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Ростуризм: стране нужны морские курорты, ориентированные на семейный отдых
Ростуризм: стране нужны морские курорты, ориентированные на семейный отдых - РИА Новости, 16.06.2022
Ростуризм: стране нужны морские курорты, ориентированные на семейный отдых
России нужны новые морские курорты, ориентированные на семейный отдых, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T19:13
2022-06-16T19:13
2022-06-16T19:13
туризм
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
море
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. России нужны новые морские курорты, ориентированные на семейный отдых, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова."В первую очередь речь идет о морских курортах. Нам, совершенно очевидно, нужны абсолютно новые, отвечающие требованиям современного туриста и ориентированные на семейный, комфортный отдых", — сказала Догузова.По ее словам, эта работа может занять в среднем десять лет. "Есть такие территории перспективные и на Каспии, и на юге России. Будем предлагать руководству страны. Ведь это, безусловно, создание нового большого морского курорта федерального уровня", — добавила глава Ростуризма.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером.
https://ria.ru/20220616/turtsiya-1795638323.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), море, отдых на море, семья, дети, туризм, новости - туризм, туристы, курорт
Ростуризм: стране нужны морские курорты, ориентированные на семейный отдых
Догузова заявила, что стране нужны новые морские курорты для семейного отдыха
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. России нужны новые морские курорты, ориентированные на семейный отдых, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"В первую очередь речь идет о морских курортах. Нам, совершенно очевидно, нужны абсолютно новые, отвечающие требованиям современного туриста и ориентированные на семейный, комфортный отдых", — сказала Догузова.
По ее словам, эта работа может занять в среднем десять лет.
"Есть такие территории перспективные и на Каспии, и на юге России. Будем предлагать руководству страны. Ведь это, безусловно, создание нового большого морского курорта федерального уровня", — добавила глава Ростуризма.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером.