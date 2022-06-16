https://ria.ru/20220616/lavrov-1795921082.html

Лавров не видит никакого поля для маневра в отношениях с Лондоном

Лавров не видит никакого поля для маневра в отношениях с Лондоном - РИА Новости, 16.06.2022

Лавров не видит никакого поля для маневра в отношениях с Лондоном

Москва не видит никакого поля для маневра в отношениях с Лондоном, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T20:07

2022-06-16T20:07

2022-06-16T20:07

борис джонсон

россия

би-би-си

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

великобритания

лиз трасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793541816_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f9e45d2f1af9f978a6a45f20ed910464.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Москва не видит никакого поля для маневра в отношениях с Лондоном, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."По-моему, в этих отношениях уже нет никакого поля для маневров. И (премьер-министр Британии) Борис Джонсон и (глава МИД) Элизабет Трасс публично заявляют, что должны победить Россию, поставить ее на колени. Давайте, ставьте!" - сказал Лавров в интервью "Би-би-си".

https://ria.ru/20220616/peregovory-1795778920.html

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

борис джонсон, россия, би-би-си, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), великобритания, лиз трасс