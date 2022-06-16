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Силуанов допустил, что чиновников могут пересадить на "Лады" - РИА Новости, 16.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/lada-1795680290.html
Силуанов допустил, что чиновников могут пересадить на "Лады"
Силуанов допустил, что чиновников могут пересадить на "Лады" - РИА Новости, 16.06.2022
Силуанов допустил, что чиновников могут пересадить на "Лады"
Государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, обеспечить спрос, например, можно пересадить чиновников на "Лады", заявил министр финансов РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T11:13
2022-06-16T11:27
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, обеспечить спрос, например, можно пересадить чиновников на "Лады", заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии ПМЭФ "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры"."Надо сделать так, чтобы часть тех рисков, которые есть у бизнеса, взяло государство. Возможно, на начальных стадиях, где-то просубсидировать процентные ставки, дать уверенность в сбыте продукции, минимальную доходность гарантировать. Вот в этом ключе бюджет и должен сейчас помогать", - сказал он."В условиях, когда нам нужно производить больше собственных товаров, собственной продукции, которая раньше завозилась, мы, наверное, сейчас готовы, и нужно взять на себя определенные риски реализации этих товаров - типа офсетные контракты. Государство может сказать: "Давай производи, значит, подушку безопасности в "Ладе", мы тебе обеспечим спрос. Производи стеклоподъемники, мы тебе обеспечим спрос", - пояснил глава Минфина.Самое главное для бизнеса - это чтобы была возможность продать произведенный товар, добавил Силуанов, и государство обеспечит работу предприятия так, чтобы это предприятие было устойчивым и имело перспективы.Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров со своей стороны поинтересовался, готово ли государство принимать риски по реализации этих товаров и покупать их, если они откажутся невостребованными. "Если мы пересадим работников государственных на "Лады", - ответил Силуанов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), санкт-петербург, россия
11:13 16.06.2022 (обновлено: 11:27 16.06.2022)
 
Силуанов допустил, что чиновников могут пересадить на "Лады"

Глава Минфина Силуанов предложил пересадить российских чиновников на "Лады"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, обеспечить спрос, например, можно пересадить чиновников на "Лады", заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии ПМЭФ "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры".
"Надо сделать так, чтобы часть тех рисков, которые есть у бизнеса, взяло государство. Возможно, на начальных стадиях, где-то просубсидировать процентные ставки, дать уверенность в сбыте продукции, минимальную доходность гарантировать. Вот в этом ключе бюджет и должен сейчас помогать", - сказал он.
"В условиях, когда нам нужно производить больше собственных товаров, собственной продукции, которая раньше завозилась, мы, наверное, сейчас готовы, и нужно взять на себя определенные риски реализации этих товаров - типа офсетные контракты. Государство может сказать: "Давай производи, значит, подушку безопасности в "Ладе", мы тебе обеспечим спрос. Производи стеклоподъемники, мы тебе обеспечим спрос", - пояснил глава Минфина.
Самое главное для бизнеса - это чтобы была возможность продать произведенный товар, добавил Силуанов, и государство обеспечит работу предприятия так, чтобы это предприятие было устойчивым и имело перспективы.
Участники сессии Российская экономика: современные вызовы и точки опоры в рамках ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 11:07Петербургский международный экономический форум — 2022
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Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров со своей стороны поинтересовался, готово ли государство принимать риски по реализации этих товаров и покупать их, если они откажутся невостребованными. "Если мы пересадим работников государственных на "Лады", - ответил Силуанов.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Санкт-ПетербургРоссия
 
 
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