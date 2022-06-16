https://ria.ru/20220616/lenoblast-1795797200.html

Ленобласть выходит на новый уровень ГЧП

Ленобласть выходит на новый уровень ГЧП - РИА Новости, 16.06.2022

Ленобласть выходит на новый уровень ГЧП

Ленинградская область выходит на новый уровень государственно-частного партнерства, подписав на полях ПМЭФ соглашение с ВЭБ.РФ и АНО "Национальный Центр... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T15:45

2022-06-16T15:45

2022-06-16T15:45

ленинградская область

александр дрозденко

гатчина

тосно

экономика

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Ленинградская область выходит на новый уровень государственно-частного партнерства, подписав на полях ПМЭФ соглашение с ВЭБ.РФ и АНО "Национальный Центр развития государственно-частного партнерства", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Совместно с ведущими российскими институтами развития область будет работать над привлечением частных инвестиций в строительство социальных и инфраструктурных объектов. Также планируется внедрение Национальной системы оценки качества и сертификации инфраструктурных проектов IRIIS. Она позволяет усовершенствовать подход к подготовке и оценки инфраструктурных проектов, повысить их эффективность и инвестиционную привлекательность, а также получение максимальных положительных экономических и социальных эффектов"Для нас крайне важно привлекать частные инвестиции в социальную инфраструктуру ― объекты спорта, здравоохранения, образования. Применение механизма государственно-частного партнерства даёт первые результаты в Ленинградской области: открыт бассейн в Гатчине, завершается строительство реабилитационного центра в Коммунаре, стартуют проекты крупных спортивных комплексов в Мурино и Тосно. Такой подход позволяет нам снизить риски и расходы, и обеспечить новое качество услуг для жителей", ― подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

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тосно

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Артем Смирнов

александр дрозденко, гатчина, тосно, экономика, пмэф