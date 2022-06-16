https://ria.ru/20220616/forum-1795755920.html

Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет этой осенью

Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет этой осенью - РИА Новости, 16.06.2022

Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет этой осенью

Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет осенью 2022 года, сообщила в интервью РИА Новости министр культуры РФ Ольга Любимова. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T13:49

2022-06-16T13:49

2022-06-16T15:48

культура

новости культуры

ольга любимова

санкт-петербург

санкт-петербургский международный культурный форум

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искусство

кино

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет осенью 2022 года, сообщила в интервью РИА Новости министр культуры РФ Ольга Любимова."Форум наконец-то будет проведен этой осенью после вынужденной отмены в 2020 и 2021 году из-за сложной эпидемиологической обстановки. Он впервые будет проведен в новой архитектуре: вместо многочисленных секций мы организуем крупные тематические форумы по основным направлениям культуры и искусства – "Искусство", "Музеи и культурное наследие", "Кино", "Креативные индустрии и современное искусство", — уточняет министр.По ее словам, новая архитектура поможет укрупнить масштаб дискуссий и поднять уровень их участников.Также она добавила, что особую значимость Форум приобретает в условиях текущей геополитической ситуации и происходящих в мире событий, а также что предполагается усиление позиций проекта как пространства для трансляции российских программных заявлений по гуманитарной проблематике.

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Елена Громова

новости культуры, ольга любимова, санкт-петербург, санкт-петербургский международный культурный форум, музеи, искусство, кино