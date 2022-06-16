Рейтинг@Mail.ru
Куба планирует начать принимать карты "Мир" до конца года - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/mir-1795835163.html
Куба планирует начать принимать карты "Мир" до конца года
Куба планирует начать принимать карты "Мир" до конца года - РИА Новости, 16.06.2022
Куба планирует начать принимать карты "Мир" до конца года
Куба планирует начать принимать карты платежной системы "Мир" до конца этого года, завил генеральный директор по системным технологиям и развитию Центробанка... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:43
2022-06-16T16:43
петербургский международный экономический форум — 2022
пмэф
экономика
в мире
петербургский международный экономический форум (фонд)
россия
куба
карта "мир"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155280/88/1552808866_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_9fd2c7f882235367a17652536fc75502.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Куба планирует начать принимать карты платежной системы "Мир" до конца этого года, завил генеральный директор по системным технологиям и развитию Центробанка страны Альберто Киньонес Бетанкур."В данный момент работаем над тем, чтобы обеспечить прием карт платежной системы "Мир" в нашей стране. И мы надеемся, что в самые ближайшие дни или недели мы предпримем окончательные усилия, и система "Мир" до конца года будет полностью освоена в нашей стране", - сказал он, выступая на сессии ПМЭФ "Международное сотрудничество по-новому: как будут платить?"Карты российской платежной системы "Мир" сейчас принимаются в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, а также на территории Южной Осетии и Абхазии.В конце мая первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова говорила, что летом планируется достичь соглашения с двумя популярными туристическими странами о приеме карты "Мир". А ранее в четверг на форуме она рассказала журналистам, что Банк России рассчитывает достичь соглашения о приеме карты "Мир" еще с двумя странами.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220615/mir-1795340834.html
https://ria.ru/20220610/mir-1794684703.html
россия
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155280/88/1552808866_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_fd49b0c7d72344091b2470ccd1f2d6ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пмэф, экономика, в мире, петербургский международный экономический форум (фонд), россия, куба, карта "мир"
16:43 16.06.2022
 
Куба планирует начать принимать карты "Мир" до конца года

Куба планирует начать принимать карты платежной системы "Мир" до конца 2022 года

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Карты национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Куба планирует начать принимать карты платежной системы "Мир" до конца этого года, завил генеральный директор по системным технологиям и развитию Центробанка страны Альберто Киньонес Бетанкур.
"В данный момент работаем над тем, чтобы обеспечить прием карт платежной системы "Мир" в нашей стране. И мы надеемся, что в самые ближайшие дни или недели мы предпримем окончательные усилия, и система "Мир" до конца года будет полностью освоена в нашей стране", - сказал он, выступая на сессии ПМЭФ "Международное сотрудничество по-новому: как будут платить?"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 02:06
"Известия" сообщили о новом способе оплаты картой "Мир" в будущем
Карты российской платежной системы "Мир" сейчас принимаются в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, а также на территории Южной Осетии и Абхазии.
В конце мая первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова говорила, что летом планируется достичь соглашения с двумя популярными туристическими странами о приеме карты "Мир". А ранее в четверг на форуме она рассказала журналистам, что Банк России рассчитывает достичь соглашения о приеме карты "Мир" еще с двумя странами.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Девушка расплачивается картой российской национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 20:39
Минтруд предложил перевести выплату коммунальных субсидий на карту "Мир"
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ПМЭФЭкономикаВ миреПетербургский международный экономический форум (фонд)РоссияКубаКарта "Мир"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала