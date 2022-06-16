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В Ленобласти построят логистический комплекс для хранения промхимии - РИА Новости, 16.06.2022
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В Ленобласти построят логистический комплекс для хранения промхимии
В Ленобласти построят логистический комплекс для хранения промхимии - РИА Новости, 16.06.2022
В Ленобласти построят логистический комплекс для хранения промхимии
Производственно-логистический комплекс (ПЛК) для хранения промышленной химии и производства косметических средств будет построен в Тосненском районе... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T15:48
2022-06-16T15:48
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
экономика
петербургский международный экономический форум (фонд)
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Производственно-логистический комплекс (ПЛК) для хранения промышленной химии и производства косметических средств будет построен в Тосненском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Новый инвестиционный проект реализуется в индустриальном парке М10. Трёхстороннее соглашение о сотрудничестве по его реализации подписано на ПМЭФ-2022 губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, генеральным директором ООО "Ревада" Василием Черенковым и генеральным директором "Агентства территориального развития "М10" Михаилом Косаревым.Строительство "Северо-западного складского комплекса "Ревада" планируется на земельном участке площадью 12 гектаров, уточнили в пресс-службе. В рамках реализации первой очереди планируется строительство складского комплекса для хранения веществ повышенного уровня опасности - промышленной химии. На втором этапе будет построен комплекс для производства косметических средств и хранения веществ без признаков "опасности"."Объем инвестиций в проект оценивается в 2 миллиарда рублей, на производственно-складском комплексе будет создано 120 рабочих мест", - добавил собеседник агентства.
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ленинградская область, александр дрозденко, экономика, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф
15:48 16.06.2022
 

В Ленобласти построят логистический комплекс для хранения промхимии

© Фото : правительство Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, генеральный директор ООО "Ревада" Василий Черенков и генеральный директор "Агентства территориального развития "М10" Михаил Косарев во время подписания соглашения о сотрудничестве
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, генеральный директор ООО Ревада Василий Черенков и генеральный директор Агентства территориального развития М10 Михаил Косарев во время подписания соглашения о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Фото : правительство Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Производственно-логистический комплекс (ПЛК) для хранения промышленной химии и производства косметических средств будет построен в Тосненском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Новый инвестиционный проект реализуется в индустриальном парке М10. Трёхстороннее соглашение о сотрудничестве по его реализации подписано на ПМЭФ-2022 губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, генеральным директором ООО "Ревада" Василием Черенковым и генеральным директором "Агентства территориального развития "М10" Михаилом Косаревым.
"Становится доброй традицией подписание на Петербургском международном экономическом форуме соглашения о новом инвестиционном проекте на территории индустриального парка М10. Это говорит о нашем эффективном взаимодействии и взаимной заинтересованности в привлечении инвестиций. Новый производственно-логистический комплекс за счет удобного расположения позволит обеспечивать химическим сырьём крупных российских и европейских производителей", - прокомментировал Дрозденко.
Строительство "Северо-западного складского комплекса "Ревада" планируется на земельном участке площадью 12 гектаров, уточнили в пресс-службе. В рамках реализации первой очереди планируется строительство складского комплекса для хранения веществ повышенного уровня опасности - промышленной химии. На втором этапе будет построен комплекс для производства косметических средств и хранения веществ без признаков "опасности".
"Объем инвестиций в проект оценивается в 2 миллиарда рублей, на производственно-складском комплексе будет создано 120 рабочих мест", - добавил собеседник агентства.
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Ленинградская областьЛенинградская областьАлександр ДрозденкоЭкономикаПетербургский международный экономический форум (фонд)ПМЭФ
 
 
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