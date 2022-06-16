11:13 16.06.2022 (обновлено: 11:27 16.06.2022)
Силуанов допустил, что чиновников могут пересадить на "Лады"
Глава Минфина Силуанов предложил пересадить российских чиновников на "Лады"
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, обеспечить спрос, например, можно пересадить чиновников на "Лады", заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии ПМЭФ "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры".
"Надо сделать так, чтобы часть тех рисков, которые есть у бизнеса, взяло государство. Возможно, на начальных стадиях, где-то просубсидировать процентные ставки, дать уверенность в сбыте продукции, минимальную доходность гарантировать. Вот в этом ключе бюджет и должен сейчас помогать", - сказал он.
"В условиях, когда нам нужно производить больше собственных товаров, собственной продукции, которая раньше завозилась, мы, наверное, сейчас готовы, и нужно взять на себя определенные риски реализации этих товаров - типа офсетные контракты. Государство может сказать: "Давай производи, значит, подушку безопасности в "Ладе", мы тебе обеспечим спрос. Производи стеклоподъемники, мы тебе обеспечим спрос", - пояснил глава Минфина.
Самое главное для бизнеса - это чтобы была возможность продать произведенный товар, добавил Силуанов, и государство обеспечит работу предприятия так, чтобы это предприятие было устойчивым и имело перспективы.
Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров со своей стороны поинтересовался, готово ли государство принимать риски по реализации этих товаров и покупать их, если они откажутся невостребованными. "Если мы пересадим работников государственных на "Лады", - ответил Силуанов.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.