Рейтинг@Mail.ru
Тульская область поможет в восстановлении Левобережного района Мариуполя - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/mariupol-1795728509.html
Тульская область поможет в восстановлении Левобережного района Мариуполя
Тульская область поможет в восстановлении Левобережного района Мариуполя - РИА Новости, 16.06.2022
Тульская область поможет в восстановлении Левобережного района Мариуполя
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава ДНР Денис Пушилин подписали меморандум о сотрудничестве, согласно которому, в частности, Тульская область... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:52
2022-06-16T12:52
петербургский международный экономический форум — 2022
жкх
тульская область
донецкая народная республика
мариуполь
алексей дюмин
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794864719_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8f604d56f38fa83788ba70bdc7b0796c.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава ДНР Денис Пушилин подписали меморандум о сотрудничестве, согласно которому, в частности, Тульская область займется восстановлением Левобережного района Мариуполя, сообщает правительство региона.Меморандум был подписан на XXV Петербургском международном экономическом форуме. Алексей Дюмин сообщил по итогам подписания, что вместе с рядом других регионов Тульская область примет участие в восстановлении инфраструктуры ДНР."Денис Пушилин отметил, что Тульская область взялась за восстановление Левобережного района Мариуполя. Этот район претерпел значительные разрушения в результате агрессии киевского режима. Глава ДНР поблагодарил руководство и жителей Тульской области за то, что они взяли на себя такой сложный и важный фронт работ", - говорится в сообщении.По словам тульского губернатора, в Мариуполе уже побывали специалисты в сфере ЖКХ, строительства и ремонта дорог из региона."Они определили первоочередные объекты и уже начали работу. На сегодня главная задача – подготовить к зиме многоквартирные дома и социальные объекты, в первую очередь, школу и детский сад, восстановить поврежденные коммуникации, чтобы люди как можно быстрее вернулись к нормальной жизни", - подчеркнул Алексей Дюмин.Правительство региона также отмечает, что Тульская область оказывает и продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям Донбасса. Только за последние три месяца в ДНР и ЛНР отправлено более 240 тонн груза. Это продукты питания, медикаменты, одежда и другие предметы первой необходимости. Тульская область готовит к отправке очередную партию гуманитарной помощи.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220606/shefstvo-1793488329.html
https://ria.ru/20220606/beglov-1793590577.html
тульская область
донецкая народная республика
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794864719_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c9b818191e90a2c8097de4e2bbee9ae6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, тульская область, донецкая народная республика, мариуполь, алексей дюмин, денис пушилин
12:52 16.06.2022
 
Тульская область поможет в восстановлении Левобережного района Мариуполя

Губернатор Тульской области Дюмин и Денис Пушилин подписали соглашение о сотрудничестве

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСтела при въезде в Мариуполь
Стела при въезде в Мариуполь - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Стела при въезде в Мариуполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава ДНР Денис Пушилин подписали меморандум о сотрудничестве, согласно которому, в частности, Тульская область займется восстановлением Левобережного района Мариуполя, сообщает правительство региона.
Меморандум был подписан на XXV Петербургском международном экономическом форуме. Алексей Дюмин сообщил по итогам подписания, что вместе с рядом других регионов Тульская область примет участие в восстановлении инфраструктуры ДНР.
Алчевский металлургический комбинат - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 14:59Специальная военная операция на Украине
Вологодская область поможет в восстановлении Алчевска в ЛНР
"Денис Пушилин отметил, что Тульская область взялась за восстановление Левобережного района Мариуполя. Этот район претерпел значительные разрушения в результате агрессии киевского режима. Глава ДНР поблагодарил руководство и жителей Тульской области за то, что они взяли на себя такой сложный и важный фронт работ", - говорится в сообщении.
По словам тульского губернатора, в Мариуполе уже побывали специалисты в сфере ЖКХ, строительства и ремонта дорог из региона.
"Они определили первоочередные объекты и уже начали работу. На сегодня главная задача – подготовить к зиме многоквартирные дома и социальные объекты, в первую очередь, школу и детский сад, восстановить поврежденные коммуникации, чтобы люди как можно быстрее вернулись к нормальной жизни", - подчеркнул Алексей Дюмин.
Правительство региона также отмечает, что Тульская область оказывает и продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям Донбасса. Только за последние три месяца в ДНР и ЛНР отправлено более 240 тонн груза. Это продукты питания, медикаменты, одежда и другие предметы первой необходимости. Тульская область готовит к отправке очередную партию гуманитарной помощи.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Последствия обстрела Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 20:33Специальная военная операция на Украине
Петербург поможет в восстановлении инфраструктуры в Мариуполе
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЖКХТульская областьДонецкая Народная РеспубликаМариупольАлексей ДюминДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала