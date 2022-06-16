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Ленобласть будет производить биоразлагаемую посуду - РИА Новости, 16.06.2022
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Ленобласть будет производить биоразлагаемую посуду
Ленобласть будет производить биоразлагаемую посуду - РИА Новости, 16.06.2022
Ленобласть будет производить биоразлагаемую посуду
В Ивангороде в Ленинградской области появится предприятие по производству биоразлагаемой посуды, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:38
2022-06-16T12:38
ленинградская область
александр дрозденко
ивангород
керчь
петербургский международный экономический форум (фонд)
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. В Ивангороде в Ленинградской области появится предприятие по производству биоразлагаемой посуды, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Соответствующее соглашение подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и генеральным директором ООО "АЛен" Еленой Купиной в рамках ПМЭФ-2022."Новые технологии позволяют сегодня создавать безопасную для экологии продукцию, и Ленинградская область, безусловно, поддерживает инвестиционный проект, призванный снизить нагрузку на окружающую среду. Важно, что инвестор для локализации выбрал Ивангород, где необходимо создание новых рабочих мест", ― сказал Дрозденко.В пресс-службе добавили, что объем инвестиций в проект оценивается в 2,5 миллиарда рублей. На предприятии будут созданы 250 рабочих мест, в планах запустить производство уже в 2023 году.Завод будет выпускать до 30 миллионов единиц продукции в месяц.Компания "АЛен" с 2020 года занимается производством биоразлагаемой упаковки, посуды, медицинских изделий с 2020 года",— уточнили в пресс-службе добавив, что компания построила, ввела в эксплуатацию и развивала производство промышленной продукции в городах Керчь и Иркутск. Компанией принято решение о переводе производства и всех структурных подразделений в Ивангород Ленинградской области.
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александр дрозденко, ивангород, керчь, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика
12:38 16.06.2022
 

Ленобласть будет производить биоразлагаемую посуду

© Фото : пресс-служба губернатора Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ООО "АЛен" Елена Купина во время подписания соглашения о сотрудничестве
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ООО АЛен Елена Купина во время подписания соглашения о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Фото : пресс-служба губернатора Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. В Ивангороде в Ленинградской области появится предприятие по производству биоразлагаемой посуды, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Соответствующее соглашение подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и генеральным директором ООО "АЛен" Еленой Купиной в рамках ПМЭФ-2022.
Глава Ленобласти Александр Дрозденко и председатель совета директоров ООО Газпром СПГ технологии Алексей Кахидзе во время подписания соглашения о строительстве завода СПГ в Копорье - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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"Новые технологии позволяют сегодня создавать безопасную для экологии продукцию, и Ленинградская область, безусловно, поддерживает инвестиционный проект, призванный снизить нагрузку на окружающую среду. Важно, что инвестор для локализации выбрал Ивангород, где необходимо создание новых рабочих мест", ― сказал Дрозденко.
В пресс-службе добавили, что объем инвестиций в проект оценивается в 2,5 миллиарда рублей. На предприятии будут созданы 250 рабочих мест, в планах запустить производство уже в 2023 году.
Завод будет выпускать до 30 миллионов единиц продукции в месяц.
"Компания использует технологии собственной разработки для создания экологически чистой биоразлагаемой посуды. При попадании посуды в окружающую среду в виде мусора, в результате разложения получается углекислый газ, углерод, песок и вода.
Компания "АЛен" с 2020 года занимается производством биоразлагаемой упаковки, посуды, медицинских изделий с 2020 года",— уточнили в пресс-службе добавив, что компания построила, ввела в эксплуатацию и развивала производство промышленной продукции в городах Керчь и Иркутск. Компанией принято решение о переводе производства и всех структурных подразделений в Ивангород Ленинградской области.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоИвангородКерчьПетербургский международный экономический форум (фонд)Экономика
 
 
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