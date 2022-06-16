Тульская область поможет в восстановлении Левобережного района Мариуполя
Губернатор Тульской области Дюмин и Денис Пушилин подписали соглашение о сотрудничестве
Стела при въезде в Мариуполь. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава ДНР Денис Пушилин подписали меморандум о сотрудничестве, согласно которому, в частности, Тульская область займется восстановлением Левобережного района Мариуполя, сообщает правительство региона.
Меморандум был подписан на XXV Петербургском международном экономическом форуме. Алексей Дюмин сообщил по итогам подписания, что вместе с рядом других регионов Тульская область примет участие в восстановлении инфраструктуры ДНР.
"Денис Пушилин отметил, что Тульская область взялась за восстановление Левобережного района Мариуполя. Этот район претерпел значительные разрушения в результате агрессии киевского режима. Глава ДНР поблагодарил руководство и жителей Тульской области за то, что они взяли на себя такой сложный и важный фронт работ", - говорится в сообщении.
По словам тульского губернатора, в Мариуполе уже побывали специалисты в сфере ЖКХ, строительства и ремонта дорог из региона.
"Они определили первоочередные объекты и уже начали работу. На сегодня главная задача – подготовить к зиме многоквартирные дома и социальные объекты, в первую очередь, школу и детский сад, восстановить поврежденные коммуникации, чтобы люди как можно быстрее вернулись к нормальной жизни", - подчеркнул Алексей Дюмин.
Правительство региона также отмечает, что Тульская область оказывает и продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям Донбасса. Только за последние три месяца в ДНР и ЛНР отправлено более 240 тонн груза. Это продукты питания, медикаменты, одежда и другие предметы первой необходимости. Тульская область готовит к отправке очередную партию гуманитарной помощи.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.