https://ria.ru/20220616/lenoblast-1795716534.html

Ленобласть будет производить биоразлагаемую посуду

Ленобласть будет производить биоразлагаемую посуду - РИА Новости, 16.06.2022

Ленобласть будет производить биоразлагаемую посуду

В Ивангороде в Ленинградской области появится предприятие по производству биоразлагаемой посуды, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T12:38

2022-06-16T12:38

2022-06-16T12:38

ленинградская область

александр дрозденко

ивангород

керчь

петербургский международный экономический форум (фонд)

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. В Ивангороде в Ленинградской области появится предприятие по производству биоразлагаемой посуды, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Соответствующее соглашение подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и генеральным директором ООО "АЛен" Еленой Купиной в рамках ПМЭФ-2022."Новые технологии позволяют сегодня создавать безопасную для экологии продукцию, и Ленинградская область, безусловно, поддерживает инвестиционный проект, призванный снизить нагрузку на окружающую среду. Важно, что инвестор для локализации выбрал Ивангород, где необходимо создание новых рабочих мест", ― сказал Дрозденко.В пресс-службе добавили, что объем инвестиций в проект оценивается в 2,5 миллиарда рублей. На предприятии будут созданы 250 рабочих мест, в планах запустить производство уже в 2023 году.Завод будет выпускать до 30 миллионов единиц продукции в месяц.Компания "АЛен" с 2020 года занимается производством биоразлагаемой упаковки, посуды, медицинских изделий с 2020 года",— уточнили в пресс-службе добавив, что компания построила, ввела в эксплуатацию и развивала производство промышленной продукции в городах Керчь и Иркутск. Компанией принято решение о переводе производства и всех структурных подразделений в Ивангород Ленинградской области.

https://ria.ru/20220616/zavod-1795712040.html

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Артем Смирнов

александр дрозденко, ивангород, керчь, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика