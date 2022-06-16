https://ria.ru/20220616/lyubimova-1795754562.html

Любимова опубликовала пост в Telegram-канале РИА Новости

Любимова опубликовала пост в Telegram-канале РИА Новости - РИА Новости, 16.06.2022

Любимова опубликовала пост в Telegram-канале РИА Новости

Министр культуры РФ Ольга Любимова попробовала себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Петербургского международного экономического... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T13:53

2022-06-16T13:53

2022-06-16T17:54

санкт-петербург

общество

ольга любимова

петербургский международный экономический форум — 2022

новости культуры

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова попробовала себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Петербургского международного экономического форума.Любимова опубликовала пост в канале РИА Новости, у которого более 2 миллионов подписчиков. Она сообщила, что Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет осенью 2022 года в новой архитектуре.Сообщение Любимовой также вышло на ленту РИА Новости, а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.Затем Любимова была награждена дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/chernyshenko-1795720952.html

https://ria.ru/20220616/zakharova-1795730363.html

санкт-петербург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкт-петербург, общество, ольга любимова, новости культуры