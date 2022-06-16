https://ria.ru/20220616/lekarstvo-1795656956.html

Силуанов призвал не превращать бюджетное "лекарство" в наркотик экономики

Силуанов призвал не превращать бюджетное "лекарство" в наркотик экономики - РИА Новости, 16.06.2022

Силуанов призвал не превращать бюджетное "лекарство" в наркотик экономики

Бюджет – это очень сложный инструмент как созидания, так и разрушения; важно найти баланс, чтобы бюджетное "лекарство" не превращалось в наркотик для экономики, РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T10:03

2022-06-16T10:03

2022-06-16T10:04

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

санкт-петербург

министерство финансов рф (минфин россии)

антон силуанов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583802076_0:0:3176:1788_1920x0_80_0_0_d288dd763dcc9fcf9db84ff649bc46df.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Бюджет – это очень сложный инструмент как созидания, так и разрушения; важно найти баланс, чтобы бюджетное "лекарство" не превращалось в наркотик для экономики, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках ПМЭФ."Бюджет – такой, знаете, очень сложный инструмент. Это инструмент с одной стороны и созидания, а с другой стороны – этот инструмент может быть и источником разрушения. Здесь очень важно найти эту грань, потому что сейчас мы слышим: давай больше финансирования, давайте больше вкладывать туда. Мы смотрим на наши финансовые ресурсные возможности", - сказал глава Минфина на сессии ПМЭФ "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры".По словам Силуанова, масштабная поддержка экономики возможна только на временной основе. "Такое может быть, но постоянно политика такого дисбаланса не может продолжаться. Потому что это в конечном счете, если возвращаться к началу нашей дискуссии – это приведет к инфляции, это приведет к снижению доходов населения, и это в конечном счете приведет к снижению уровня жизни наших граждан", - пояснил он."Поэтому лекарство такое бюджетное не должно превращаться в наркотик, который понятно к каким последствиям может привести", - подчеркнул Силуанов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/pmef-1795545707.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, санкт-петербург, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, россия