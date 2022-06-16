https://ria.ru/20220616/lada-1795680290.html

Силуанов допустил, что чиновников могут пересадить на "Лады"

Силуанов допустил, что чиновников могут пересадить на "Лады" - РИА Новости, 16.06.2022

Силуанов допустил, что чиновников могут пересадить на "Лады"

Государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, обеспечить спрос, например, можно пересадить чиновников на "Лады", заявил министр финансов РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T11:13

2022-06-16T11:13

2022-06-16T11:27

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, обеспечить спрос, например, можно пересадить чиновников на "Лады", заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии ПМЭФ "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры"."Надо сделать так, чтобы часть тех рисков, которые есть у бизнеса, взяло государство. Возможно, на начальных стадиях, где-то просубсидировать процентные ставки, дать уверенность в сбыте продукции, минимальную доходность гарантировать. Вот в этом ключе бюджет и должен сейчас помогать", - сказал он."В условиях, когда нам нужно производить больше собственных товаров, собственной продукции, которая раньше завозилась, мы, наверное, сейчас готовы, и нужно взять на себя определенные риски реализации этих товаров - типа офсетные контракты. Государство может сказать: "Давай производи, значит, подушку безопасности в "Ладе", мы тебе обеспечим спрос. Производи стеклоподъемники, мы тебе обеспечим спрос", - пояснил глава Минфина.Самое главное для бизнеса - это чтобы была возможность продать произведенный товар, добавил Силуанов, и государство обеспечит работу предприятия так, чтобы это предприятие было устойчивым и имело перспективы.Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров со своей стороны поинтересовался, готово ли государство принимать риски по реализации этих товаров и покупать их, если они откажутся невостребованными. "Если мы пересадим работников государственных на "Лады", - ответил Силуанов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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Влада Копылова

экономика, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), санкт-петербург, россия