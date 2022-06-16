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Лавров не видит никакого поля для маневра в отношениях с Лондоном
Лавров не видит никакого поля для маневра в отношениях с Лондоном - РИА Новости, 16.06.2022
Лавров не видит никакого поля для маневра в отношениях с Лондоном
Москва не видит никакого поля для маневра в отношениях с Лондоном, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T20:07
2022-06-16T20:07
2022-06-16T20:07
борис джонсон
россия
би-би-си
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
великобритания
лиз трасс
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Москва не видит никакого поля для маневра в отношениях с Лондоном, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."По-моему, в этих отношениях уже нет никакого поля для маневров. И (премьер-министр Британии) Борис Джонсон и (глава МИД) Элизабет Трасс публично заявляют, что должны победить Россию, поставить ее на колени. Давайте, ставьте!" - сказал Лавров в интервью "Би-би-си".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борис джонсон, россия, би-би-си, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), великобритания, лиз трасс
Лавров не видит никакого поля для маневра в отношениях с Лондоном
Лавров: в отношениях России с Великобританией уже нет никакого поля для маневра