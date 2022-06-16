Ленобласть выходит на новый уровень ГЧП
© Фото : правительство Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, заместитель председателя ВЭБ.РФ Константин Вышковский и генеральный директор АНО "Национальный Центр развития государственно-частного партнерства" Павел Селезнев после подписания договора о сотрудничестве
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, заместитель председателя ВЭБ.РФ Константин Вышковский и генеральный директор АНО "Национальный Центр развития государственно-частного партнерства" Павел Селезнев после подписания договора о сотрудничестве
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Ленинградская область выходит на новый уровень государственно-частного партнерства, подписав на полях ПМЭФ соглашение с ВЭБ.РФ и АНО "Национальный Центр развития государственно-частного партнерства", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Совместно с ведущими российскими институтами развития область будет работать над привлечением частных инвестиций в строительство социальных и инфраструктурных объектов. Также планируется внедрение Национальной системы оценки качества и сертификации инфраструктурных проектов IRIIS. Она позволяет усовершенствовать подход к подготовке и оценки инфраструктурных проектов, повысить их эффективность и инвестиционную привлекательность, а также получение максимальных положительных экономических и социальных эффектов
"Для нас крайне важно привлекать частные инвестиции в социальную инфраструктуру ― объекты спорта, здравоохранения, образования. Применение механизма государственно-частного партнерства даёт первые результаты в Ленинградской области: открыт бассейн в Гатчине, завершается строительство реабилитационного центра в Коммунаре, стартуют проекты крупных спортивных комплексов в Мурино и Тосно. Такой подход позволяет нам снизить риски и расходы, и обеспечить новое качество услуг для жителей", ― подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.