позволит не только значительно повысить уже достигнутый уровень взаимодействия, но и предлагать новые форматы совместной работы по поддержке талантливой молодежи и откроет более широкие перспективы для новых участниковЮбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220616/mordoviya-1795771900.html
https://ria.ru/20220601/mordoviya-1792406447.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151416/82/1514168291_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_c16fe6cf5aa7837708447a9b44fbe0e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, санкт-петербург, республика мордовия
22:28 16.06.2022
 
Мордовия и "Россия — страна возможностей" договорились о сотрудничестве

Мордовия и "Россия – страна возможностей" заключили соглашение о сотрудничестве

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАртем Здунов
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Артем Здунов. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов и генеральный директор президентской платформы "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров подписали соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба главы региона.
Соглашение заключено в целях развития социальных лифтов, поддержки проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации молодых людей.
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 14:34Петербургский международный экономический форум — 2022
Глава Мордовии рассказал на ПМЭФ о развитии фармацевтики в регионе
"Соглашение стало закономерным этапом сотрудничества, которое существует уже не первый год. Один из положительных и ярких примеров такого сотрудничества - республиканский кадровый конкурс "Моя Мордовия", реализованный на платформе "Россия – страна возможностей" в прошлом году. За четыре года существования Автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия – страна возможностей" участниками ее конкурсов и проектов стали более 70 тысяч жителей республики, из них 178 вошли в число победителей. Мы активно работаем с ними, понимая, что специалисты, прошедшие столь серьезный конкурсный фильтр, – это бесценный кадровый резерв для региона", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Он отметил, что победители кадровых конкурсов президентской платформы уже работают в команде республики на самых разных позициях, в том числе на уровне управления регионом. "Мы понимаем, что для решения стратегических задач региона и устойчивого развития необходимо вовлекать в общественные проекты в первую очередь молодежь, давая ощущение востребованности, предлагая программы наставничества и профориентации, обеспечивая ей возможность самореализации через построение индивидуальных траекторий развития. Уверен, что совместная работа с АНО "Россия – страна возможностей" будет способствовать эффективному решению этих задач", - подчеркнул глава Мордовии.
Соглашение позволит не только значительно повысить уже достигнутый уровень взаимодействия, но и предлагать новые форматы совместной работы по поддержке талантливой молодежи и откроет более широкие перспективы для новых участников
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

Другие новости региона читайте здесь>>

Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва в Саранске - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 16:45Туризм
В Мордовии появился новый национальный турмаршрут
 
Республика МордовияТехнологииСанкт-ПетербургРеспублика Мордовия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала