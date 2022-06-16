https://ria.ru/20220616/kurorty-1795726445.html

Ростуризм: стране нужны морские курорты, ориентированные на семейный отдых

Ростуризм: стране нужны морские курорты, ориентированные на семейный отдых - РИА Новости, 16.06.2022

Ростуризм: стране нужны морские курорты, ориентированные на семейный отдых

России нужны новые морские курорты, ориентированные на семейный отдых, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T19:13

2022-06-16T19:13

2022-06-16T19:13

туризм

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

море

отдых на море

семья

дети

туризм

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. России нужны новые морские курорты, ориентированные на семейный отдых, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова."В первую очередь речь идет о морских курортах. Нам, совершенно очевидно, нужны абсолютно новые, отвечающие требованиям современного туриста и ориентированные на семейный, комфортный отдых", — сказала Догузова.По ее словам, эта работа может занять в среднем десять лет. "Есть такие территории перспективные и на Каспии, и на юге России. Будем предлагать руководству страны. Ведь это, безусловно, создание нового большого морского курорта федерального уровня", — добавила глава Ростуризма.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером.

https://ria.ru/20220616/turtsiya-1795638323.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), море, отдых на море, семья, дети, туризм, новости - туризм, туристы, курорт