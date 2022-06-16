https://ria.ru/20220616/mir-1795835163.html

Куба планирует начать принимать карты "Мир" до конца года

Куба планирует начать принимать карты "Мир" до конца года - РИА Новости, 16.06.2022

Куба планирует начать принимать карты "Мир" до конца года

Куба планирует начать принимать карты платежной системы "Мир" до конца этого года, завил генеральный директор по системным технологиям и развитию Центробанка... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T16:43

2022-06-16T16:43

2022-06-16T16:43

петербургский международный экономический форум — 2022

пмэф

экономика

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петербургский международный экономический форум (фонд)

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куба

карта "мир"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Куба планирует начать принимать карты платежной системы "Мир" до конца этого года, завил генеральный директор по системным технологиям и развитию Центробанка страны Альберто Киньонес Бетанкур."В данный момент работаем над тем, чтобы обеспечить прием карт платежной системы "Мир" в нашей стране. И мы надеемся, что в самые ближайшие дни или недели мы предпримем окончательные усилия, и система "Мир" до конца года будет полностью освоена в нашей стране", - сказал он, выступая на сессии ПМЭФ "Международное сотрудничество по-новому: как будут платить?"Карты российской платежной системы "Мир" сейчас принимаются в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, а также на территории Южной Осетии и Абхазии.В конце мая первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова говорила, что летом планируется достичь соглашения с двумя популярными туристическими странами о приеме карты "Мир". А ранее в четверг на форуме она рассказала журналистам, что Банк России рассчитывает достичь соглашения о приеме карты "Мир" еще с двумя странами.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220615/mir-1795340834.html

https://ria.ru/20220610/mir-1794684703.html

россия

куба

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

пмэф, экономика, в мире, петербургский международный экономический форум (фонд), россия, куба, карта "мир"