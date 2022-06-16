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В Ленобласти построят терминал для зерновых и пищевых грузов
В Ленобласти построят терминал для зерновых и пищевых грузов - РИА Новости, 16.06.2022
В Ленобласти построят терминал для зерновых и пищевых грузов
Терминал для экспорта и импорта зерновых и пищевых грузов появится около Вистино Кингисеппского района Ленинградской области, сообщил глава региона Александр... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:02
2022-06-16T12:02
2022-06-16T12:02
ленинградская область
экономика
александр дрозденко
усть-луга
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Терминал для экспорта и импорта зерновых и пищевых грузов появится около Вистино Кингисеппского района Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко.Строительство терминала предусматривает подписанное на ПМЭФ губернатором и директором УК "Содружество" Александром Шендерюк-Жидковым соглашение."Объем инвестиций составит более 30 миллиарда рублей, проект даст району не менее 600 новых рабочих мест. Терминал будет предназначен для перегрузки экспортных и импортных сельскохозяйственных грузов с железнодорожного транспорта на морской и с морского транспорта на железнодорожный транспорт, и краткосрочного хранения груза на терминале до накопления судовых и железнодорожных партий",— уточнили в пресс-службе.Там добавили, что ГК "Содружество" планирует к 2026 году реализовать проект по строительству производственно-логистического комплекса, ориентированного на экспорт и импорт зерновых, пищевых и иных насыпных грузов в морском торговом порту Усть-Луга. Планируемая мощность перевалки составит до 10 миллионов тонн в год.
https://ria.ru/20220531/energosberezhenie-1791979406.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, александр дрозденко, усть-луга, петербургский международный экономический форум (фонд)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Терминал для экспорта и импорта зерновых и пищевых грузов появится около Вистино Кингисеппского района Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
Строительство терминала предусматривает подписанное на ПМЭФ губернатором и директором УК "Содружество" Александром Шендерюк-Жидковым соглашение.
"Объем инвестиций составит более 30 миллиарда рублей, проект даст району не менее 600 новых рабочих мест. Терминал будет предназначен для перегрузки экспортных и импортных сельскохозяйственных грузов с железнодорожного транспорта на морской и с морского транспорта на железнодорожный транспорт, и краткосрочного хранения груза на терминале до накопления судовых и железнодорожных партий",— уточнили в пресс-службе.
Там добавили, что ГК "Содружество" планирует к 2026 году реализовать проект по строительству производственно-логистического комплекса, ориентированного на экспорт и импорт зерновых, пищевых и иных насыпных грузов в морском торговом порту Усть-Луга. Планируемая мощность перевалки составит до 10 миллионов тонн в год.
"Рад, что мы с компанией пришли к единому правильному решению о месте размещения зернового терминала в Ленинградской области ― в порту Усть-Луга. Сегодня, когда тема продовольственного обеспечения особенно актуальна на мировом уровне, в нашем регионе начинает работу один из крупнейших мировых экспортеров агропромышленной продукции", ― сказал Дрозденко.