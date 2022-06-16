https://ria.ru/20220616/logokompleks-1795803154.html

В Ленобласти построят логистический комплекс для хранения промхимии

В Ленобласти построят логистический комплекс для хранения промхимии - РИА Новости, 16.06.2022

В Ленобласти построят логистический комплекс для хранения промхимии

Производственно-логистический комплекс (ПЛК) для хранения промышленной химии и производства косметических средств будет построен в Тосненском районе... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T15:48

2022-06-16T15:48

2022-06-16T15:48

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

экономика

петербургский международный экономический форум (фонд)

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Производственно-логистический комплекс (ПЛК) для хранения промышленной химии и производства косметических средств будет построен в Тосненском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Новый инвестиционный проект реализуется в индустриальном парке М10. Трёхстороннее соглашение о сотрудничестве по его реализации подписано на ПМЭФ-2022 губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, генеральным директором ООО "Ревада" Василием Черенковым и генеральным директором "Агентства территориального развития "М10" Михаилом Косаревым.Строительство "Северо-западного складского комплекса "Ревада" планируется на земельном участке площадью 12 гектаров, уточнили в пресс-службе. В рамках реализации первой очереди планируется строительство складского комплекса для хранения веществ повышенного уровня опасности - промышленной химии. На втором этапе будет построен комплекс для производства косметических средств и хранения веществ без признаков "опасности"."Объем инвестиций в проект оценивается в 2 миллиарда рублей, на производственно-складском комплексе будет создано 120 рабочих мест", - добавил собеседник агентства.

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Алёна Пава

ленинградская область, александр дрозденко, экономика, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф