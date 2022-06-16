https://ria.ru/20220616/mordoviya-1795941443.html

Мордовия и "Россия — страна возможностей" договорились о сотрудничестве

Мордовия и "Россия — страна возможностей" договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 16.06.2022

Мордовия и "Россия — страна возможностей" договорились о сотрудничестве

Глава Мордовии Артем Здунов и генеральный директор президентской платформы "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров подписали соглашение о... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T22:28

2022-06-16T22:28

2022-06-16T22:28

республика мордовия

технологии

санкт-петербург

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов и генеральный директор президентской платформы "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров подписали соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба главы региона.Соглашение заключено в целях развития социальных лифтов, поддержки проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации молодых людей."Соглашение стало закономерным этапом сотрудничества, которое существует уже не первый год. Один из положительных и ярких примеров такого сотрудничества - республиканский кадровый конкурс "Моя Мордовия", реализованный на платформе "Россия – страна возможностей" в прошлом году. За четыре года существования Автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия – страна возможностей" участниками ее конкурсов и проектов стали более 70 тысяч жителей республики, из них 178 вошли в число победителей. Мы активно работаем с ними, понимая, что специалисты, прошедшие столь серьезный конкурсный фильтр, – это бесценный кадровый резерв для региона", - цитирует пресс-служба слова Здунова.Он отметил, что победители кадровых конкурсов президентской платформы уже работают в команде республики на самых разных позициях, в том числе на уровне управления регионом. "Мы понимаем, что для решения стратегических задач региона и устойчивого развития необходимо вовлекать в общественные проекты в первую очередь молодежь, давая ощущение востребованности, предлагая программы наставничества и профориентации, обеспечивая ей возможность самореализации через построение индивидуальных траекторий развития. Уверен, что совместная работа с АНО "Россия – страна возможностей" будет способствовать эффективному решению этих задач", - подчеркнул глава Мордовии.Соглашение позволит не только значительно повысить уже достигнутый уровень взаимодействия, но и предлагать новые форматы совместной работы по поддержке талантливой молодежи и откроет более широкие перспективы для новых участниковЮбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/mordoviya-1795771900.html

https://ria.ru/20220601/mordoviya-1792406447.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, санкт-петербург, республика мордовия