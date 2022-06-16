https://ria.ru/20220616/lenoblast-1795700733.html

В Ленобласти построят терминал для зерновых и пищевых грузов

В Ленобласти построят терминал для зерновых и пищевых грузов - РИА Новости, 16.06.2022

В Ленобласти построят терминал для зерновых и пищевых грузов

Терминал для экспорта и импорта зерновых и пищевых грузов появится около Вистино Кингисеппского района Ленинградской области, сообщил глава региона Александр... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T12:02

2022-06-16T12:02

2022-06-16T12:02

ленинградская область

экономика

александр дрозденко

усть-луга

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Терминал для экспорта и импорта зерновых и пищевых грузов появится около Вистино Кингисеппского района Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко.Строительство терминала предусматривает подписанное на ПМЭФ губернатором и директором УК "Содружество" Александром Шендерюк-Жидковым соглашение."Объем инвестиций составит более 30 миллиарда рублей, проект даст району не менее 600 новых рабочих мест. Терминал будет предназначен для перегрузки экспортных и импортных сельскохозяйственных грузов с железнодорожного транспорта на морской и с морского транспорта на железнодорожный транспорт, и краткосрочного хранения груза на терминале до накопления судовых и железнодорожных партий",— уточнили в пресс-службе.Там добавили, что ГК "Содружество" планирует к 2026 году реализовать проект по строительству производственно-логистического комплекса, ориентированного на экспорт и импорт зерновых, пищевых и иных насыпных грузов в морском торговом порту Усть-Луга. Планируемая мощность перевалки составит до 10 миллионов тонн в год.

https://ria.ru/20220531/energosberezhenie-1791979406.html

усть-луга

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Артем Смирнов

экономика, александр дрозденко, усть-луга, петербургский международный экономический форум (фонд)