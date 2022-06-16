Ленобласть будет производить биоразлагаемую посуду
© Фото : пресс-служба губернатора Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ООО "АЛен" Елена Купина во время подписания соглашения о сотрудничестве
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. В Ивангороде в Ленинградской области появится предприятие по производству биоразлагаемой посуды, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Соответствующее соглашение подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и генеральным директором ООО "АЛен" Еленой Купиной в рамках ПМЭФ-2022.
"Новые технологии позволяют сегодня создавать безопасную для экологии продукцию, и Ленинградская область, безусловно, поддерживает инвестиционный проект, призванный снизить нагрузку на окружающую среду. Важно, что инвестор для локализации выбрал Ивангород, где необходимо создание новых рабочих мест", ― сказал Дрозденко.
В пресс-службе добавили, что объем инвестиций в проект оценивается в 2,5 миллиарда рублей. На предприятии будут созданы 250 рабочих мест, в планах запустить производство уже в 2023 году.
Завод будет выпускать до 30 миллионов единиц продукции в месяц.
"Компания использует технологии собственной разработки для создания экологически чистой биоразлагаемой посуды. При попадании посуды в окружающую среду в виде мусора, в результате разложения получается углекислый газ, углерод, песок и вода.
Компания "АЛен" с 2020 года занимается производством биоразлагаемой упаковки, посуды, медицинских изделий с 2020 года",— уточнили в пресс-службе добавив, что компания построила, ввела в эксплуатацию и развивала производство промышленной продукции в городах Керчь и Иркутск. Компанией принято решение о переводе производства и всех структурных подразделений в Ивангород Ленинградской области.