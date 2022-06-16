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В Ленобласти построили первый по принципу ГЧП спортобъект - РИА Новости, 16.06.2022
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https://ria.ru/20220616/lenoblast-1795725689.html
В Ленобласти построили первый по принципу ГЧП спортобъект
В Ленобласти построили первый по принципу ГЧП спортобъект - РИА Новости, 16.06.2022
В Ленобласти построили первый по принципу ГЧП спортобъект
В Гатчине открылся первый спортивный объект, построенный по принципу государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщил глава региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:48
2022-06-16T12:48
ленинградская область
гатчина
гатчинский район
общество
строительство
спорт
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. В Гатчине открылся первый спортивный объект, построенный по принципу государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщил глава региона Александр Дрозденко."Новый спорткомплекс включает в себя три бассейна: для спортивного плавания с десятью дорожками, для оздоровительного плавания и купания, а также для обучения плаванию детей от семи до десяти лет. Для зрителей предусмотрены 160 сидячих мест.Для занятий спортом и отдыха в бассейне созданы четыре спортивных зала, спа-зона с сауной и хамамом и медицинский кабинет",— уточнили в пресс-службе, отметив при этом, что сборные по плаванию Ленинградской области смогут тренироваться и проводить соревнования в новом бассейне. Кроме того, для посещения бассейна социальным группам населения Гатчины и Гатчинского района будут предоставляться льготы.Дрозденко сообщил, что на этапе строительства были сложности, связанные с пандемией, поставкой комплектующих, но партнеры справились."Это непростой концессионный проект, и я благодарен всем, кто принимал в нем участие. Компания сегодня строит не один бассейн в Ленинградской области, я надеюсь, наше сотрудничество продолжится", ― сказал глава региона. В пресс-службе областной администрации также добавили, что строительство объекта велось в рамках региональной программы "Развитие физической культуры и спорта Ленинградской области".Все строительные работы подрядная организация завершила в начале марта текущего года.
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гатчина, гатчинский район, общество, строительство, спорт
12:48 16.06.2022
 

В Ленобласти построили первый по принципу ГЧП спортобъект

© Фото : пресс-служба губернатора Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на открытии спортивного комплекса в Гатчине
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на открытии спортивного комплекса в Гатчине - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Фото : пресс-служба губернатора Ленинградской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. В Гатчине открылся первый спортивный объект, построенный по принципу государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщил глава региона Александр Дрозденко.
"Новый спорткомплекс включает в себя три бассейна: для спортивного плавания с десятью дорожками, для оздоровительного плавания и купания, а также для обучения плаванию детей от семи до десяти лет. Для зрителей предусмотрены 160 сидячих мест.
Стройка - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 11:14Ленинградская область
В Ленобласти построят комплекс домов сопровождаемого проживания
Для занятий спортом и отдыха в бассейне созданы четыре спортивных зала, спа-зона с сауной и хамамом и медицинский кабинет",— уточнили в пресс-службе, отметив при этом, что сборные по плаванию Ленинградской области смогут тренироваться и проводить соревнования в новом бассейне. Кроме того, для посещения бассейна социальным группам населения Гатчины и Гатчинского района будут предоставляться льготы.
Дрозденко сообщил, что на этапе строительства были сложности, связанные с пандемией, поставкой комплектующих, но партнеры справились.
"Это непростой концессионный проект, и я благодарен всем, кто принимал в нем участие. Компания сегодня строит не один бассейн в Ленинградской области, я надеюсь, наше сотрудничество продолжится", ― сказал глава региона.
В пресс-службе областной администрации также добавили, что строительство объекта велось в рамках региональной программы "Развитие физической культуры и спорта Ленинградской области".
Все строительные работы подрядная организация завершила в начале марта текущего года.
 
Ленинградская областьГатчинаГатчинский районОбществоСтроительствоСпорт
 
 
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