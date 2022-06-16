https://ria.ru/20220616/mariupol-1795728509.html

Тульская область поможет в восстановлении Левобережного района Мариуполя

Тульская область поможет в восстановлении Левобережного района Мариуполя - РИА Новости, 16.06.2022

Тульская область поможет в восстановлении Левобережного района Мариуполя

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава ДНР Денис Пушилин подписали меморандум о сотрудничестве, согласно которому, в частности, Тульская область... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T12:52

2022-06-16T12:52

2022-06-16T12:52

петербургский международный экономический форум — 2022

жкх

тульская область

донецкая народная республика

мариуполь

алексей дюмин

денис пушилин

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава ДНР Денис Пушилин подписали меморандум о сотрудничестве, согласно которому, в частности, Тульская область займется восстановлением Левобережного района Мариуполя, сообщает правительство региона.Меморандум был подписан на XXV Петербургском международном экономическом форуме. Алексей Дюмин сообщил по итогам подписания, что вместе с рядом других регионов Тульская область примет участие в восстановлении инфраструктуры ДНР."Денис Пушилин отметил, что Тульская область взялась за восстановление Левобережного района Мариуполя. Этот район претерпел значительные разрушения в результате агрессии киевского режима. Глава ДНР поблагодарил руководство и жителей Тульской области за то, что они взяли на себя такой сложный и важный фронт работ", - говорится в сообщении.По словам тульского губернатора, в Мариуполе уже побывали специалисты в сфере ЖКХ, строительства и ремонта дорог из региона."Они определили первоочередные объекты и уже начали работу. На сегодня главная задача – подготовить к зиме многоквартирные дома и социальные объекты, в первую очередь, школу и детский сад, восстановить поврежденные коммуникации, чтобы люди как можно быстрее вернулись к нормальной жизни", - подчеркнул Алексей Дюмин.Правительство региона также отмечает, что Тульская область оказывает и продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям Донбасса. Только за последние три месяца в ДНР и ЛНР отправлено более 240 тонн груза. Это продукты питания, медикаменты, одежда и другие предметы первой необходимости. Тульская область готовит к отправке очередную партию гуманитарной помощи.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220606/shefstvo-1793488329.html

https://ria.ru/20220606/beglov-1793590577.html

тульская область

донецкая народная республика

мариуполь

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жкх, тульская область, донецкая народная республика, мариуполь, алексей дюмин, денис пушилин