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Ростуризм: стране нужны морские курорты, ориентированные на семейный отдых - РИА Новости, 16.06.2022
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Туризм
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Ростуризм: стране нужны морские курорты, ориентированные на семейный отдых
Ростуризм: стране нужны морские курорты, ориентированные на семейный отдых - РИА Новости, 16.06.2022
Ростуризм: стране нужны морские курорты, ориентированные на семейный отдых
России нужны новые морские курорты, ориентированные на семейный отдых, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T19:13
2022-06-16T19:13
туризм
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
море
отдых на море
семья
дети
туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. России нужны новые морские курорты, ориентированные на семейный отдых, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова."В первую очередь речь идет о морских курортах. Нам, совершенно очевидно, нужны абсолютно новые, отвечающие требованиям современного туриста и ориентированные на семейный, комфортный отдых", — сказала Догузова.По ее словам, эта работа может занять в среднем десять лет. "Есть такие территории перспективные и на Каспии, и на юге России. Будем предлагать руководству страны. Ведь это, безусловно, создание нового большого морского курорта федерального уровня", — добавила глава Ростуризма.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером.
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россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), море, отдых на море, семья, дети, туризм, новости - туризм, туристы, курорт
19:13 16.06.2022
 
Ростуризм: стране нужны морские курорты, ориентированные на семейный отдых

Догузова заявила, что стране нужны новые морские курорты для семейного отдыха

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛюди загорают на берегу Черного моря в Гурзуфе
Люди загорают на берегу Черного моря в Гурзуфе - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. России нужны новые морские курорты, ориентированные на семейный отдых, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"В первую очередь речь идет о морских курортах. Нам, совершенно очевидно, нужны абсолютно новые, отвечающие требованиям современного туриста и ориентированные на семейный, комфортный отдых", — сказала Догузова.
По ее словам, эта работа может занять в среднем десять лет.
"Есть такие территории перспективные и на Каспии, и на юге России. Будем предлагать руководству страны. Ведь это, безусловно, создание нового большого морского курорта федерального уровня", — добавила глава Ростуризма.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером.
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ТуризмРоссияФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)мореОтдых на мореСемьяДетиТуризмНовости - ТуризмтуристыКурорт
 
 
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