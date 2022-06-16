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Любимова опубликовала пост в Telegram-канале РИА Новости - РИА Новости, 16.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/lyubimova-1795754562.html
Любимова опубликовала пост в Telegram-канале РИА Новости
Любимова опубликовала пост в Telegram-канале РИА Новости - РИА Новости, 16.06.2022
Любимова опубликовала пост в Telegram-канале РИА Новости
Министр культуры РФ Ольга Любимова попробовала себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Петербургского международного экономического... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:53
2022-06-16T17:54
санкт-петербург
общество
ольга любимова
петербургский международный экономический форум — 2022
новости культуры
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова попробовала себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Петербургского международного экономического форума.Любимова опубликовала пост в канале РИА Новости, у которого более 2 миллионов подписчиков. Она сообщила, что Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет осенью 2022 года в новой архитектуре.Сообщение Любимовой также вышло на ленту РИА Новости, а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.Затем Любимова была награждена дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220616/chernyshenko-1795720952.html
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2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
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санкт-петербург, общество, ольга любимова, новости культуры
13:53 16.06.2022 (обновлено: 17:54 16.06.2022)
 
Любимова опубликовала пост в Telegram-канале РИА Новости

Министр культуры Любимова опубликовала пост в Telegram-канале РИА Новости

© Фото предоставлено пресс-службой Минкультуры РФМинистр культуры РФ Ольга Любимова на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2022
Министр культуры РФ Ольга Любимова на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2022
© Фото предоставлено пресс-службой Минкультуры РФ
Министр культуры РФ Ольга Любимова на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2022
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова попробовала себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Петербургского международного экономического форума.
Любимова опубликовала пост в канале РИА Новости, у которого более 2 миллионов подписчиков. Она сообщила, что Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет осенью 2022 года в новой архитектуре.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на стенде РИА Новости, представленном на Петербургском международном экономическом форуме - 2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
12:37Петербургский международный экономический форум — 2022
Чернышенко опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости
Сообщение Любимовой также вышло на ленту РИА Новости, а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.
Затем Любимова была награждена дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на стенде РИА Новости, представленном на Петербургском международном экономическом форуме - 2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
12:55Петербургский международный экономический форум — 2022
Захарова опубликовала пост в Telegram-канале РИА Новости
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Санкт-ПетербургОбществоОльга ЛюбимоваНовости культуры
 
 
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