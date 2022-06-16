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Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет этой осенью - РИА Новости, 16.06.2022
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Культура
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Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет этой осенью
Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет этой осенью - РИА Новости, 16.06.2022
Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет этой осенью
Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет осенью 2022 года, сообщила в интервью РИА Новости министр культуры РФ Ольга Любимова. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:49
2022-06-16T15:48
культура
новости культуры
ольга любимова
санкт-петербург
санкт-петербургский международный культурный форум
музеи
искусство
кино
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет осенью 2022 года, сообщила в интервью РИА Новости министр культуры РФ Ольга Любимова."Форум наконец-то будет проведен этой осенью после вынужденной отмены в 2020 и 2021 году из-за сложной эпидемиологической обстановки. Он впервые будет проведен в новой архитектуре: вместо многочисленных секций мы организуем крупные тематические форумы по основным направлениям культуры и искусства – "Искусство", "Музеи и культурное наследие", "Кино", "Креативные индустрии и современное искусство", — уточняет министр.По ее словам, новая архитектура поможет укрупнить масштаб дискуссий и поднять уровень их участников.Также она добавила, что особую значимость Форум приобретает в условиях текущей геополитической ситуации и происходящих в мире событий, а также что предполагается усиление позиций проекта как пространства для трансляции российских программных заявлений по гуманитарной проблематике.
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новости культуры, ольга любимова, санкт-петербург, санкт-петербургский международный культурный форум, музеи, искусство, кино
13:49 16.06.2022 (обновлено: 15:48 16.06.2022)
 
Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет этой осенью

Ольга Любимова: Петербургский международный культурный форум состоится осенью 2022 года

© РИА Новости / Сергей Компанийченко / Перейти в фотобанкПанорама Санкт-Петербурга
Панорама Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет осенью 2022 года, сообщила в интервью РИА Новости министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Форум наконец-то будет проведен этой осенью после вынужденной отмены в 2020 и 2021 году из-за сложной эпидемиологической обстановки. Он впервые будет проведен в новой архитектуре: вместо многочисленных секций мы организуем крупные тематические форумы по основным направлениям культуры и искусства – "Искусство", "Музеи и культурное наследие", "Кино", "Креативные индустрии и современное искусство", — уточняет министр.
По ее словам, новая архитектура поможет укрупнить масштаб дискуссий и поднять уровень их участников.
Также она добавила, что особую значимость Форум приобретает в условиях текущей геополитической ситуации и происходящих в мире событий, а также что предполагается усиление позиций проекта как пространства для трансляции российских программных заявлений по гуманитарной проблематике.
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КультураНовости культурыОльга ЛюбимоваСанкт-ПетербургСанкт-Петербургский Международный культурный форумМузеиИскусствоКино
 
 
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