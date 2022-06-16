https://ria.ru/20220616/lyubimova-1795754562.html
Любимова опубликовала пост в Telegram-канале РИА Новости
Любимова опубликовала пост в Telegram-канале РИА Новости - РИА Новости, 16.06.2022
Любимова опубликовала пост в Telegram-канале РИА Новости
Министр культуры РФ Ольга Любимова попробовала себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Петербургского международного экономического... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:53
2022-06-16T13:53
2022-06-16T17:54
санкт-петербург
общество
ольга любимова
петербургский международный экономический форум — 2022
новости культуры
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова попробовала себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Петербургского международного экономического форума.Любимова опубликовала пост в канале РИА Новости, у которого более 2 миллионов подписчиков. Она сообщила, что Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет осенью 2022 года в новой архитектуре.Сообщение Любимовой также вышло на ленту РИА Новости, а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.Затем Любимова была награждена дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220616/chernyshenko-1795720952.html
https://ria.ru/20220616/zakharova-1795730363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, общество, ольга любимова, новости культуры
13:53 16.06.2022 (обновлено: 17:54 16.06.2022)
Любимова опубликовала пост в Telegram-канале РИА Новости
Министр культуры Любимова опубликовала пост в Telegram-канале РИА Новости