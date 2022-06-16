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В мужском монастыре в Ленобласти заработали новые очистные сооружения - РИА Новости, 16.06.2022
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https://ria.ru/20220616/monastyr-1795697417.html
В мужском монастыре в Ленобласти заработали новые очистные сооружения
В мужском монастыре в Ленобласти заработали новые очистные сооружения - РИА Новости, 16.06.2022
В мужском монастыре в Ленобласти заработали новые очистные сооружения
В Свято-Троицком Александро-Свирском мужском монастыре и в деревне Старая Слобода заработали новые очистные сооружения, сообщил губернатор Александр Дрозденко... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:10
2022-06-16T12:20
ленинградская область
александр дрозденко
николай снопков
белоруссия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. В Свято-Троицком Александро-Свирском мужском монастыре и в деревне Старая Слобода заработали новые очистные сооружения, сообщил губернатор Александр Дрозденко во время рабочей поездки в Лодейнопольский район.По его словам, построенный по программе "Чистая вода" комплекс сооружений очищает сточные воды, поступающие из деревни Старая Слобода и Свято-Троицкого Александро-Свирского мужского монастыря. Программа "Чистая вода", направленная на повышение качества водоснабжения и водоотведения, реализуется с применением белорусских технологий и оборудования."Не так давно состоялся мой визит в Беларусь, и мы говорили о поставках оборудования. Всего приобретаем больше 130 модульных станций для очистки питьевой воды и сточных вод", — сообщил Дрозденко, которого в поездке сопровождал заместитель премьер-министра Белоруссии Николаем Снопков.Как уточнили в пресс-службе областной администрации, гость из Белоруссии оценил эффективность работы сооружений и подчеркнул важность сотрудничества республики и Ленинградской области в деле повышения качества водоснабжения и водоотведения."По соглашению между Правительством Ленинградской области и Правительством Белоруссии в регионе установлено уже более 30 модульных очистных станций",— добавили в пресс-службе отметив, что контакты региона с белорусскими партнерами продолжатся в предстоящие дни на основной площадке ПМЭФ-2022.
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александр дрозденко, николай снопков, белоруссия
12:10 16.06.2022 (обновлено: 12:20 16.06.2022)
 

В мужском монастыре в Ленобласти заработали новые очистные сооружения

© Фото : пресс-служба губернатора Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время рабочей поездки в Лодейнопольский район
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время рабочей поездки в Лодейнопольский район - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Фото : пресс-служба губернатора Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. В Свято-Троицком Александро-Свирском мужском монастыре и в деревне Старая Слобода заработали новые очистные сооружения, сообщил губернатор Александр Дрозденко во время рабочей поездки в Лодейнопольский район.
По его словам, построенный по программе "Чистая вода" комплекс сооружений очищает сточные воды, поступающие из деревни Старая Слобода и Свято-Троицкого Александро-Свирского мужского монастыря. Программа "Чистая вода", направленная на повышение качества водоснабжения и водоотведения, реализуется с применением белорусских технологий и оборудования.
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"Не так давно состоялся мой визит в Беларусь, и мы говорили о поставках оборудования. Всего приобретаем больше 130 модульных станций для очистки питьевой воды и сточных вод", — сообщил Дрозденко, которого в поездке сопровождал заместитель премьер-министра Белоруссии Николаем Снопков.
Как уточнили в пресс-службе областной администрации, гость из Белоруссии оценил эффективность работы сооружений и подчеркнул важность сотрудничества республики и Ленинградской области в деле повышения качества водоснабжения и водоотведения.
"По соглашению между Правительством Ленинградской области и Правительством Белоруссии в регионе установлено уже более 30 модульных очистных станций",— добавили в пресс-службе отметив, что контакты региона с белорусскими партнерами продолжатся в предстоящие дни на основной площадке ПМЭФ-2022.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоНиколай СнопковБелоруссия
 
 
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