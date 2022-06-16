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Силуанов призвал не превращать бюджетное "лекарство" в наркотик экономики - РИА Новости, 16.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/lekarstvo-1795656956.html
Силуанов призвал не превращать бюджетное "лекарство" в наркотик экономики
Силуанов призвал не превращать бюджетное "лекарство" в наркотик экономики - РИА Новости, 16.06.2022
Силуанов призвал не превращать бюджетное "лекарство" в наркотик экономики
Бюджет – это очень сложный инструмент как созидания, так и разрушения; важно найти баланс, чтобы бюджетное "лекарство" не превращалось в наркотик для экономики, РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T10:03
2022-06-16T10:04
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
санкт-петербург
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Бюджет – это очень сложный инструмент как созидания, так и разрушения; важно найти баланс, чтобы бюджетное "лекарство" не превращалось в наркотик для экономики, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках ПМЭФ."Бюджет – такой, знаете, очень сложный инструмент. Это инструмент с одной стороны и созидания, а с другой стороны – этот инструмент может быть и источником разрушения. Здесь очень важно найти эту грань, потому что сейчас мы слышим: давай больше финансирования, давайте больше вкладывать туда. Мы смотрим на наши финансовые ресурсные возможности", - сказал глава Минфина на сессии ПМЭФ "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры".По словам Силуанова, масштабная поддержка экономики возможна только на временной основе. "Такое может быть, но постоянно политика такого дисбаланса не может продолжаться. Потому что это в конечном счете, если возвращаться к началу нашей дискуссии – это приведет к инфляции, это приведет к снижению доходов населения, и это в конечном счете приведет к снижению уровня жизни наших граждан", - пояснил он."Поэтому лекарство такое бюджетное не должно превращаться в наркотик, который понятно к каким последствиям может привести", - подчеркнул Силуанов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, санкт-петербург, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, россия
10:03 16.06.2022 (обновлено: 10:04 16.06.2022)
 
Силуанов призвал не превращать бюджетное "лекарство" в наркотик экономики

Министр финансов Силуанов: бюджетное "лекарство" не должно стать наркотиком для экономики

© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Бюджет – это очень сложный инструмент как созидания, так и разрушения; важно найти баланс, чтобы бюджетное "лекарство" не превращалось в наркотик для экономики, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках ПМЭФ.
"Бюджет – такой, знаете, очень сложный инструмент. Это инструмент с одной стороны и созидания, а с другой стороны – этот инструмент может быть и источником разрушения. Здесь очень важно найти эту грань, потому что сейчас мы слышим: давай больше финансирования, давайте больше вкладывать туда. Мы смотрим на наши финансовые ресурсные возможности", - сказал глава Минфина на сессии ПМЭФ "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры".
По словам Силуанова, масштабная поддержка экономики возможна только на временной основе. "Такое может быть, но постоянно политика такого дисбаланса не может продолжаться. Потому что это в конечном счете, если возвращаться к началу нашей дискуссии – это приведет к инфляции, это приведет к снижению доходов населения, и это в конечном счете приведет к снижению уровня жизни наших граждан", - пояснил он.
"Поэтому лекарство такое бюджетное не должно превращаться в наркотик, который понятно к каким последствиям может привести", - подчеркнул Силуанов.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
В месте проведения XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
10:00Петербургский международный экономический форум — 2022
ПМЭФ-2022. День первый: острая повестка, яркие ожидания
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаСанкт-ПетербургМинистерство финансов РФ (Минфин России)Антон СилуановРоссия
 
 
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